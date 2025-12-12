23 xe hybrid ra mắt Việt Nam 2025: Riêng 1 mẫu lắp cả MHEV, PHEV, nhiều chiếc đi cả trăm km không cần xăng

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 208 phát sóng ngày 11/12 trên HTV9.
Chương trình Trên Ghế 208 tổng hợp các mẫu xe sử dụng động cơ hybrid đã ra mắt Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay. Danh sách này chỉ tính những cái tên có giá bán dưới 10 tỷ đồng.
Plug-in Hybrid
Plug-in Hybrid (PHEV) được xem là loại hybrid cao cấp nhất, khi bộ pin mang dung lượng lớn, giúp xe có thể đi thuần điện lên tới 100km.
BYD Sealion 6
BYD Sealion 6 được định vị ở phân khúc CUV cỡ C kích thước dài 4.775mmm, rộng 1.890mm, cao 1.670mm, trục cơ sở 2.765 mm. Những con số này tương đương một số xe cùng phân khúc như Honda CR-V, Hyundai Tucson… Giá bán của Sealion 6 là 839-936 triệu đồng.
Về vận hành, BYD Sealion 6 sử dụng động cơ hybrid cắm sạc (PHEV). Trong đó, máy xăng 1.5L mạnh 97 mã lực và 122Nm. Động cơ điện đặt ở cầu trước mạnh 194 mã lực và 300Nm. Sự kết hợp này giúp BYD Sealion 6 đạt công suất kết hợp 214 mã lực, mô-men xoắn 300Nm, có thể tăng tốc 0-100km/h trong 8,5 giây. Theo BYD, xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 18,3kWh, giúp đi được chỉ bằng điện một quãng đường lên tới 100km.
BYD Seal 5
Mẫu xe tiếp theo là BYD Seal 5, mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng C có giá bán 696 triệu đồng. Xe được trang bị đèn pha LED tự động, tích hợp LED định vị ban ngày. Phía sau, đèn hậu cũng là dạng LED. Gương chiếu hậu là loại chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ. Xe trang bị mâm kích thước 17 inch.
Điểm nhấn của Seal 5 là hệ truyền động DM-i Super Hybrid, gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 209 mã lực, mô-men xoắn 300Nm, hộp số tự động e-CVT. Xe có thể di chuyển thuần điện lên tới 120km. Tổng quãng đường hỗn hợp với một bình xăng đầy đạt khoảng 1.200km theo công bố của nhà sản xuất. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình công bố ở mức 3,8 lít/100km (khi pin còn 25% dung lượng).
BYD M9
Mẫu BYD cuối cùng là M9. Đây là mẫu MPV có 2 phiên bản đi kèm giá bán lên tới 1,99 tỷ đồng cho bản Advanced và 2,388 tỷ đồng cho bản Premium.
Mẫu xe được trang bị công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ thứ 5, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp và mô-tơ điện. Mẫu MPV này có khả năng leo dốc nghiêng lên đến 30 độ, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 180km/h. Xe có hai tùy chọn quãng đường thuần điện theo chuẩn NEDC là 95 km và 170 km, giúp người dùng linh hoạt trong các hành trình ngắn trong đô thị hoặc các chuyến đi dài liên tỉnh. Khi kết hợp cả xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển của M9 lên đến 1.000km, đồng thời mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp trung bình đạt 5,6 lít/100 km.
Volvo XC60
XC60 mới là phiên bản facelift với một số thay đổi về mặt thiết kế nội/ngoại thất và trang bị. Điểm dễ nhận thấy nhất ở bên ngoài là lưới tản nhiệt tinh chỉnh, với họa tiết dạng nan chéo thay vì nan thẳng như bản cũ. Ngoài ra, sự khác biệt còn đến ở tùy chọn màu sơn và thiết kế mâm xe. Đuôi xe không thay đổi so với bản trước đó.
Bản động cơ PHEV có giá 2,75 tỷ đồng. “Trái tim” của xe là động cơ plug-in hybrid mang mã hiệu T8. Xe vẫn sử dụng máy xăng 2.0L kết hợp động cơ điện, tổng công suất 462 mã lực và mô-men xoắn 709Nm. Theo Volvo, xe có thể chạy được 89km ở điều kiện thuần điện.
Volvo S90
Cái tên tiếp theo là Volvo S90, cũng có giá bán 2,75 tỷ đồng, cạnh tranh phân khúc sedan hạng sang cỡ trung cùng Audi A6, E-Class, 5 Series. Giống như bản cũ, S90 facelift cũng thuộc biến thể trục cơ sở kéo dài (Long Wheel Base) với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.090 x 1.890 1.450 mm. Chiều dài cơ sở 3.061 mm mang đến không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi nhất phân khúc.
