242 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong thời gian từ ngày 14/12 đến 18/12/2025, hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật của lực lượng CSGT đã ghi nhận 242 trường hợp vi phạm, trong đó ô tô 171 trường hợp, mô tô 71 trường hợp.

Phòng CSGT thông báo để chủ phương tiện biết, chủ động tra cứu và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Danh sách chi tiết như sau:

I. Ô TÔ: 171 TRƯỜNG HỢP

1. Vượt đèn đỏ: 14 trường hợp

27C-028.74; 99D-017.16; 29H-415.53; 30B-117.87; 98C-210.86; 98A-015.68; 98A-454.63; 98B-061.43; 30G-837.31. 99A-273.59; 99B-169.63; 99A-499.70; 34A-796.27; 30F-222.97.

2. Vi phạm vạch kẻ đường: 51 trường hợp

29S-4497; 98A-576.17; 30E-219.98; 98LD-005.69; 29D-518.65; 98A-075.38; 30L-342.65; 99A-261.67; 99B-146.02; 99A-061.90; 98A-601.48; 98A-808.32; 30E-327.80; 98A-690.45; 98A-628.26; 30K-960.73; 98C-354.35; 30K-944.44; 34A-015.72; 98A-327.75; 29A-290.50; 30M-868.88; 98A-747.78; 98A-069.10; 30M-292.89; 98A-188.97; 98A-526.90; 12A-055.91;

99A-061.33; 18D-012.76; 20A-558.24; 30F-182.82; 19A-873.41; 15K-231.75. 99H-097.01; 99A-992.79; 98A-504.26; 98D-018.00; 98A-578.05; 99E-017.60; 17A-474.23; 29D-510.45; 99C-148.11; 88E-010.34; 99E-014.59; 99A-815.69; 99A-658.30; 99E-008.97; 88B-055.21; 99A-478.98; 99C-299.60.

3. Rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái: 16 trường hợp

99C-187.16; 98A-653.80; 98A-440.21; 14A-715.99; 98C-274.53; 98A-273.83; 99A-430.70; 30K-460.83; 30L-573.42; 98A-670.52; 98A-105.05; 29A-341.97; 51H-015.83; 98A-779.99; 99H-089.64; 98A-839.76.

4. Dừng xe dưới gầm cầu vượt: 10 trường hợp

97D-002.08; 15C-035.92; 98A-056.78; 34A-431.06; 98A-293.64; 98A-859.07; 88A-817.02; 30L-413.34; 30L-413.34; 30H-876.52.

5. Quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ: 01 trường hợp

30B-031.87

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

6. Chạy quá tốc độ quy định: 79 trường hợp

89H-044.65; 30E-166.41; 20A-594.15; 30M-126.09; 98A-382.25; 30K-575.26; 99A-545.89; 98LD-008.46; 29H-767.61; 29E-329.55; 18A-610.40; 99H-065.78; 99A-610.92; 98LD-009.72; 99A-961.52; 12A-226.89; 99A-714.62; 98H 077.55; 29A 922.96; 98A-540.30; 12A-036.79; 99H-082.18; 99A-917.54; 98C-343.35; 98A-223.29; 29B-087.37; 60A-496.39; 51M-691.57; 99A-748.98; 99A-863.84; 17A-239.99; 98A-455.63; 30B-059.46; 30G-003.28; 29H-762.91;

29A-942.17; 99H-035.30; 90G-001.70; 89A-570.95; 99C-127.82; 29H-743.47; 29E-198.54; 51K-443.54; 30E-149.91; 99A-142.01; 15K-725.18; 14K-005.44; 30G-185.30; 12A-235.43; 36K-190.22; 99A-724.24; 34A-393.58; 30L-324.74; 30K-116.09; 29K-000.55; 99A-292.43;

99A-494.67; 29G-007.87; 30G-951.71; 30Z5942; 99A-399.68; 30F-558.98; 30M-829.29; 36K-655.57; 99A-849.50; 30M-726.40; 30F-528.81; 30M-065.67; 99B-035.51; 29E-478.24; 29D-220.94; 30A-283.24; 99A-676.16; 90A-278.51; 29D-579.71; 29K-116.23; 29C-551.04; 30K-889.57; 14C-365.48.

II. MÔ TÔ: 71 TRƯỜNG HỢP

1.Vượt đèn đỏ: 53 trường hợp

99AA-388.24; 98AH-067.16; 98AA-069.95; 99AA-494.43; 98B1-823.38; 98E1-518.01; 98B2-365.68; 98B1-881.56; 98B3-271.21; 98B1-590.88; 99AA-375.63; 25AA-382.67; 98B3-851.67; 98B1-300.04; 99AA-985.10; 98D1-235.89; 98E1-576.63; 99AA-424.50; 98B3-898.26; 98B2-787.24; 98AA-092.18; 98B1-111.24; 98B2-594.19; 99K1-381.36;

98B2-186.58; 98B3-196.69; 98B2-078.41; 99AA-985.10; 98AA-212.82; 98H1-148.98; 98AA-108.37; 98B2-356.90; 98MĐ1-104.89; 98B2-652.61; 99C1-194.26; 98K1-023.59; 98B3-737.73; 26B2-622.28; 21F1-055.06; 98G1-008.41; 98B1-952.69; 98B2-086.39; 98B3-645.52; 98B2-628.90; 98B1-950.36; 98L1-149.34; 98B2-350.91; 99AA-511.78; 98B3-627.97; 98B2-224.84; 98B2-801.93; 98B2-594.19; 98B1-969.10.

2. Chạy quá tốc độ quy định: 18 trường hợp

12S1-081.54; 12U1-187.74; 20AD-077.18; 21EA-259.43; 27T1-113.50; 29AD-174.12; 72C1-876.20; 88K1-314.15; 89E1-501.67; 89F1-411.81; 98AH-076.04; 98D2-012.41; 98M1-339.15; 99AA-110.91; 99AA-347.27; 99E1-362.38; 99E1-576.67; 99G1-362.15.

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện một số cách thức sau:

Cách 1: Tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động

Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”.

Tổng hợp: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh