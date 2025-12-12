23 xe hybrid ra mắt Việt Nam 2025: Riêng 1 mẫu lắp cả MHEV, PHEV, nhiều chiếc đi cả trăm km không cần xăng

Plug-in Hybrid

Plug-in Hybrid (PHEV) được xem là loại hybrid cao cấp nhất, khi bộ pin mang dung lượng lớn, giúp xe có thể đi thuần điện lên tới 100km.

BYD Sealion 6

BYD Sealion 6 được định vị ở phân khúc CUV cỡ C kích thước dài 4.775mmm, rộng 1.890mm, cao 1.670mm, trục cơ sở 2.765 mm. Những con số này tương đương một số xe cùng phân khúc như Honda CR-V, Hyundai Tucson… Giá bán của Sealion 6 là 839-936 triệu đồng.

Về vận hành, BYD Sealion 6 sử dụng động cơ hybrid cắm sạc (PHEV). Trong đó, máy xăng 1.5L mạnh 97 mã lực và 122Nm. Động cơ điện đặt ở cầu trước mạnh 194 mã lực và 300Nm. Sự kết hợp này giúp BYD Sealion 6 đạt công suất kết hợp 214 mã lực, mô-men xoắn 300Nm, có thể tăng tốc 0-100km/h trong 8,5 giây. Theo BYD, xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 18,3kWh, giúp đi được chỉ bằng điện một quãng đường lên tới 100km.

BYD Seal 5

Mẫu xe tiếp theo là BYD Seal 5, mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng C có giá bán 696 triệu đồng. Xe được trang bị đèn pha LED tự động, tích hợp LED định vị ban ngày. Phía sau, đèn hậu cũng là dạng LED. Gương chiếu hậu là loại chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ. Xe trang bị mâm kích thước 17 inch.

Điểm nhấn của Seal 5 là hệ truyền động DM-i Super Hybrid, gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 209 mã lực, mô-men xoắn 300Nm, hộp số tự động e-CVT. Xe có thể di chuyển thuần điện lên tới 120km. Tổng quãng đường hỗn hợp với một bình xăng đầy đạt khoảng 1.200km theo công bố của nhà sản xuất. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình công bố ở mức 3,8 lít/100km (khi pin còn 25% dung lượng).

BYD M9

Mẫu BYD cuối cùng là M9. Đây là mẫu MPV có 2 phiên bản đi kèm giá bán lên tới 1,99 tỷ đồng cho bản Advanced và 2,388 tỷ đồng cho bản Premium.

Mẫu xe được trang bị công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ thứ 5, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp và mô-tơ điện. Mẫu MPV này có khả năng leo dốc nghiêng lên đến 30 độ, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 180km/h. Xe có hai tùy chọn quãng đường thuần điện theo chuẩn NEDC là 95 km và 170 km, giúp người dùng linh hoạt trong các hành trình ngắn trong đô thị hoặc các chuyến đi dài liên tỉnh. Khi kết hợp cả xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển của M9 lên đến 1.000km, đồng thời mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp trung bình đạt 5,6 lít/100 km.

Volvo XC60

XC60 mới là phiên bản facelift với một số thay đổi về mặt thiết kế nội/ngoại thất và trang bị. Điểm dễ nhận thấy nhất ở bên ngoài là lưới tản nhiệt tinh chỉnh, với họa tiết dạng nan chéo thay vì nan thẳng như bản cũ. Ngoài ra, sự khác biệt còn đến ở tùy chọn màu sơn và thiết kế mâm xe. Đuôi xe không thay đổi so với bản trước đó.

Bản động cơ PHEV có giá 2,75 tỷ đồng. “Trái tim” của xe là động cơ plug-in hybrid mang mã hiệu T8. Xe vẫn sử dụng máy xăng 2.0L kết hợp động cơ điện, tổng công suất 462 mã lực và mô-men xoắn 709Nm. Theo Volvo, xe có thể chạy được 89km ở điều kiện thuần điện.

Volvo S90

Cái tên tiếp theo là Volvo S90, cũng có giá bán 2,75 tỷ đồng, cạnh tranh phân khúc sedan hạng sang cỡ trung cùng Audi A6, E-Class, 5 Series. Giống như bản cũ, S90 facelift cũng thuộc biến thể trục cơ sở kéo dài (Long Wheel Base) với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.090 x 1.890 1.450 mm. Chiều dài cơ sở 3.061 mm mang đến không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi nhất phân khúc.

Volvo S90 facelift tại Việt Nam chỉ có duy nhất bản động plug-in hybrid đi kèm AWD cung cấp 462 mã lực, 709Nm mô-men xoắn. Xe có khả năng chạy điện hoàn toàn khoảng 100km theo chuẩn WLTP.

Mercedes-Benz GLE 400e

Một mẫu xe sang khác sử dụng động cơ PHEV vừa ra mắt Việt Nam hồi tháng trước là Mercedes-Benz GLE 400e. Đây là mẫu PHEV đầu tiên được mở bán chính hãng của thương hiệu Đức với mức giá công bố là 4,669 tỷ.

Điểm nổi bật nhất trên Mercedes-Benz GLE 400e là động cơ plug-in hybrid. Trong đó, máy xăng 2.0L tăng áp cho công suất 252 mã lực kết hợp mô-tơ điện công suất 136 mã lực. Nhờ đó, xe có tổng công suất 381 mã lực, 650Nm. Theo hãng, mẫu xe này có thể đi được thuần điện 95-114km nhờ viên pin dung lượng gần 26kWh. Thời gian sạc là khoảng 2,75 tiếng với nguồn điện AC 11kW.

Jaecoo J7

Jaecoo J7 tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản nhưng chỉ 1 phiên bản sử dụng động cơ plug-in hybrid là PHEV Flagship. Động cơ gồm máy xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho ra 342 mã lực và 542Nm.

Xe có thể chạy 90 km (tiêu chuẩn WLTP) mà không cần dùng đến động cơ xăng, nhờ viên pin dung lượng 18,3 kWh. Mức tiêu hao nhiên liệu Jaecoo J7 PHEV là 0,84L/100km. Theo công bố, J7 PHEV có thể đi được trên 1.300km chỉ với một bình xăng đầy và một lần sạc đầy.

Lynk & Co 08

Đây là mẫu xe PHEV đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Xe gồm 2 phiên bản đi kèm giá bán 1,299-1,389 tỷ đồng. Xe thuộc phân khúc gầm cao cỡ D, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 x 1.915 x 1.685 (mm), trục cơ sở 2.848 mm. Những con số trên gần tương đồng với Ford Everest, nhưng Lynk & Co 08 lại chỉ có 5 chỗ ngồi trong khi các mẫu SUV cỡ D thường là 7 chỗ.

Xe sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, đi kèm hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn 580Nm, hộp số DHT 3 cấp, động cầu trước. Viên pin dung lượng 39,6kWh, cho tầm vận hành thuần điện tối đa khoảng 200km.