Volvo S90 facelift tại Việt Nam chỉ có duy nhất bản động plug-in hybrid đi kèm AWD cung cấp 462 mã lực, 709Nm mô-men xoắn. Xe có khả năng chạy điện hoàn toàn khoảng 100km theo chuẩn WLTP.
Mercedes-Benz GLE 400e
Một mẫu xe sang khác sử dụng động cơ PHEV vừa ra mắt Việt Nam hồi tháng trước là Mercedes-Benz GLE 400e. Đây là mẫu PHEV đầu tiên được mở bán chính hãng của thương hiệu Đức với mức giá công bố là 4,669 tỷ.
Điểm nổi bật nhất trên Mercedes-Benz GLE 400e là động cơ plug-in hybrid. Trong đó, máy xăng 2.0L tăng áp cho công suất 252 mã lực kết hợp mô-tơ điện công suất 136 mã lực. Nhờ đó, xe có tổng công suất 381 mã lực, 650Nm. Theo hãng, mẫu xe này có thể đi được thuần điện 95-114km nhờ viên pin dung lượng gần 26kWh. Thời gian sạc là khoảng 2,75 tiếng với nguồn điện AC 11kW.
Jaecoo J7
Jaecoo J7 tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản nhưng chỉ 1 phiên bản sử dụng động cơ plug-in hybrid là PHEV Flagship. Động cơ gồm máy xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho ra 342 mã lực và 542Nm.
Xe có thể chạy 90 km (tiêu chuẩn WLTP) mà không cần dùng đến động cơ xăng, nhờ viên pin dung lượng 18,3 kWh. Mức tiêu hao nhiên liệu Jaecoo J7 PHEV là 0,84L/100km. Theo công bố, J7 PHEV có thể đi được trên 1.300km chỉ với một bình xăng đầy và một lần sạc đầy.
Lynk & Co 08
Đây là mẫu xe PHEV đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Xe gồm 2 phiên bản đi kèm giá bán 1,299-1,389 tỷ đồng. Xe thuộc phân khúc gầm cao cỡ D, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 x 1.915 x 1.685 (mm), trục cơ sở 2.848 mm. Những con số trên gần tương đồng với Ford Everest, nhưng Lynk & Co 08 lại chỉ có 5 chỗ ngồi trong khi các mẫu SUV cỡ D thường là 7 chỗ.
Xe sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, đi kèm hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn 580Nm, hộp số DHT 3 cấp, động cầu trước. Viên pin dung lượng 39,6kWh, cho tầm vận hành thuần điện tối đa khoảng 200km.
Full Hybrid
“Hybrid thường” là cách gọi của dòng Full Hybrid. Đây là loại xe hybrid sử dụng động cơ điện công suất lớn, đóng vai trò lớn trong quá trình xe hoạt động ở tốc độ thấp, hoặc khi tăng tốc hoặc thu hồi động năng để sạc pin… giúp tiết kiệm nhiên liệu.
Dongfeng Mage
Dongfeng Mage thuộc phân khúc CUV cỡ C, cạnh tranh cùng các đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson. Xe được phân phối với 3 phiên bản cùng giá bán 749-969 triệu đồng.
Phiên bản động cơ hybrid sử dụng máy xăng 1.5L kèm mô-tơ điện cho công suất 288 mã lực, mô-men xoắn 565Nm, hệ dẫn động cầu trước. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu 4,2 lít/100km.
Dongfeng Huge
Dongfeng Huge là mẫu crossover có giá bán 1,029 tỷ đồng, kích thước nằm giữa hạng C và hạng D với 5 chỗ ngồi.
Điểm nhấn của xe là động cơ hybrid gồm máy xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện cho công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 540Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước, xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,5 giây, tốc độ tối đa 170km/h.
Một số trang bị về công nghệ trên xe có màn hình kép 12,3 inch, ghế chỉnh điện, tích hợp sưởi/thông gió, 10 loa Jamo, cửa sổ trời toàn cảnh cùng gói ADAS, camera 540 độ.
Geely Monjaro
Geely Monjaro thuộc phân khúc CUV cỡ D. Xe có 3 phiên bản, trong đó bản HEV có giá thấp nhất ở mức 1,099 tỷ đồng. Các trang bị gồm cụm đèn chiếu sáng LED toàn phần dạng ma trận, cảm biến xung quanh xe, camera 360 độ…
Về vận hành, bản HEV gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp mạnh 163 mã lực 255Nm đi kèm mô-tơ điện mạnh 136 mã lực 320Nm. Hãng không công bố tổng công suất khi kết hợp. Hộp số là loại DHT dành cho xe hybrid và hệ dẫn động cầu trước.
Kia Carnival HEV
Kia Carnival HEV tại Việt Nam có giá niêm yết lên tới 1,849 tỷ đồng thời điểm ra mắt nhưng hiện tại đã giảm xuống chỉ còn 1,799 tỷ đồng. Ngoài phiên bản 7 chỗ, xe có thêm bản 6 chỗ với giá bán 1,879 tỷ đồng.
Điểm mới nổi bật nhất của Carnival HEV là động cơ kết hợp máy xăng 1.6L tăng áp với mô-tơ điện, cho công suất kết hợp 242 mã lực và mô-men xoắn 367Nm. Pin của xe có dung lượng 1,49kWh. Theo nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4,95 lít/100km.
Hyundai Santa Fe Hybrid
Đối với Santa Fe Hybrid, mẫu xe này vừa bổ sung phiên bản hybrid với giá bán 1,369 tỷ đồng. Trước đó, bản có giá bán cao nhất là 2.5T Calligraphy với mức giá niêm yết 1,365 tỷ đồng.
Về vận hành, Hyundai Santa Fe Hybrid trang bị máy xăng 1.6L tăng áp đi kèm mô-tơ điện. Tổng công suất của xe đạt được là 235 mã lực và mô-men xoắn 367Nm. Sức mạnh truyền qua hộp số biến mô 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt khi nhiều mẫu xe hybrid vốn sử dụng hộp số vô cấp.
Viên pin dung lượng 1,49 kWh đặt ở bên dưới hàng hai Hyundai Santa Fe Hybrid cho phép xe có thể chạy thuần điện. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Santa Fe hybrid đạt 5,94 lít/100km đường ngoài đô thị và 6,37 lít/100km hỗn hợp.
Honda HR-V e:HEV
Honda HR-V 2025 ra mắt tại Việt Nam lần đầu sử dụng động cơ hybrid với phiên bản e:HEV RS cao cấp nhất. Cụ thể máy xăng 1.5L mạnh 105 mã lực, 127Nm; động cơ điện mạnh 129 mã lực, 253Nm. Hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động e-CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,44 lít/100km.
Honda HR-V 2025 là bản nâng cấp giữa vòng đời dòng xe này nên thiết kế được tinh chỉnh lại. Phiên bản e:HEV RS có lưới tản nhiệt mới với các chi tiết dạng 3D và tạo hình vuông vức hơn. Điểm nhấn là logo chữ H có thêm viền xanh, chỉ dấu của động cơ hybrid.
Mild Hybrid
Mild Hybrid (MHEV) hay còn gọi là hybrid nhẹ. Đây là những dòng xe có động cơ xăng là hệ truyền động chính, động cơ hybrid công suất nhỏ, đóng vai trò trong quá trình tăng tốc giúp trải nghiệm lái tốt hơn.
BMW X3
BMW X3 2025 là thế hệ mới nhất của dòng xe này, có giá bán 2,279 - 2,629 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ 2.0L mild-hybrid, với sức mạnh nhỉnh hơn trước. Động cơ mới này cho công suất khoảng 190 mã lực và mô-men xoắn 310Nm. Các bản đều dùng hệ dẫn động AWD xDrive.
So với thế hệ trước, X3 mới còn có điểm nhấn về công nghệ an toàn. Mẫu xe này giờ đây đã có ADAS với các tính năng như hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường... Một số công nghệ an toàn khác còn có hỗ trợ đỗ xe với camera 360 độ.
BMW 5 Series
BMW 5 Series thế hệ mới có 3 phiên bản, gồm 520i giá 2,589 tỷ đồng, 520i Premium giá 2,739 tỷ đồng và 530i M Sport giá 3,099 tỷ đồng. Được phát triển trên nền tảng mới, 5 Series mới dài hơn 97 mm (5.060 mm), rộng hơn 32 mm (1.900 mm) và cao hơn 36 mm (1.515 mm); chiều dài cơ sở tăng thêm 20 mm (2.995 mm).
Nội thất mới của 5 Series cũng có những điểm tương đồng với X3 mới, như vô-lăng vát đáy 2 chấu ở bản thường, 3 chấu trên bản M Sport, cặp màn hình 12,3 inch và 14,9 inch, hệ điều hành OS 8.5. Một số tính năng đáng chú ý khác bên trong còn có trợ lý thông minh, BMW Digital Key cho điện thoại và Apple Watch, cập nhật phần mềm từ xa... Các bản cao cấp có hệ thống âm thanh Harman Kardon.
Range Rover Evoque
Range Rover Evoque mới cho khách hàng trong nước với 4 phiên bản bao gồm S 1.5 P160 MHEV, Dynamic SE 1.5 P160 MHEV, S 2.0 P200 MHEV và Dynamic SE 2.0 P200 MHEV. Mức giá cho 4 phiên bản trên lần lượt là 2,939 tỷ đồng, 3,199 tỷ đồng, 3,179 tỷ đồng và 3,599 tỷ đồng.
Evoque 2025 sử dụng 2 cấu hình động cơ. Loại P160 MHEV gồm máy xăng 3 xy-lanh dung tích 1.5L cho công suất 160ps, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Loại P200 MHEV gồm máy xăng 4 xy-lanh dung tích 2.0L cho công suất 200ps, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Giá bán từ hơn 2,9 tỷ đồng đến gần 3,6 tỷ đồng.
Volvo XC60
Bên cạnh bản T8 PHEV ở trên, Volvo XC60 2025 tại Việt Nam còn có phiên bản mild hybrid sử dụng động cơ có mã hiệu B5. Cỗ máy xăng dung tích 2.0L kết hợp hệ thống pin 48V cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 350Nm.
Các trang bị khác tương tự với phiên bản PHEV. Giá bán của phiên bản B5 mild hybrid là 2,299 tỷ đồng. Xe cạnh tranh phân khúc CUV hạng sang cỡ nhỏ cùng BMW X3 hay Mercedes-Benz GLC.
Audi A6
Audi A6 là mẫu xe hybrid mới nhất Việt Nam khi vừa ra mắt ngày 4/12 vừa qua. Xe chỉ phân phối một phiên bản S-Line với giá gần 2,8 tỷ đồng. A6 2025 tại Việt Nam dùng máy xăng mild-hybrid 2.0L tăng áp, sản sinh 196 mã lực và mô-men xoắn 340Nm, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Audi A6 sử dụng nền tảng khung gầm PPC (Premium Platform Combustion), chung với Audi A5 mới đã mở bán trong nước. Xe bán chính hãng tại Việt Nam được trang bị gói ngoại thất S-line với các chi tiết thể thao như cản trước có hốc gió cỡ lớn, logo bên hông, bộ mâm đa chấu 21 inch và ốp cản sau.
Suzuki Swift
Suzuki Swift thế hệ thứ tư được ra mắt tại Việt Nam với giá bán 569 triệu đồng (phiên bản 1 tone màu) và 577 triệu đồng (phiên bản 2 tone màu). Xe đã ra mắt toàn cầu cuối 2023, tức mở bán tại thị trường Việt Nam chậm hơn khoảng 1,5 năm. Xe được chuyển từ nhập Thái Lan sang nhập Nhật Bản.
Xe trang bị động cơ xăng 1.2L, 3 xy-lanh, kết hợp hệ thống 12V mild-hybrid, công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 108Nm, hộp số tự động vô cấp CVT. Xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 4,26 lít/100km trên đường hỗn hợp, giảm 18% so với mức 5,19 lít/100km của thế hệ trước.
Suzuki Fronx
Suzuki Fronx được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 3 phiên bản, gồm GL giá 520 triệu đồng, GLX giá 599 triệu đồng và GLX Plus giá 649 triệu đồng. Xe được định vị ở phân khúc CUV cỡ A, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.995 x 1.765 x 1.550 (mm), trục cơ sở 2.520mm. Những con số này tương đồng với các đối thủ như Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue.
Trong đó, phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng động cơ hybrid, gồm máy xăng 1.5L mạnh 99 mã lực và 135Nm. Hệ thống mild hybrid bao gồm pin lithium-ion 12 volt và máy phát điện tích hợp hỗ trợ mô-men xoắn và chức năng dừng/khởi động động cơ khi không tải.
Haval Jolion
Haval Jolion có 2 phiên bản gồm Pro giá 669 triệu đồng và Ultra giá 719 triệu đồng. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.472 x 1.841 x 1.619 (mm), trục cơ sở 2.700 mm. Cả 2 bản Jolion đều được trang bị hệ thống chiếu sáng LED phía trước, đèn định vị LED và đèn hậu LED. Bản Ultra có thêm đèn chào mừng. Bản Pro sử dụng mâm 17 inch, bản Ultra lớn hơn ở mức 18 inch.
Về vận hành, Haval Jolion Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện, cho công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 375Nm. Các tính năng an toàn có thể kể đến như chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, cảm biến áp suất lốp, camera lùi... Gói ADAS bao gồm nhiều tính năng như ga tự động thích ứng, giữ phanh tự động, phanh khẩn cấp tốc độ thấp, hỗ trợ phanh khi có vật cắt ngang phía sau, hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm trước sau, cảnh báo lệch làn.
Volkswagen Golf
Cái tên cuối cùng trong danh sách này là Volkswagen Golf. Xe gồm 6 phiên bản trong đó có 3 phiên bản sử dụng động cơ mild hybrid gồm Golf 1.5 eTSI bản Life, Style và R-Line).
Cụ thể, 3 phiên bản này sử dụng máy xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, cho công suất 150ps và mô-men xoắn 250Nm. Hệ thống điện 48V cho phép xe tái tạo năng lượng khi giảm tốc, hỗ trợ tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu đến 10%.
