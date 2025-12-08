Gần đây, số liệu thống kê về các vụ phóng UAV kamikaze và các phiên bản mô phỏng của chúng do lực lượng Phòng không-Không quân Nga thực hiện trong 10 tháng đầu năm 2025 đã được Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố.

Hiện tại, cùng với những phân tích dữ liệu do phía Ukraine cung cấp về các vụ phóng nhiều loại máy bay không người lái và tên lửa của Lực lượng vũ trang Nga nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, giới truyền thông đã đưa ra bức tranh tổng thể về các vụ tấn công của Nga.

Theo bản tóm tắt thông tin do Không quân Ukraine công bố về việc sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công đường không của Lực lượng vũ trang Nga, số lượng UAV kamikaze Geran-2 và các phiên bản tương tự, cùng với máy bay không người lái mồi nhử (máy bay không người lái mô phỏng nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng không) được Nga sử dụng trong tháng đó lên tới 5.456 chiếc.

Con số này thấp hơn đáng kể so với số lượng kỷ lục các máy bay không người lái như vậy được phóng vào tháng 7 năm nay là 6.394, nhưng vẫn nằm trong top ba của năm.

Hơn nữa, trong liên tiếp ba tháng qua (tính từ tháng 9-tháng 11), Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng những vũ khí này liên tục vượt quá 5.000 đơn vị. Tuy nhiên, dự đoán về việc phóng 1.000 máy bay không người lái trở lên mỗi ngày vào mùa thu năm nay vẫn chưa được xác nhận.

Ngoài ra, số liệu thống kê cũng cho thấy, trong tháng 11, Lực lượng Vũ trang Nga đã phóng 203 tên lửa các loại và thực hiện năm cuộc tấn công kết hợp lớn.

Xu hướng tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa đạn đạo trên không một lần nữa lại tăng cao, chiếm khoảng một nửa, so với một phần ba tổng số, vào tháng 10.

Trong tháng 11, Lực lượng Không quân Nga đã thực hiện 27 vụ phóng tên lửa siêu thanh phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal, lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại về việc sử dụng các loại đạn dược này.

Các báo cáo của Không quân Ukraine cũng thừa nhận hiệu quả suy giảm của hệ thống phòng không của mình, do thiếu các hệ thống tên lửa phòng không Patriot và SAMP-T hiện đại để chống lại mối đe dọa từ trên không của Nga.

Theo giới truyền thông Nga, kỳ vọng về việc gia tăng tác động lên Ukraine bằng tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, đã được xác nhận.

Tuy nhiên, việc phóng một số lượng tên lửa Kinzhal kỷ lục có thể là kết quả của sự tích lũy lâu dài, do đó, việc sử dụng loại đạn này dự kiến sẽ không gia tăng đáng kể trong những tháng tới.