2h chiều khách đang ngủ trưa, shipper bị camera an ninh ghi lại chuỗi hoạt động âm thầm

Nếu có một bình chọn dành cho người lạ hóa người quen, chắc chắn shipper là ứng cử viên sáng giá. Từ người chỉ biết qua số điện thoại và vài cuộc gọi “Anh/chị ơi, em tới cổng rồi/em giao hàng”, nhiều shipper giờ đây thân thiết với khách đến mức khó tin. Đoạn clip dưới đây chính là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt này.

Chuỗi hành động diễn ra trong lặng lẽ của shipper (Nguồn: @bonbeo.tx)

Đoạn clip được ghi lại vào khoảng 2h chiều, shipper tới giao hàng đúng lúc cả nhà đang ngủ trưa.

Điều đặc biệt nằm ở chuỗi hành động diễn ra trong im lặng sau đó của anh shipper: Không gọi điện, không bấm chuông, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Anh shipper để xe máy ngoài sân, nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, đặt đơn hàng ở bàn uống nước phòng khách, chụp ảnh xác nhận rồi rời đi, không quên khép cửa. Sự việc diễn ra im lặng đến mức chủ nhà tỉnh dậy thì thấy có đơn chứ cũng không biết hàng đến lúc nào.

“Shipper ruột có khác. Tự đến mở cửa vào nhà rồi đóng cửa. Cả nhà tui ngủ không biết gì luôn” - chủ nhân đoạn clip cho biết. Người này còn tiết lộ thêm rằng nhà có chó nhưng chó cũng chẳng buồn sủa tiếng nào.

Shipper phi xe thẳng vào sân như người nhà

Cẩn thận đóng cửa sau khi rời đi

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận thích thú. Nhiều người cho biết chuyện này cũng xảy ra thường xuyên ở nhà mình với các shipper ruột. Thậm chí các shipper ruột còn biết cả chuyện khách chuyển văn phòng, nơi làm việc của chồng khách, biết mặt con khách, mấy chú cún nhà khách không thèm sủa,... Một số bình luận từ các khách hàng:

- Tui chuyển văn phòng qua tòa nhà bên cạnh, mà để địa chỉ giao hàng vẫn ở tòa cũ nên lâu lâu mới xuống lấy. Bữa trời mưa mà tui quên không trả tiền trước, đơn COD, ông shipper chạy qua cổng tòa mới đưa đồ luôn mà tui chưa hề nói với ổng chuyển chỗ luôn đó.

- Tui ở trọ ông ship để hàng trước cửa nào tui thấy tui chuyển khoản. Xong tui nói bữa nào em dọn trọ trốn đi cái ổng đòi up hình tui lên MXH bóc phốt.

- Tôi cũng có 1 ông shipper đến tự mở cổng rồi vào đặt đồ ở bàn ngoài hiên. Về nhà cứ thấy bưu phẩm là nhắn tin hỏi phải anh giao không để em chuyển khoản. Có shipper như vậy đỡ gọi, nhiều khi mình ngủ trưa, đi làm,...

- Ship ruột của tui, 1 ngày đẹp trời tới mời cả nhà tui ăn cỗ.

- Y chang ông shipper ruột của tui, chả bao giờ thấy ông gọi điện có đơn là mang tới nhà, lâu lâu không có đơn của tui, ổng kêu lâu không thấy chị đặt hàng.

- Shipper của tui còn biết cả xưởng chồng tui (cách nhà 200m). Hôm nào thấy tui khoá cửa là mang qua xưởng chồng tui. Rồi còn nhớ cả mặt thằng con tui nữa. Gặp nó đang đi chơi thì đưa luôn hàng bảo mang về cho mẹ nhé!

Shipper đứng ngoài ném đơn vào trong sân rồi đi (Nguồn: @ngochong94)

Ở chiều ngược lại, nhiều shipper cũng vào kể chuyện nghề khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Có shipper ở miền Tây cho biết giao quen tới mức khách mời vào ăn cơm, nằm võng nghỉ trưa, uống trà đường rồi mới đi tiếp. Có shipper còn được tin tưởng đến mức nhờ vào nhà cắm cơm hộ, nhờ khóa cổng hộ,... nghe nó lạ lùng mà nó thân thuộc.

“Em cũng giao cho gia đình chị kia khách quen. Lúc giao bả đi làm ba mẹ bả kêu em vô ăn cơm chung cho vui thế là em vô liền. Đã ăn ké mà còn kêu nằm võng nghỉ xíu làm cho ca trà đường nữa ta nói nó đã”, “Khách của tôi còn nhờ cắm hộ nồi cơm đây nè! May không bảo nấu ăn nữa đó”, “Khách tui toàn hỏi m là truyền nhân Ninja hả? Đang ngủ mở mắt có cục hàng, có STK gửi tới”, “Khách của tui quên khóa cửa nhà, rồi bả gọi khoá cửa hộ chị, chị có chìa khoá dự phòng rồi”, “Tui chưa giao hàng mà chị khách chuyển khoản trước luôn. Được người khác tin tưởng cảm thấy ấm lòng thật sự”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Một dấu hiệu khác nhận biết các shipper ruột là sự thân thiết với thú cưng (Nguồn: @ngocchieu.chill)

Dễ thương quá! (Nguồn: @shinn4543)