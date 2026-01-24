Máy rửa bát ngày càng phổ biến trong nhiều gia đình vì tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, không phải đồ dùng nào cũng phù hợp để cho vào máy rửa bát. Bởi vì máy rửa bát được thiết kế để làm sạch hiệu quả nhờ nhiệt độ cao, áp lực nước mạnh và chất tẩy rửa chuyên dụng. Chính cơ chế này lại không phù hợp với tất cả vật liệu. Những món đồ có lớp phủ bề mặt, nhiều chi tiết hoặc nhạy cảm với nhiệt và hóa chất rất dễ bị xuống cấp nếu cho vào máy thường xuyên. Không ít trường hợp, đồ dùng trông vẫn “bình thường” sau vài lần rửa, nhưng bên trong đã bắt đầu hư hại, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và độ an toàn khi sử dụng.

Dưới đây là 5 món đồ được khuyến cáo không nên, thậm chí tuyệt đối không nên cho vào máy rửa bát.

1. Chảo chống dính

Đây là sai lầm phổ biến nhất. Nhiều người nghĩ chảo chống dính xịn thì cho vào máy rửa bát thoải mái, nhưng thực tế nhiệt độ cao và chất tẩy rửa mạnh trong máy sẽ làm lớp chống dính xuống cấp nhanh chóng. Ban đầu có thể chưa thấy rõ, nhưng chỉ sau vài lần rửa, lớp chống dính sẽ bong dần, xuất hiện trầy xước, khiến chảo nhanh bám dính thức ăn và thậm chí có nguy cơ giải phóng các chất không tốt khi đun nấu ở nhiệt độ cao. Vì vậy, chảo chống dính nên được rửa bằng tay, thao tác nhẹ nhàng với miếng rửa mềm và tránh ngâm lâu trong nước.

2. Bình giữ nhiệt inox

Bình giữ nhiệt, đặc biệt là loại inox nhiều lớp, không phù hợp với máy rửa bát vì nhiệt độ cao và áp lực nước mạnh có thể làm hỏng lớp chân không bên trong - yếu tố quyết định khả năng giữ nóng, giữ lạnh của sản phẩm. Hậu quả thường gặp là bình giữ nhiệt kém hẳn chỉ sau vài lần rửa, gioăng cao su nhanh lão hóa, dễ ám mùi và thậm chí nước có thể thấm vào lớp cách nhiệt bên trong mà người dùng khó phát hiện. Vì vậy, tốt nhất nên rửa bình giữ nhiệt bằng tay, sử dụng bàn chải mềm và nước ấm để đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng.

3. Dao sắc, dao bếp cao cấp

Nhiều người cho dao vào máy rửa bát vì nghĩ như vậy sẽ tiện và sạch hơn, nhưng thực tế đây lại là thói quen vừa hại dao vừa tiềm ẩn nguy hiểm cho người sử dụng. Chất tẩy rửa mạnh kết hợp với áp lực nước lớn và sự va chạm trong quá trình rửa khiến lưỡi dao nhanh bị cùn, dễ sứt mẻ, làm giảm đáng kể độ sắc bén ban đầu. Chưa kể, dao có thể va vào khay rửa hoặc các vật dụng khác, gây trầy xước máy rửa bát, và khi lấy đồ ra, người dùng rất dễ bị đứt tay nếu không chú ý. Tốt nhất, dao nên được rửa ngay sau khi sử dụng, lau khô cẩn thận và cất riêng để đảm bảo độ bền cũng như an toàn lâu dài.

4. Đồ gỗ (thớt gỗ, muỗng gỗ, cán gỗ)

Đồ dùng bằng gỗ được xem là "kỵ" máy rửa bát vì không chịu được môi trường nhiệt độ cao và độ ẩm lớn trong quá trình rửa. Khi cho vào máy, gỗ dễ bị cong vênh, nứt nẻ do giãn nở không đồng đều, đồng thời lớp dầu bảo vệ tự nhiên trên bề mặt cũng bị cuốn trôi. Điều này khiến thớt, muỗng hoặc cán gỗ nhanh khô, xơ và xuống cấp. Nguy hiểm hơn, các vết nứt li ti hình thành sau vài lần rửa có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, gây mùi khó chịu và mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên thực tế, một chiếc thớt gỗ đẹp có thể hỏng chỉ sau vài lần cho vào máy rửa bát. Vì vậy, đồ gỗ nên được rửa bằng tay trong thời gian ngắn, lau khô ngay sau khi rửa và để ở nơi thoáng khí để kéo dài tuổi thọ.

5. Hộp nhựa mỏng, nhựa không chịu nhiệt

Không phải loại nhựa nào cũng phù hợp để cho vào máy rửa bát. Những hộp nhựa mỏng hoặc hộp đựng thực phẩm giá rẻ thường không chịu được nhiệt độ cao và chất tẩy rửa mạnh, nên rất dễ bị biến dạng, cong méo sau vài lần rửa. Ngoài ra, nhựa còn có thể phai màu, ám mùi thức ăn và dần mất đi độ an toàn ban đầu.

Đáng lo ngại hơn, khi nhựa xuống cấp, nguy cơ thôi nhiễm các chất không tốt vào thực phẩm sẽ tăng lên, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Ngay cả khi hộp nhựa trông vẫn “chưa có vấn đề gì”, việc liên tục cho vào máy rửa bát cũng khiến chất liệu nhanh hỏng hơn nhiều so với rửa tay. Vì vậy, chỉ nên cho vào máy rửa bát những hộp nhựa có ký hiệu an toàn dành cho máy rửa bát (dishwasher safe), còn lại nên rửa bằng tay để đảm bảo an toàn.