2019 là một trong những năm nóng nhất lịch sử

Bộ NN&PTNT vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn các vụ Hè Thu, Mùa năm 2019, khu vực Trung Bộ.

Theo Bộ NN&PTNT, từ đầu vụ Hè Thu, tình trạng nắng nóng kỷ lục đã xảy ra liên tiếp, kéo dài, làm xuất hiện tình trạng hạn hán, thiếu nước ở nhiều địa phương.

Nắng nóng kéo dài nhất trong 30 năm qua

Hiện tượng ENSO duy trì trạng thái El Nino từ 11/2018 đến nay, đã gây ra thời tiết cực đoan, xuất hiện tình trạng thiếu hụt lượng mưa và nắng nóng kéo dài làm nguồn nước bị suy giảm nhanh.

Dẫn thông tin từ Tổ chức Khí tượng Thế giới, Bộ NN&PTNT cho biết, năm . Tính đến cuối tháng 7/2019, nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận kỷ lục mới về nắng nóng và phải ban bố tình trạng khẩn cấp, báo động đỏ.

Ví dụ, Pháp 45,9oC (kỷ lục cũ 44,1oC năm 2013), Đức 38,6oC (cao hơn 4oC so TBNN cùng kỳ), Tây Ban Nha 43oC; Ở Mỹ, tháng 6/2019 có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử 140 năm, nhà chức trách đã phải cho mở cửa 600 trung tâm làm mát phục vụ người dân; Ở Ai Cập, nhiều thành phố có nhiệt độ vượt 430C,…

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, nắng nóng ở nước ta bắt đầu xuất hiện gay gắt từ tháng 4/2019 đến nay; trong đó, có 3 đợt đặc biệt gay gắt và kéo dài từ 18-22/4, 3/6-1/7, 5/7 đến nay (đợt nắng nóng từ 3/6-1/7 là một trong những đợt kéo dài nhất trong 30 năm qua).

Nhiệt độ trung bình tháng so với trung bình nhiều năm phổ biến cao hơn từ 2-3oC; nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37- 400C, một số điểm vượt ngưỡng giá trị lịch sử, như: Con Cuông (Nghệ An) 43,30C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 430C, Đô Lương (Nghệ An) 41 0C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 43,40C (cao nhất trong lịch sử khí tượng), Tuyên Hóa (Quảng Bình) 41,60C.

Độ ẩm không khí ở mức thấp, phổ biến từ 40-60%; lượng bốc hơi trong 3 tháng 4, 5, 6 cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-30%, tương đương năm 2015 (năm nắng nóng kỷ lục-PV). Tình trạng gió phơn Tây Nam có cường độ mạnh và kéo dài cũng làm gia tăng lớn lượng bốc hơi.

Lượng mưa ở Bắc Trung Bộ tích lũy từ đầu năm đến nay trung bình đạt 540 mm, thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ 11%.

Hiện tại, dung tích các hồ chứa thủy lợi ở Bắc Trung Bộ trung bình đạt từ 30-60% dung tích thiết kế ở mức thấp hơn so với một số năm gần đây, đã có 55 hồ nhỏ đã cạn nước. Còn ở Nam Trung Bộ, hiện có 281/520 hồ nhỏ đã cạn nước.

Hạn hán, thiếu nước khiến 21.600 ha lúa, rau màu ở Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng; 61.100 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Ở Nam Trung Bộ, tổng diện tích bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước là 16.340 ha; 52.840 hộ bị thiếu nước sinh hoạt.

Nắng nóng tiếp tục kéo dài đến tháng 8

Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định, nhiệt độ trung bình từ tháng 8-10/2019 có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,0oC; từ nay đến tháng 8/2019 còn xảy ra nắng nóng; trong đó, từ ngày 23-27/7 vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt.

Trong trường hợp nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra đến cuối mùa khô (cuối tháng 7 ở khu vực Bắc Trung Bộ, cuối tháng 8 ở khu vực Nam Trung Bộ), tổng cộng sẽ có khoảng 65.500 ha (lúa 55.400 ha, cây hàng năm 10.100 ha) bị hạn hán, thiếu nước; tổng cộng có 138.800 hộ khả năng thiếu nước sinh hoạt.