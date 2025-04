Các quan chức Thái Lan cho biết vào thứ Bảy (12/4), các vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 27 người và làm bị thương 201 người vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài 7 ngày tại nước này.

Trung tâm Điều hành An toàn Đường bộ Thái Lan cho biết tổng cộng có 211 vụ tai nạn được báo cáo vào thứ Sáu (11/4), khi mọi người bắt đầu đi lại trong kỳ nghỉ năm mới của Thái Lan.

Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, thư ký thường trực của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, tất cả các số liệu của ngày thứ Sáu đều thấp hơn so với một năm trước. Có 241 vụ tai nạn khiến 29 người tử vong và 253 người bị thương vào ngày đi du lịch Songkran đầu tiên năm 2024.

Ảnh minh hoạ

Lái xe quá tốc độ là nguyên nhân chính gây ra tai nạn, chiếm 41%. Một phần tư số vụ tai nạn liên quan đến việc cắt ngang trước đầu xe khác và 23% liên quan đến việc lái xe khi say rượu.

Tỉnh Mukdahan ghi nhận số vụ tai nạn cao nhất là 11 vụ và số người bị thương là 12 vụ, trong khi Bangkok có số người tử vong nhiều nhất là 5 vụ.

Xe máy là nguyên nhân gây ra 84% tổng số vụ tai nạn, xe bán tải và xe ô tô con mỗi loại chiếm 5%.

Các tuyến đường chính chiếm khoảng một nửa tổng số vụ tai nạn, và khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều là thời điểm xảy ra tai nạn cao điểm.

Số liệu do Cục Quản chế Thái Lan công bố cho thấy có nhiều trường hợp lái xe khi say rượu vào thứ Sáu hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Suriya Singhakamo, tổng giám đốc sở này, cho biết 276 tài xế đã bị bắt vào thứ Sáu vì lái xe khi say rượu, chiếm khoảng 85% tổng số vụ bắt giữ, tăng nhẹ so với con số 258 vào ngày đầu tiên của chiến dịch an toàn năm ngoái.

Ông cho biết lái xe khi sử dụng ma túy đứng thứ hai với 47 trường hợp, tiếp theo là ba trường hợp lái xe bất cẩn.

Ngày Tết Songkran chính thức được tổ chức vào ngày 13, 14 và 15 tháng 4 hằng năm, nhưng những ngày thay thế tạo ra một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài năm ngày cho đến thứ Tư (16/4). Hàng năm, chính phủ Thái Lan theo dõi số liệu thống kê về tai nạn trong khoảng thời gian du lịch 7 ngày bao gồm cả du lịch trước và sau kỳ nghỉ.

Lễ Songkran có lễ hội té nước nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch

Nguồn: Bangkok Post