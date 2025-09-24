Ngày 24-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết Đội CSGT Hàng Xanh đang đẩy mạnh xử lý xe máy leo vỉa hè, chủ động phòng ngừa tai nạn gây ra, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Tình trạng xe máy đi trên vỉa hè thường xảy ra vào giờ cao điểm, trên các tuyến đường đông đúc

Thời gian qua, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường xử lý hành vi chạy xe máy trên vỉa hè nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người đi đường, Đội CSGT Hàng Xanh đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với phương tiện đi trên vỉa hè.

Qua nắm tình hình cho thấy tình trạng xe máy đi trên vỉa hè thường xảy ra vào giờ cao điểm, trên các tuyến đường đông đúc. Vì vậy, việc CSGT dừng xe, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng gặp khó khăn.

Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với hành vi này, nhằm vừa quyết liệt xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, vừa hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động giao thông bình thường của người dân.

Riêng ngày 17 và 18-9, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 201 trường hợp đi trên vỉa hè ở các tuyến: Nguyễn Oanh, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí.

Tra cứu 201 trường hợp leo vỉa hè thuộc Đội CSGT Hàng Xanh. Đi trên hè phố ngày 17 và 18-9-25 - Đội CSGT Hàng Xanh

PC08 đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Ngoài ra, các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông cũng được lực lượng CSGT ghi hình, gửi thông báo vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.