25 giây kỳ diệu như phim Lọ Lem đời thực: "Công chúa" rơi giày trên sân khấu, "hoàng tử" có 1 hành động nhanh như chớp khiến MXH tan chảy

Vào năm 2024, bộ phim Hear Me: Our Summer với sự tham gia của Kim Minju (cựu thành viên IZ*ONE), Roh Yoon Seo và Hong Kyung đã lên sóng tại Hàn Quốc. Đến nay, dàn diễn viên đã tham gia sự kiện công chiếu bộ phim tại Nhật Bản.

Khi bước lên sân khấu, chiếc giày cao gót của Kim Minju bất ngờ rơi ra. Ngay lập tức, nam diễn viên Hong Kyung không hề chần chừ cúi người, quỳ gối cài lại giày cho Minju với vẻ mặt đầy ân cần và ga lăng. Roh Yoon Seo ban đầu định giúp, nhưng cuối cùng để cho Hong Kyung 1 mình cài lại giày cho Minju cho đến khi hoàn thành. Khoảnh khắc Hong Kyung quỳ gối, một tay giữ nhẹ chân Kim Minju, một tay cẩn thận cài lại chiếc giày đã khiến toàn bộ khán phòng và ống kính máy ảnh "đứng hình". Cử chỉ này không chỉ thể hiện sự ga lăng và tinh tế của Hong Kyung mà còn gợi nhớ đến hình ảnh của chàng hoàng tử trong câu chuyện Lọ Lem, khi anh chàng kiên nhẫn cài lại giày cho nàng công chúa.

Khoảnh khắc này ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng hổi. Người hâm mộ không ngừng xuýt xoa trước sự ngọt ngào và lãng mạn mà Hong Kyung dành cho Kim Minju. Nhiều bình luận cho rằng đây chính là "khoảnh khắc định mệnh", "cảnh phim đẹp nhất" của buổi họp báo, và gọi Hong Kyung là "hoàng tử trong mơ" của showbiz Hàn.

Hong Kyung sinh năm 1996, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017 và nhanh chóng tạo được dấu ấn với khả năng diễn xuất đa dạng và có chiều sâu. Anh được biết đến nhiều nhất qua các bộ phim Innocence, Anh Hùng Yếu Đuối 1, Hotel del Luna, D.P., Revenat...

Trong khi đó, Kim Minju sinh năm 2001, được biết đến rộng rãi với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ dự án IZ*ONE - thành lập thông qua chương trình truyền hình thực tế sống còn Produce 48. Cô ra mắt cùng nhóm vào năm 2018 và hoạt động cho đến khi nhóm tan rã vào năm 2021. Sau khi IZ*ONE tan rã, Kim Minju quyết định tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và hiện đang hoạt động dưới sự quản lý của công ty Management SOOP. Một số bộ phim nổi bật của cô có thể kể đến The Forbidden Marriage, Connection. Kim Minju còn được biết đến với nhan sắc nổi bật và đã từng làm MC cho chương trình âm nhạc Show! Music Core.