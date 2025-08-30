2,5 tỷ người dùng Gmail cần làm ngay điều này

Tháng trước, Google đã phát đi cảnh báo về sự gia tăng đột biến của các chiêu thức lừa đảo trực tuyến, khi có tới 37% vụ xâm nhập thành công bắt nguồn từ việc đánh cắp thông tin đăng nhập.

Mới đây, công ty tiếp tục nhấn mạnh mức độ nguy hiểm và khuyến nghị toàn bộ người dùng Gmail nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức, đặc biệt với những ai chưa từng thực hiện điều này trong năm nay.

Theo ghi nhận, các thủ đoạn của tin tặc ngày càng tinh vi. Không chỉ tấn công trực tuyến, chúng còn giả mạo nhân viên bộ phận hỗ trợ của Google để gọi điện, gửi email với mục đích chiếm đoạt thông tin cá nhân. Đáng lo ngại hơn, Google chỉ ra rằng việc xác thực hai yếu tố (2FA) cũng không phải là một giải pháp hoàn hảo.

Người dùng Gmail nên thiết lập một passkey để bảo vệ tài khoản của mình. (Ảnh minh hoạ)

Tin tặc có thể lừa người dùng nhấp vào các liên kết dẫn đến trang đăng nhập giả mạo, từ đó thu thập thông tin nhạy cảm như mật khẩu và số an sinh xã hội. Google cho biết, mặc dù mật khẩu có thể bị đánh cắp, đoán ra hoặc quên, nhưng 64% người dùng vẫn không thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Trước tình hình này, các chuyên gia bảo mật cho rằng việc người dùng Gmail cần làm ngay là đổi mật khẩu mới, đồng thời nên ưu tiên sử dụng các trình quản lý mật khẩu độc lập thay vì lưu trực tiếp trên trình duyệt như Chrome.

Sau khi đổi mật khẩu, người dùng được khuyến khích bật xác thực hai yếu tố bằng ứng dụng tạo mã dùng một lần để hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản. Đặc biệt, nếu chưa từng cài đặt passkey, bao gồm các phương thức xác thực như dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc mã PIN, thì đây là thời điểm cần thiết để bổ sung lớp bảo mật này, nhằm chống lại những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Thống kê từ Google cho thấy, hiện tại chỉ có khoảng 34% người dùng tại Mỹ đã sử dụng passkey, một con số còn khá khiêm tốn. Công ty đồng thời cảnh báo, nếu một thiết bị đã được cài đặt passkey nhưng bất ngờ xuất hiện yêu cầu nhập lại mật khẩu, người dùng cần phải đặc biệt cảnh giác và tuyệt đối không đăng nhập. Ngoài ra, nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ tài khoản Gmail là không truy cập thông qua các đường link lạ, kể cả khi liên kết đó trông như được gửi trực tiếp từ Google.

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, Google nhấn mạnh rằng sự cẩn trọng và thói quen thay đổi mật khẩu định kỳ, kết hợp cùng việc áp dụng các công cụ bảo mật hiện đại, chính là chìa khóa để bảo vệ an toàn cho thông tin cá nhân của hơn 2,5 tỷ người dùng Gmail trên toàn cầu.

Tham khảo PhoneArena