26 giây để lộ thái độ của Anh Phạm khi bị gọi là “vợ Anh Đức”

Phản ứng của Anh Phạm khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc giao lưu tại cinetour phim Ốc Mượn Hồn bất ngờ được cư dân mạng "đào lại" và chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Đáng chú ý, trong phần giao lưu trực tiếp cùng đoàn làm phim, nữ diễn viên Anh Phạm đã có một biểu cảm và thái độ thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Cụ thể, khi chiếc micro được chuyển đến tay Anh Phạm để cô chuẩn bị chia sẻ về vai diễn của mình, hàng chục khán giả phía dưới khán phòng lập tức hưởng ứng mãnh liệt. Như đã có sự bàn bạc từ trước, đám đông không hẹn mà gặp, đồng thanh hô to danh xưng “vợ Anh Đức!” thay vì gọi tên thật của nữ diễn viên.

Trước tình huống bất ngờ dồn dập này, không hề lúng túng hay tỏ ra khó chịu, Anh Phạm ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ và tươi tắn. Gương mặt cô không hề có chút biểu cảm ngỡ ngàng nào, như thể việc được gọi bằng tên của ông xã đã là chuyện cơm bữa diễn ra hằng ngày. Nữ diễn viên vô cùng khéo léo gửi lời chào đến toàn thể khán phòng, đồng thời tinh tế nói vui rằng dù hôm nay chồng mình không có mặt ở đây nhưng chắc chắn anh sẽ rất vui khi biết bản thân vẫn được mọi người yêu mến và nhắc tên nhiều đến vậy.

Hành động ứng biến nhanh nhạy cùng câu trả lời hóm hỉnh của Anh Phạm nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Sự tinh tế của cô không chỉ nằm ở việc giải tỏa bầu không khí, biến một khoảnh khắc trêu đùa của khán giả trở nên tự nhiên và gần gũi mà còn khéo léo khẳng định tình cảm ngọt ngào với ông xã mà không hề làm loãng đi không khí chung của đoàn phim.

Dưới phần bình luận của đoạn video, netizen đã để lại hàng loạt phản hồi tích cực trước sự đáng yêu của người đẹp:

- Bà xã Anh Đức vừa xinh vừa khéo, trả lời một câu mà ấm lòng cả đôi bên!

- Nhìn nụ cười bất lực bất lực tấu hài của bả là biết ở nhà được cưng chiều cỡ nào rồi

- Đúng là đi đâu cũng không thoát được cái danh nóc nhà của anh Đức nha, dễ thương xỉu!

- Bả đã xinh lại còn khéo nữa Được biết, diễn viên Anh Đức và bà xã

Anh Phạm (Phạm Quỳnh Anh) chính thức về chung một nhà vào tháng 9/2024 sau khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng. Đám cưới của cặp đôi từng là một trong những sự kiện nhận được nhiều chú ý trong showbiz Việt, quy tụ dàn sao đình đám đến chúc phúc. Dù chênh lệch nhau 12 tuổi, cả hai luôn được ngưỡng mộ bởi sự đồng điệu, thấu hiểu từ cuộc sống thường ngày cho đến hoạt động nghệ thuật.

Gần đây nhất, cặp đôi tham gia chung dự án Ốc Mượn Hồn và đều nhận được đánh giá cao của khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp. Dù không nên duyên vợ chồng hay người yêu trong phim, Anh Phạm và Anh Đức cũng có màn tương tác viral trong phim.

Sau khi kết hôn, cặp đôi không ngần ngại đồng hành cùng nhau tại các sự kiện giải trí lớn nhỏ. Anh Đức luôn thể hiện hình ảnh một người chồng mẫu mực, thường xuyên tháp tùng, chăm sóc chu đáo và là chỗ dựa vững chắc cho vợ phát triển sự nghiệp diễn xuất độc lập. Ngược lại, Anh Phạm cũng luôn bày tỏ sự tự hào khi nhắc về tổ ấm nhỏ của mình.