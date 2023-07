Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố quyết định đưa hơn 2,2 tỉ cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ( Vietnam Airlines ) từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch.

2,2 tỉ cổ phiếu Vietnam Airlines bị hạn chế giao dịch

Theo đó, HVN chỉ được giao dịch phiên chiều do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 45 ngày. HVN đã vào diện kiểm soát từ đầu tháng 5 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 30 ngày.



Trước đó, giải trình với HoSE về việc chậm công bố thông tin, Vietnam Airlines cho biết đang tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp.



Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành thu thập, đối chiếu và đánh giá toàn diện các thông tin liên quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính của Vietnam Airlines.

Mới đây, Vietnam Airlines đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Số liệu công bố tại hội nghị cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số chuyến bay Vietnam Airlines đã thực hiện đạt 64.300 chuyến với tổng số giờ bay là 148.270 giờ. Vận chuyển hành khách ước đạt 10,14 triệu khách, tăng 23,6% so cùng kỳ. Kết quả vận chuyển hàng hóa, bưu kiện ước đạt 103.287 tấn, giảm 9%.

Vietnam Airlines ước đạt doanh thu hợp nhất hai quý đầu năm là 45.255 tỉ đồng, tăng gần 49% so cùng kỳ năm 2022 và cao hơn so với kế hoạch là 1.000 tỉ đồng. Như vậy ước tính quý II/2023, doanh thu của hãng hàng không này là 21.615 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng quý II/2022.

Kết quả tích cực này là nhờ vào trong nửa đầu năm, thị trường hàng không quốc tế và nội địa ghi nhận sự tăng trưởng do nhiều yếu tố thúc đẩy. Luồng khách đi lại dịp sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và trở về Việt Nam trước và sau Tết Nguyên đán giúp hiệu suất ghế của hầu hết các thị trường đều ở mức cao, đặc biệt là các thị trường đường dài châu Âu, Úc, Mỹ.