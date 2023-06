3 cán bộ công an thừa nhận 'bắn nhầm' dê của người dân ở Hà Nội

Ngày 27/6, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, Công an TP Hà Nội đang điều tra, xác minh thông tin 3 cán bộ công an xã "bắn nhầm" dê của người dân.

Theo lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức, 3 cán bộ trên thuộc Công an thị trấn Đại Nghĩa. "Để khách quan, vụ việc được chuyển Công an TP Hà Nội tiếp tục thụ lý điều tra", lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức thông tin thêm.

Tang vật vụ việc.

Trước đó, trưa ngày 26/6 người dân xã An Phú phát hiện 3 người đàn ông dùng một khẩu súng tự chế để bắn chết 3 con dê. Sau đó 3 người này cho 2 con dê vào trong một bao tải và mang lên ô tô, còn một con dê thì nằm chết tại hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mỹ Đức, phối hợp với Công an TP Hà Nội có mặt để lập biên bản và đưa 3 người đàn ông lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, 3 người này được xác định là 3 cán bộ đang công tác tại Công an thị trấn Đại Nghĩa. Khẩu súng dùng bắn dê là khẩu súng tự chế.

Bước đầu, 3 cán bộ công an thừa nhận, vào giờ nghỉ trưa họ đi bắn chim. Tuy nhiên, họ bắn nhầm dê của người dân nuôi thả trên núi.