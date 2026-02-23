Nga phóng hơn 2.000 uav, bom, tên lửa vào Ukraine

Theo Reuters ngày 22/2, Nga đã tiến hành các đợt tập kích nhằm vào Ukraine bằng hàng chục máy bay không người lái tấn công cùng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, tập trung vào hạ tầng năng lượng.

Các cuộc tấn công trong đêm nhắm vào Kiev và khu vực quanh thủ đô, cảng Odesa bên bờ Biển Đen, cùng nhiều địa phương ở miền trung Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trên mạng xã hội X rằng các đợt tập kích cũng nhằm vào các vùng Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava và Sumy. Ông nhấn mạnh mục tiêu chính vẫn là lĩnh vực năng lượng.

“Moscow tiếp tục dồn sức cho các cuộc tấn công thay vì ngoại giao”, ông nói, đồng thời cho biết chỉ trong tuần này, Nga đã phóng hơn 1.300 máy bay không người lái, hơn 1.400 bom dẫn đường và 96 tên lửa vào Ukraine.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận.

Nga trút hỏa lực vào Ukraine. Ảnh: Reuters

Thống đốc Odesa Oleh Kiper cho biết trên Telegram, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm nhằm vào hạ tầng năng lượng của khu vực đã gây cháy, nhưng đám cháy đã được dập tắt.

Không quân Ukraine thông báo, trong đêm 21/2 rạng sáng 22/2, Nga đã phóng 50 tên lửa và 297 máy bay không người lái. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 33 tên lửa và 274 máy bay không người lái.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng viết trên X, kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Điện Kremlin.

Ukraine lên án đồng minh

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine lên án "tối hậu thư" từ chính phủ Hungary và Slovakia, sau khi hai nước này đe dọa cắt nguồn cung điện cho Ukraine nếu Kiev không khôi phục dòng chảy dầu Nga.

Việc vận chuyển dầu Nga sang Hungary và Slovakia bị gián đoạn từ ngày 27/1, khi Kiev thông báo một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã nhằm vào thiết bị đường ống ở miền tây Ukraine. Hungary và Slovakia cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về tình trạng gián đoạn kéo dài này.

Ngày 21/2, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine trong vòng hai ngày nếu Kiev không nối lại việc trung chuyển dầu Nga qua lãnh thổ Ukraine sang Slovakia. Trước đó vài ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Vấn đề này trở thành một trong những tranh chấp gay gắt nhất giữa Ukraine với hai nước láng giềng đều là thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Slovakia và Hungary là hai quốc gia EU còn phụ thuộc đáng kể vào dầu Nga được vận chuyển qua đường ống Druzhba từ thời Liên Xô, đi qua lãnh thổ Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố: “Ukraine bác bỏ và lên án các tối hậu thư cùng hành động của chính phủ Hungary và Slovakia liên quan đến việc cung cấp năng lượng. Những tối hậu thư đó nên gửi tới Điện Kremlin, chứ không phải Kiev.”

Hungary và Slovakia hiện giữ vai trò quan trọng đối với nguồn điện nhập khẩu của Ukraine.

Hai nước này cung cấp khoảng một nửa lượng điện khẩn cấp mà châu Âu xuất sang Ukraine, trong bối cảnh Kiev ngày càng phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài do các cuộc tấn công của Nga làm hư hại lưới điện trong nước.

Trong một bài đăng trên X, ông Fico nói: “Nếu nguồn cung dầu cho Slovakia không được nối lại vào thứ Hai 23/2, tôi sẽ yêu cầu SEPS, công ty cổ phần nhà nước, ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine.”

Kiev cho rằng những động thái như vậy là “khiêu khích, thiếu trách nhiệm và đe dọa an ninh năng lượng của toàn khu vực.”