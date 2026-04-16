200 nghìn đi chợ cho cả tuần ở Hà Nội: Bữa cơm 40-50k của đôi vợ chồng trẻ và câu chuyện "liệu cơm gắp mắm" giữa thời giá đắt đỏ

Người chồng làm shipper, vợ là sinh viên năm cuối, cùng nuôi con nhỏ trong căn phòng trọ chật hẹp. Thu nhập không cao, áp lực chi tiêu lớn khiến họ phải tính toán từng khoản nhỏ nhất. Nhưng thay vì than thở, hai vợ chồng Kỳ Mai Daily chọn cách thay đổi thói quen: Nấu ăn tại nhà, mua sắm có kế hoạch và học cách hài lòng với những điều giản dị.

Tiết kiệm không phải là kham khổ, mà là biết cách sống vừa đủ

Một tuần đi chợ với 200.000 đồng - con số khiến nhiều người bất ngờ - nhưng với gia đình trẻ Kỳ Mai Daily lại là bài toán được tính toán khá kỹ. Thịt, cá, rau xanh hay đậu phụ đều mua với lượng vừa phải, sau đó chia nhỏ để sử dụng cho nhiều bữa khác nhau, hạn chế tối đa lãng phí.

Từ những nguyên liệu quen thuộc ấy, cặp vợ chồng trẻ có thể duy trì những mâm cơm khoảng 40.000-50.000 đồng với 2-3 món như thịt ba chỉ rang cháy cạnh, cá rán sốt cà chua, đậu phụ, rau xanh hoặc canh. Không cầu kỳ, không dư dả, nhưng đủ no và phù hợp với túi tiền trong giai đoạn khó khăn.

Không chỉ gói gọn trong bữa ăn, cách chi tiêu của gia đình cũng được Kỳ Mai phân bổ rõ ràng theo từng khoản. Mỗi tháng, họ dành khoảng 2 triệu đồng cho tiền phòng và điện nước, 1 triệu đồng cho ăn uống (có thêm sự hỗ trợ từ gia đình), 1 triệu đồng cho bỉm sữa của con nhỏ. Phần còn lại được dùng để chi tiêu cá nhân và một khoản dự phòng xoay xở khi có việc phát sinh.

Kỳ Mai Daily cho biết, việc tự nấu ăn tại nhà không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn dần hình thành thói quen tiêu dùng có kế hoạch. Thay vì mua sắm theo cảm tính, mỗi lần đi chợ đều được tính toán trước: Ăn gì, nấu bao nhiêu, sử dụng trong mấy ngày. Nhờ đó, thực phẩm được tận dụng tối đa, chi tiêu cũng trở nên chủ động và kiểm soát tốt hơn.

Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt liên tục tăng, từ thực phẩm đến tiền thuê trọ, điện nước, cách sống "liệu cơm gắp mắm" này không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn trở thành lựa chọn thực tế của không ít người trẻ khi thu nhập vẫn còn hạn chế.

Không chỉ là câu chuyện chi tiêu, điều khiến nhiều người chú ý còn nằm ở cách cặp vợ chồng trẻ đối diện với hoàn cảnh. Người chồng vừa chạy xe ôm công nghệ vừa đảm nhận việc chăm con, trong khi người vợ tranh thủ hoàn thành năm cuối đại học.

Thu nhập hạn chế khiến cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng giữ tinh thần lạc quan cũng là cách để vượt qua giai đoạn khó khăn này. "Chưa có điều kiện thì mình ăn uống tiết kiệm thôi. Quan trọng là hai vợ chồng đồng lòng, cùng nhau cố gắng", Kỳ Mai chia sẻ.

Tranh luận trái chiều: "Không thực tế" hay "đáng nể"?

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý với hàng nghìn bình luận, bởi nó chạm đến một vấn đề rất thực tế: Làm thế nào để xoay xở giữa lúc chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Không ít người bày tỏ sự hoài nghi. Với họ, mức chi tiêu 5 triệu đồng/tháng tại Hà Nội là khó khả thi, nhất là khi còn phải lo thêm con nhỏ. Những khoản như xăng xe, phát sinh hay chi phí bỉm sữa được cho là khó có thể gói gọn trong từng ấy tiền. Thậm chí, có ý kiến cho rằng để duy trì mức chi tiêu như vậy, cuộc sống chắc chắn phải "thắt chặt đến mức kham khổ".

Tài khoản Tuấn Đ. thẳng thắn: "Tiền xăng không có. Bỉm sữa 1 triệu thì sao đủ, kể cả mua loại rẻ cũng không đủ". Cùng quan điểm, tài khoản Nghĩa bình luận: "5 triệu không đủ đâu, ở Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, chưa kể xăng xe, thức ăn, điện nước, phòng trọ… Phải tôi chắc chỉ ăn mì tôm, uống nước lã, hít khí trời may ra còn cầm được hơi".

Một số ý kiến khác cũng đặt dấu hỏi về tính thực tế của câu chuyện: "Cái này chắc chắn không thực tế. Tiền ăn nhà mình cũng 5 triệu cả con cái vợ chồng..." hoặc bày tỏ nghi ngờ: "Làm gì có chuyện tổng thu nhập 5 triệu với 2 người trẻ thế này"?

Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều người lại nhìn câu chuyện với sự đồng cảm sâu sắc. Họ cho rằng, không phải ai cũng có cùng một điểm xuất phát, và trong những giai đoạn khó khăn, việc tiết kiệm tối đa là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Quá siêu luôn. Giờ cầm 5 triệu chả biết làm gì chứ đừng nói lo cho cả nhà. Chị đã trải qua rồi nên rất hiểu và thông cảm"; "Chỉ cần vợ chồng yêu thương, nghĩ cho nhau, không lung lay thì dù thế nào cũng vượt qua hết"...

Trong khi đó, lumier.me nhìn nhận từ góc độ thực tế hơn: "Mình hiểu người chồng vừa đi làm vừa chăm con sẽ vất vả thế nào. Mọi người đừng trách kiếm được có 5 triệu, vì đâu có đi làm full-time được".

Những ý kiến trái chiều, người nghi ngờ - người đồng cảm, cho thấy cùng một câu chuyện nhưng mỗi người có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Nhưng sau tất cả, điều khiến nhiều người quan tâm và suy ngẫm không nằm ở những phép tính chi tiêu, mà chính là tinh thần nỗ lực và cách một gia đình trẻ chọn vượt qua giai đoạn khó khăn, kiên nhẫn vun vén từng chút để hướng tới một cuộc sống ổn định hơn trong tương lai.

(Ảnh trong bài: @kymaidaily)