Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Tại phường Quy Nhơn Nam, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 20 trẻ mầm non ra khỏi vùng bị ngập.

Ngày 28/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai mưa lớn kéo dài với cường độ lớn, khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, khu vực dân cư.

Tại phường Quy Nhơn Nam, các tuyến đường Chế Lan Viên, đường số 1, Hàn Mặc Tử, đoạn đầu Quốc lộ 1D... cũng bị ngập sâu, nhiều ô tô, xe gắn máy mắc kẹt giữa dòng nước. Theo thống kê ban đầu của chính quyền địa phương, có khoảng 250 hộ dân bị nước lũ tràn vào nhà.

Nhiều khu vực tại phường Quy Nhơn Nam ngập sâu. Ảnh: Trương Định

Đáng chú ý, chiều 28/11, nước từ các sườn núi theo dòng suối đổ xuống, gây ngập cục bộ khu vực cơ sở Trường Mầm non Quang Trung trên đường La Văn Tiến (phường Quy Nhơn Nam).

Thời điểm xảy ra ngập, 20 trẻ đang ngủ trưa tại trường. Phát hiện nước dâng, các giáo viên nhanh chóng đưa trẻ lên tầng 2, đồng thời liên hệ chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ cứu hộ và thông báo cho phụ huynh.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng được huy động đến hiện trường, phối hợp với giáo viên đưa các em nhỏ ra khỏi khu vực ngập, đến nơi an toàn. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam khẩn trương tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng cùng các giáo viên đưa toàn bộ 20 trẻ ra khỏi khu vực ngập, đến nơi an toàn.

Đến chiều tối 28/11, nhiều khu dân cư, tuyến đường bị ngập cục bộ ở phường Quy Nhơn Nam nước đã rút. Người dân tranh thủ dọn dẹp bùn đất, sớm ổn định sinh hoạt.