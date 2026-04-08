HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

25 thanh thiếu niên vác dao 'phóng lợn' hỗn chiến náo loạn tuyến phố Bắc Ninh

VĂN CHƯƠNG |

Chỉ vì nhìn "ngứa mắt" và ánh đèn pha xe máy, hai nhóm thanh thiếu niên tại Bắc Ninh đã truy đuổi nhau kinh hoàng qua nhiều tuyến phố khiến 3 người nhập viện.

Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Theo điều tra, sự việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ liên quan đến ánh đèn pha xe máy giữa hai nhóm thanh niên trú tại xã Hiệp Hòa và phường Tự Lạn. Sau những lời thách thức qua lại trên mạng xã hội, hai bên đã hẹn gặp nhau để "giải quyết".

25 Thanh thiếu niên Bắc Ninh hỗn chiến với dao phóng lợn Gây rối trật tự - Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên bị triệu tập lên cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Đáng chú ý, các đối tượng tham gia có tuổi đời còn rất trẻ, sinh từ năm 2005 đến 2011 (từ 13 đến 19 tuổi). Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, các nhóm này đã trang bị hàng loạt hung khí nguy hiểm có tính sát thương cao như: dao phóng lợn, đinh ba, kiếm tự chế và vỏ chai bia.

Rạng sáng 5/4, hai nhóm chạm trán và bắt đầu truy đuổi nhau với tốc độ cao. Các đối tượng lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường thuộc phường Bắc Giang, phường Nếnh và các khu công nghiệp trên địa bàn, gây kinh hoàng cho người đi đường và cư dân địa phương.

Trong quá trình truy đuổi và tấn công nhau, do không làm chủ được tốc độ và hành vi, nhóm thanh niên tại xã Hiệp Hòa đã tông thẳng vào một xe ô tô đang đỗ bên lề đường.

Cú va chạm mạnh khiến 3 thanh niên bị thương rất nặng. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế địa phương, sau đó phải chuyển tuyến gấp lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng chống tội phạm Công an xã Hiệp Hòa đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét. Đến nay, cơ quan chức năng đã triệu tập 25 đối tượng liên quan của cả hai nhóm để lấy lời khai, làm rõ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an xã Hiệp Hòa đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ tài liệu và 25 đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tags

Công an tỉnh Bắc Ninh

Phòng Cảnh sát Hình sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại