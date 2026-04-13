220 người chuyển khoản tổng cộng 8,891 tỷ đồng tham gia 80 tour du lịch: Công an vào cuộc, hé lộ điều bất thường của nữ giám đốc

Nam An |

Giám đốc công ty du lịch đã lập 80 tour giá rẻ để lôi kéo 220 khách chuyển gần 9 tỷ đồng rồi không tổ chức thực hiện, chiếm đoạt toàn bộ số tiền và ra đầu thú khi không còn khả năng hoàn trả.

Ngày 12/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour du lịch nhưng Hạnh vẫn tạo ra các tour du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân dẫn nguồn từ kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hạnh là giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH sự kiện và du lịch Xuyên Việt Sài Gòn.

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh

Trong giai đoạn từ tháng 2/2025 đến ngày 19/4/2025, mặc dù Hạnh đã mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour du lịch nhưng để có tiền trả nợ, bù tiền cho tour du lịch trước (hoàn lại tiền đối với các tour không đi được hoặc sử dụng tiền của tour sau bù tiền cho tour trước) và sử dụng cho mục đích cá nhân, Hạnh vẫn tạo ra 80 tour du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng nhằm mục đích thu tiền về nhanh nhất.

Cụ thể, sau khi khách hàng ký hợp đồng du lịch và chuyển tiền, Hạnh không thực hiện việc tổ chức tour như không mua vé máy bay, không đặt xe vận chuyển, không liên hệ, chuyển tiền cho đối tác để đặt khách sạn, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, thăm quan, vui chơi... Do đó, toàn bộ các tour du lịch trong giai đoạn này đều không thực hiện được.

Nguồn tin trên báo An ninh Thủ đô cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành làm việc với tổng cộng 220 nhóm khách hàng đã đi 80 tour du lịch do Nguyễn Thị Hạnh tổ chức xác định: Tổng số tiền các khách hàng đã bị chiếm đoạt là 8.891.148.500 đồng.

Do không thực hiện theo thỏa thuận với khách hàng, không trả lại tiền đã nhận nên Nguyễn Thị Hạnh bị nhiều khách hàng đến yêu cầu hủy hợp đồng và hoàn lại tiền. Hạnh xác định không có khả năng khắc phục trả lại cho khách hàng nên ngày 19/4/2025, Nguyễn Thị Hạnh đã đến Trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tổ chức cho khách hàng đi du lịch.

Nguyễn Thị Hạnh đã sử dụng hết số tiền này vào mục đích cá nhân, hiện không có khả năng khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung và Bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

"2 phút" của người mẹ đưa con đi cắt tóc, khiến chủ tiệm kinh ngạc: Sự tử tế hút hơn 1,2 triệu lượt xem
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

