Cùng là kiếm tiền, nhưng tại sao một số người luôn kiếm được nhiều tiền hơn những người khác? Liệu họ có nắm giữ bí mật sâu xa nào đó không? Warren Buffett có thể trả lời được câu hỏi này.



Buffett đã đạt được giá trị tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng chỉ với 100 USD khởi điểm. Không giống nhiều tài phiệt lên xuống thất thường, sự thịnh vượng của ông không hề thăng trầm mà ngày càng phát triển ổn định. Khả năng kiếm tiền và duy trì của cải của Buffett là một trong những giai thoại từng tồn tại trên thế giới này.

Trong cuốn “56 Advices for My Sons and Daughter by Warren Buffett” chứa đựng rất nhiều kiến thức phổ thông của Buffett. Ông đã nói rằng chỉ số IQ và học vấn thường không là nguyên nhân tạo ra khoảng cách trong việc kiếm tiền, mà là một số lẽ thường.

Và “lẽ thường” đó chính là 3 điều này - những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại là yếu tố then chốt để trở nên giàu có mà rất ít người có thể làm được.

1. Hành động cẩn trọng trong từng bước

Buffett từng nói: “Con người muốn hiện thực hóa ước mơ thì phải điều chỉnh tâm lý, từ bỏ đầu cơ mưu lợi, bắt đầu từ những việc nhỏ, không ngừng nâng cao năng lực trong những việc cơ bản nhất, tự mình tích lũy đủ thực lực.”

Nếu mỗi ngày bạn đều tìm đường tắt để thành công, bạn chắc chắn sẽ vì cái lợi trước mắt mà hành động xốc nổi. Làm việc theo kiểu xuề xòa như thế chắc chắn sẽ không thể phát huy các kỹ năng chuyên môn. Khi bạn đánh mất khả năng phát triển bản thân, bạn cũng đánh mất những cơ hội thành công, và thu nhập của bạn đương nhiên không thể tăng lên.

Thay vào đó, nếu bạn hành động cẩn trọng, chắc chắn trong từng bước, bạn sẽ tích lũy được các kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. Khi đã có đủ thực lực thì cơ hội thành công của bạn sẽ không kém gì những người có thiên phú xuất chúng.

Nhiều người không phải là thiên tài, nhưng họ có thể phát triển sự nghiệp phi thường với năng khiếu tầm thường. Và hành động cẩn trọng, không cẩu thả, vội vàng chính là một trong những bí quyết thành công cơ bản của họ.

2. Tra cứu các vấn đề chưa hiểu

Khi bạn muốn làm một việc gì đó nhưng trong đầu lại có rất nhiều câu hỏi, liệu bạn có thể làm tốt được không? Đương nhiên là không, ngay cả Buffett cũng không thể làm tốt khi ông ấy không chắc chắn về điều đó. Thế nhưng, ông không bao giờ để bản thân cảm thấy hoài nghi về các khoản đầu tư tài chính hoặc mua lại công ty của mình.

Ông luôn nhắc nhở bản thân chú ý học tập, bởi vì kiến thức của một người dù rộng đến đâu thì cũng phải có lỗ hổng. Vì vậy, ông thường rất chú trọng việc tích lũy kiến thức, một khi có điểm nào chưa minh bạch, ông lập tức xóa bỏ nghi ngờ trong lòng bằng cách tra cứu sách và Internet.

Khi trong lòng có điều chưa sáng tỏ, hãy kiểm tra ngay, nhất là những việc liên quan nhiều đến lợi ích cá nhân, đừng chần chờ và đừng để sự mông lung tích tụ. Nếu bạn không giải quyết các nghi vấn cho đến khi bạn buộc phải trả lời, thì thái độ nhồi nhét này thường không giúp bạn hoàn thành công việc.

Einstein từng nói: “Con người giải quyết mọi vấn đề trên thế giới bằng khả năng và trí tuệ của bộ não, và trí tuệ có được từ việc tích lũy kiến thức hàng ngày. Một người kém hiểu biết sẽ không chủ động mở cánh cửa tri thức và tìm kiếm con đường thành công.”

Những người thành đạt thường có phong thái tự tin, mang trong mình thái độ khiêm tốn và hiếu học. Những ai không tự mãn, không sợ hỏi ý kiến người khác và sẵn sàng tìm tòi, tiếp thu sẽ có nhiều khả năng thành công hơn.

3. Coi trọng từng chi tiết nhỏ

Một phương tiện truyền thông từng mời Buffett mô tả lý do thành công của ông trong một câu. Và câu trả lời của Buffett chính là: “Các thiên thần nằm trong từng chi tiết”.

Buffett tin rằng không ngừng cải thiện, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, “không tìm kiếm điều tốt nhất, chỉ tìm kiếm điều tốt hơn” là chìa khóa thành công của ông. Những người lập được thành tích phi thường luôn chú ý và xem trọng những tiểu tiết, chính vì hoàn thành tốt những việc nhỏ nhặt không đáng kể này mà thành công của những bước ngoặt lớn trong tương lai mới được đảm bảo.

Khi Buffett phân tích lý do thất bại của nhiều công ty, ông cũng nói: “Họ không thiếu những chiến lược gia tài năng, nhưng họ thiếu những người thực thi luôn phấn đấu vì sự hoàn hảo.”

Điều này cũng đúng đối với các cá nhân, khi bạn lập một kế hoạch, thoạt đầu mọi thứ được vẽ ra rất trơn tru, nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì lại gặp rất nhiều trục trặc, nguyên nhân là do các chi tiết chưa được sắp xếp đúng vị trí.

Nói chung, chi tiết là hiện thân của tố chất tổng thể và là đặc điểm để phân biệt một vật với vật khác. Trong nhiều trường hợp, chính những chi tiết sẽ làm nên điều kỳ diệu, và chính việc theo đuổi các tiểu tiết mới khiến bạn trở nên nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Những việc lớn trên đời đều phải làm một cách tỉ mỉ. Trong công việc luôn có những việc nhỏ tưởng chừng không quan trọng, nhưng chính những việc nhỏ đó lại quyết định sự thành bại của bạn. Hãy trau chuốt, kiên nhẫn hoàn thành từng chi tiết tầm thường trong công việc, vì bạn có cơ hội để thành công trước những người khác hay không, tùy thuộc vào “những thiên thần trong chi tiết”.

Kiếm tiền cũng vậy, người thông minh luôn biết làm những việc có lợi trên con đường làm giàu của mình. Người giàu khôn ngoan sẽ không quên làm 3 điều trên để điều chỉnh bản thân, giúp công cuộc làm giàu trở nên suôn sẻ hơn.

Theo Toutiao