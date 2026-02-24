2026 sẽ là năm của xe máy điện?

800.000 xe máy điện bán ra năm 2025

Năm 2025 đã ghi nhận những con số tăng trưởng vượt bậc của phân khúc xe máy điện tại thị trường Việt Nam. Theo thông kê từ Motorcycle Data, tổng sản lượng tiêu thụ đạt 3,4 triệu xe, tương ứng với mức tăng trưởng 14,9%. Trong bức tranh chung này, doanh số xe máy điện chiếm 23,5% - tương đương gần 800.000 xe bán ra.

Trong đó, VinFast đã bàn giao tổng cộng 406.453 xe máy điện tới tay khách hàng trong năm vừa qua. Kết quả này tương đương với mức tăng trưởng gần 500% so với cùng kỳ năm 2024. Thành tích đó giúp hãng xe Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai về thị phần xe hai bánh trên toàn quốc.

Trong danh mục sản phẩm của hãng, dòng xe Evo đóng vai trò chủ đạo khi chiếm hơn một nửa tổng doanh số với 250.000 xe được tiêu thụ. Sự thành công này còn được cộng hưởng từ việc mở rộng nhanh chóng hệ thống hậu cần với hơn 600 đại lý và xưởng dịch vụ trên khắp các tỉnh thành.

Nhiều thương hiệu xe máy điện khác khác như Yadea, Pega hay Dibao cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số từ 60% đến 75% trong năm vừa qua.

Về phía các thương hiệu xe xăng truyền thống, Honda và Yamaha đã bắt đầu có những động thái chuyển dịch cụ thể vào mảng xe xanh trong năm 2025.

Đầu tiên là Honda - hãng xe chiếm hơn 80% thị phần xe máy tại Việt nam chính thức đưa dòng xe điện ICON:e vào sản xuất tại nhà máy Vĩnh Phúc từ cuối tháng 3/2025. Hãng này cũng ra mắt mẫu xe máy điện cao cấp CUV e:. Tuy nhiên, thời gian đầu mới ra mắt, mẫu xe này chỉ được phân phối theo dạng cho thuê nhằm mục đích đo lường phản ứng của thị trường. Phải đến cuối năm 2025, CUV e: mới được bán chính thức với mức giá từ 60 triệu đến 65 triệu đồng.

Yamaha Motor Việt Nam dù thận trọng hơn nhưng vẫn duy trì sự hiện diện của mẫu xe điện NEO's.

Trái ngược với đà tăng của xe điện, nhóm các nhà sản xuất xe máy truyền thống thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm nhẹ khoảng 1,5% với hơn 2,6 triệu xe bán ra, tương đương 76,5% thị phần.

Sự tương phản giữa các dòng xe cho thấy xu hướng tiêu dùng đang có sự thay đổi rõ rệt dưới tác động của lộ trình chuyển đổi xanh.

Năm 2026 xe máy điện liệu có tiếp tục bùng nổ?

Thị trường xe máy điện năm 2026 được các chuyên gia dự báo sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ với trọng tâm nằm hệ thống trạm đổi pin. Đây được xem là giải pháp then chốt để giải quyết những hạn chế về thời gian sạc và không gian sạc tại các đô thị đông đúc.

VinFast tiếp tục thể hiện quyết tâm dẫn đầu khi đặt mục tiêu vận hành khoảng 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý I/2026. Hãng cũng thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm bằng việc ra mắt các dòng xe chuyên biệt cho dịch vụ đổi pin như Evo, Viper và Feliz II.

Song song với dòng xe phổ thông, VinFast cũng “tấn công” mạnh vào phân khúc cao cấp với các mẫu xe mới, đó là: Rasad, Sadie và Saxil, và 4 mẫu xe thể thao.

Không đứng ngoài cuộc đua, các hãng xe Nhật Bản bắt đầu triển khai những bước đi thực tế tại các thành phố lớn. Honda Việt Nam đã lên kế hoạch vận hành hệ thống trạm đổi pin e:Swap và trạm sạc nhanh tại hệ thống đại lý ủy nhiệm từ giữa năm 2026, phục vụ cho các mẫu xe thương mại CUV:e và Benly e:.

Ngoài ra Honda cũng xây dựng 1 lộ trình cụ thể từ nay đến 2030, trọng tâm là lắp ráp xe máy điện tại thị trường Việt Nam, ra mắt thêm nhiều mẫu xe máy điện khác ở phân khúc trung cấp, phổ thông để cạnh tranh thị phần.

Yamaha Motor Việt Nam cũng phối hợp với các đối tác để cung cấp dịch vụ đổi pin và giao pin tận nơi cho người dùng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn thiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất cho hệ thống tủ đổi pin xe máy điện, buộc các địa phương phải tự xây dựng quy định riêng.

Tại TP.HCM, Sở Xây dựng đã yêu cầu các doanh nghiệp lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè phải đảm bảo tính tương thích hoặc cam kết khả năng kết nối giữa nhiều dòng xe.

Ngoài ra, các trạm này bắt buộc phải đáp ứng nghiêm ngặt quy định về an toàn cháy nổ và đảm bảo vị trí lắp đặt không gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường trong năm nay chính là những thay đổi quyết liệt về khung pháp lý. Từ tháng 7/2026, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ bắt đầu áp dụng thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực nội đô. Các loại xe máy sử dụng động cơ đốt trong sẽ bị hạn chế hoặc cấm lưu thông theo khung giờ nhất định tại khu vực Vành đai 1.

Những áp lực về chính sách này buộc người dân và các doanh nghiệp vận tải phải chuyển đổi sang phương tiện điện để đảm bảo nhu cầu di chuyển. Bên cạnh đó, các quy định về kiểm soát khí thải đối với xe hai bánh cũng đang được hoàn thiện để sớm triển khai thực tế.

Sự bùng nổ của mô hình đổi pin cùng với áp lực từ chính sách môi trường đang tạo ra một lực đẩy cộng hưởng rất lớn. Mặc dù còn những thách thức về tiêu chuẩn kỹ thuật chung cho các loại pin, năm 2026 vẫn hứa hẹn là thời điểm xe máy điện khẳng định vị thế vững chắc trong hệ thống giao thông tại Việt Nam.







