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25 tuổi mua đất xây nhà, 29 tuổi phải bán vì hết tiền trả nợ

Ngọc Linh
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4 năm trả nợ mua đất xây nhà, tính ra còn khổ hơn ở thuê vì cuối cùng cũng chẳng giữ được tài sản.

Mới đây, chia sẻ của một cặp vợ chồng 29 tuổi ở New South Wales (Australia) đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về mục tiêu sở hữu BĐS, hay cụ thể hơn là nhà ở.

Tháng 9 năm 2022, cặp vợ chồng này từng vô cùng hạnh phúc khi mua được 1 mảnh đất. Khi đó, họ tin rằng việc mua đất xây nhà là lựa chọn phù hợp cho tương lai. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó khác xa tính toán ban đầu.

“Nếu biết các khoản trả nợ cuối cùng sẽ cao đến mức nào, chúng tôi đã không bao giờ mua” - Người vợ chia sẻ. Câu nói này phản ánh đúng tình thế mà cặp đôi rơi vào sau khi biến kế hoạch xây nhà thành một khoản cam kết tài chính kéo dài. Ban đầu, họ vẫn có thể trang trải các hóa đơn và tiền mua thực phẩm, nhưng khoản chi liên quan đến căn nhà khiến cuộc sống ngày càng bị bó hẹp.

25 tuổi mua đất xây nhà, 29 tuổi phải bán vì hết tiền trả nợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến họ thay đổi quyết định không chỉ là một lần tăng lãi suất. Cặp đôi đã trải qua giai đoạn lãi suất giảm và kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục, từ đó có thể giảm bớt áp lực trả nợ. Vì vậy, việc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) bất ngờ nâng lãi suất trở lại vào tháng 2/2026 khiến họ thất vọng.

Với những người đang mang khoản vay mua nhà, một thay đổi tưởng như nhỏ ở lãi suất cũng có thể nhanh chóng biến thành khoản tiền đáng kể phải trả thêm mỗi tháng. Theo Anja Pannek - CEO Hiệp hội Thế chấp và Tài chính Australia, với một hộ gia đình có khoản vay mua nhà trung bình khoảng 694.000 AUD (12,8 tỷ đồng), việc lãi suất tăng 0,25 điểm phần trăm có thể khiến khoản trả nợ tăng thêm khoảng 109 AUD mỗi tháng (khoảng 2 triệu đồng).

Với cặp vợ chồng ở New South Wales trong câu chuyện trên, áp lực không dừng ở những con số trên bảng tính. Khi khoản tiền dành cho nhà ở chiếm quá nhiều trong ngân sách, những kế hoạch vốn được xem là bình thường như đi ăn hàng cũng phải đặt lên bàn cân. Họ cho biết vì khoản nợ đó mà cả 2 thậm chí không dám nghĩ tới việc có con.

Cuối cùng, thay vì tiếp tục cố gắng gánh nợ, hai người quyết định bán mảnh đất cùng căn nhà đã xây vào tháng 7 năm nay. Đây là một bước ngoặt khá lớn khi tài sản mà họ từng kỳ vọng sẽ mang lại cảm giác ổn định lại trở thành nguồn áp lực khiến họ muốn tìm một cách sống khác.

Sau khi bán nhà, cặp đôi hiện chưa nghĩ đến việc mua nhà. Họ đang cố gắng ổn định lại tài chính, chấp nhận thuê nhà trong vòng 5 năm tới để ưu tiên cho mục tiêu có con. Với họ, lựa chọn này không đơn thuần là chấp nhận mình đã thất bại, mà quan trọng hơn, nó giúp cả 2 lấy lại sự tự do trong cuộc sống.

25 tuổi mua đất xây nhà, 29 tuổi phải bán vì hết tiền trả nợ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một trường hợp khác là người đàn ông 31 tuổi ở Melbourne (Australia), mua căn nhà đầu tiên vào tháng 10/2025 bằng tiền tiết kiệm và tiền vay từ ngân hàng. Anh từng cắt giảm du lịch và nhiều khoản chi cá nhân để dồn tiền trả nợ. Dù không vay tối đa hạn mức mà bản thân có thể vay, anh vẫn thừa nhận việc lãi suất tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

“Sau khi mua nhà, phần tiền trước đây mà tôi dùng để thuê nhà được dồn trả nợ, đồng thời tôi vẫn phải trích thêm khoảng 20% thu nhập mới đủ trả khoản vay hàng tháng. Tôi thậm chí còn không dám đi đám cưới người quen vì tiền vé máy bay và quà cưới giờ cũng trở thành gánh nặng. Chỉ 1 tháng chi tiêu tăng cũng có thể khiến 12 tháng tiếp sau đó vỡ kế hoạch” - Người đàn ông 31 tuổi chia sẻ.

Những câu chuyện này cho thấy với người trẻ, mua được một căn nhà không đồng nghĩa với việc nỗi lo nhà ở đã được giải quyết. Khoản vay còn kéo dài nhiều năm, trong khi lãi suất, chi phí xây dựng và các khoản sinh hoạt có thể thay đổi theo thời gian. Với cặp đôi 29 tuổi ở New South Wales, việc bán căn nhà mới hoàn thiện là cách họ lựa chọn để thoát khỏi một kế hoạch từng được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định nhưng cuối cùng lại tạo ra quá nhiều áp lực tài chính.

(Nguồn: The Guardian)

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New South Wales

Australia

Lãi suất

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