Ngày 29 tháng Chạp, khi người người nhà nhà đang tất bật với những chuyến chợ xuân cuối cùng, dọn dẹp nhà cửa hay bày biện mâm ngũ quả, thì Thần Tài cũng đang khẽ khàng đi dạo quanh nhân gian để xông đất sớm. Chẳng phải là những bản hợp đồng tiền tỷ hay chuyện thăng quan tiến chức nặng nề, lộc lá ngày cận Tết đôi khi chỉ là sự hanh thông đến kỳ lạ trong nếp sống đời thường. Nó là khoản tiền thưởng Tết đến muộn nhưng đẫm tình, là thức quà quê người thân dúi vào tay, hay chút may mắn vặt vãnh khiến nụ cười nở rạng rỡ trên môi. Giữa cái nhịp điệu hối hả mà rạo rực ấy, có 3 con giáp được âm thầm gửi gắm những ân huệ ngọt ngào nhất, mang đến một cảm giác dư dả, đủ đầy từ tận trong tâm hồn bước ra ngoài đời thực.

1. Tuổi Thân: Nhanh nhẹn chu toàn, tiền bạc tự nhiên rủng rỉnh bước vào cửa

Chiều 29 Tết, những người tuổi Thân thường là những người tháo vát và bận rộn bậc nhất trong gia đình, thoắt cái đã thấy họ đi chợ sắm nốt bó mùi già, thoắt cái lại thấy đang lúi húi cắm bình dơn, chậu cúc. Thế nhưng, chính cái sự nhanh nhẹn, tháo vát và tấm lòng luôn hướng về tổ ấm ấy lại chạm đến sự cưu mang của Thần Tài.

Ân huệ mà bề trên ban cho tuổi Thân trong ngày này không phô trương ồn ào, mà là sự rủng rỉnh từ những điều vô cùng nhỏ nhặt nhưng thiết thực. Có thể là đi chợ muộn lại lùng mua được nải chuối xanh, quả bưởi ưng ý với giá rẻ giật mình; có thể là khoản tiền người ta mượn từ lâu bỗng chưng hửng được mang đến tận nhà trả kèm hộp mứt Tết thơm phức; hay đơn giản chỉ là khi giũ chiếc áo khoác mùa đông bỗng thấy vài tờ tiền mệnh giá lớn bỏ quên từ năm ngoái.

Sự nhạy bén bẩm sinh cộng thêm cát khí hội tụ khiến tuổi Thân cảm thấy túi tiền của mình như được phủ một lớp phép thuật, dẫu sắm sửa không ngơi tay mà mở ví ra vẫn thấy đong đầy. Đến cữ chiều muộn, khi mọi thứ đã tươm tất, tuổi Thân hoàn toàn có quyền ngồi xuống hiên nhà, nhấp ngụm trà nóng, ăn miếng mứt gừng và mỉm cười mãn nguyện vì một cái Tết sung túc đã thực sự ôm trọn lấy mình.

2. Tuổi Mão: Tĩnh lặng an yên, lộc lá đến từ những ân tình bất ngờ

Khác với vẻ tất bật thường thấy, những người tuổi Mão bước vào ngày 29 tháng Chạp với một tâm thế vô cùng bình lặng và ung dung. Họ thích tận hưởng cái không khí dọn dẹp nhà cửa theo cách từ tốn, cắm một bình hoa cũng phải ngắm nghía thật lâu, dọn một góc bàn cũng nâng niu từng món đồ vật kỷ niệm.

Và chính cái trường năng lượng an hòa, mềm mỏng ấy lại là thỏi nam châm thu hút lộc khí mạnh mẽ nhất trong những ngày cuối năm. Lộc của tuổi Mão ngày hôm nay mang đậm màu sắc của ân tình và sự chia sẻ. Đó có thể là những giỏ quà Tết được bạn bè, người thân gửi gắm bất ngờ đầy ắp những món ngon vật lạ; là tiếng ting ting báo nhận được một khoản lì xì sớm qua điện thoại từ một người thương phương xa; hoặc đôi khi là được người lớn trong nhà trao cho một món trang sức, một vật phẩm phong thủy cầu bình an có giá trị.

Thần Tài ưu ái tuổi Mão bằng cách lấp đầy ngôi nhà của họ bằng những món quà vật chất mang giá trị tinh thần to lớn, khiến họ chẳng cần nhọc công mưu cầu mà vẫn thấy xung quanh mình là cả một bầu trời dư dả. Cảm giác được yêu thương, được nhớ tới khiến tuổi Mão bước vào mùng 1 Tết với một trái tim no đủ và một tâm hồn giàu có nhất.

3. Tuổi Hợi: Phúc khí dồi dào, ăn ngon mặc đẹp lộc tự tìm đến

Nếu có một con giáp sinh ra đã mang mệnh "hưởng phúc" thì chắc chắn đó là tuổi Hợi, và điều này càng linh nghiệm hơn trong ngày 29 tháng Chạp. Khi công việc đã khép lại sau lưng, tuổi Hợi hoàn toàn thả lỏng bản thân để hòa mình vào niềm vui của gia đình. Lộc của tuổi Hợi trong ngày này vô cùng chân thật và mộc mạc: lộc ăn uống và sự trôi chảy trong mọi sinh hoạt. Bước ra ngõ có người mời nếm thử đòn bánh tét mới vớt, về đến nhà lại có mâm cơm tất niên tươm tất rộn rã tiếng cười chờ sẵn.

Ngay cả việc đi siêu thị hay ra chợ những ngày này, tuổi Hợi cũng hiếm khi gặp cảnh chen lấn bực dọc, cứ cần mua gì là có ngay món ngon tươi rói vừa bày ra. Ân huệ Thần Tài dành cho họ là sự hanh thông tuyệt đối trong mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Tiền bạc với tuổi Hợi hôm nay không phải là những con số để đong đếm, mà hóa thân thành những mâm cỗ đầy ắp, những bộ quần áo mới tinh tươm mặc thử rất vừa vặn, và những lời chúc tụng chân thành từ hàng xóm láng giềng. Họ đón Tết bằng một cái bụng no, một tinh thần sảng khoái và một niềm tin mãnh liệt rằng: Cứ sống hiền lành, xởi lởi thì trời phật ắt sẽ an bài cho những điều tốt đẹp nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)