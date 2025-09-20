2000 phụ huynh Việt tranh luận vì 1 bài Toán tiểu học: Thì ra con chúng ta thông minh thế này!

Một bài toán tiểu học tưởng chừng đơn giản lại bất ngờ trở thành "tâm điểm" khiến hơn 2000 phụ huynh trên mạng xã hội tranh luận sôi nổi. Câu hỏi như sau:

"Có một can 2 lít và một can 5 lít. Chỉ dùng hai cái can đó, làm thế nào lấy được đúng 1 lít nước từ bể nước?".

Thoạt nghe, nhiều phụ huynh lắc đầu: "Làm sao mà đo chính xác được 1 lít?". Nhưng rồi, càng bàn luận, càng xuất hiện nhiều cách giải thú vị, cho thấy không chỉ học sinh tiểu học mới "động não", mà chính cha mẹ cũng được dịp thử thách tư duy.

Hai cách giải chính gây tranh cãi:

Cách 1: Bắt đầu bằng can 5 lít.

Phụ huynh này lập luận: Chỉ cần múc đầy can 5 lít, sau đó đổ dần sang can 2 lít hai lần. Mỗi lần đổ đầy can 2 lít thì bỏ phần đó đi (hoặc trả lại bể). Khi ấy, trong can 5 lít sẽ còn lại đúng 1 lít nước. Cách giải này có thể tóm gọn bằng phép tính: 5 - 2 - 2 = 1.

Cách 2: Bắt đầu bằng can 2 lít.

Một số phụ huynh khác lại thích hướng tiếp cận ngược lại: Múc can 2 lít rồi đổ vào can 5 lít. Lặp lại ba lần, đến lần thứ ba thì can 5 lít chỉ chứa được thêm 1 lít, vậy là trong can 2 lít còn đúng 1 lít. Phép tính minh họa: 2 + 2 + 2 - 5 = 1.

Cả hai cách đều hợp lý, chỉ khác nhau ở trình tự và cách hình dung. Điều thú vị là, nhiều bậc cha mẹ không chấp nhận cách còn lại, khẳng định "chỉ có cách của tôi mới đúng", từ đó tạo ra những màn tranh luận "nảy lửa" nhưng cũng đầy hài hước.

Nhiều người nhậnđịnh, bài toán lớp 3 thôi mà làm khó được 2000 ông bố bà mẹ. Thế mới thấy con mình thông minh chứ chẳng đùa. Trong khi đó, một số phụ huynh nghiêm túc hơn nhấn mạnh: Điều đáng bàn không phải là cha mẹ đúng hay sai, mà là làm sao hướng dẫn con đặt phép tính gọn gàng, dễ hiểu nhất. Với trẻ tiểu học, công thức 5 - 2 - 2 có lẽ trực quan và ngắn gọn hơn.

Từ một bài toán tiểu học, cả nghìn phụ huynh đã cùng nhau mổ xẻ, chứng minh và phản biện. Điều này cho thấy, việc học của trẻ em không chỉ đơn thuần là con ngồi giải bài tập, mà đôi khi cũng là cơ hội để cha mẹ cùng "ôn lại tuổi thơ", cùng rèn luyện khả năng suy luận.

Và trên hết, những tranh luận này phản ánh sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh với việc học của con. Trẻ em, khi tự mình tìm ra đáp án, sẽ có niềm vui khám phá và sự tự tin. Bố mẹ, khi thử sức, lại thấy hóa ra "toán tiểu học cũng chẳng dễ dàng".

Điều quan trọng không phải là chọn cách nào đúng tuyệt đối, mà là biết khuyến khích con suy nghĩ, dám thử, dám sai và tự rút ra cách giải của riêng mình. Bởi suy cho cùng, học toán không chỉ để có đáp án, mà là để rèn trí tuệ, rèn bản lĩnh cho một thế hệ mai sau.