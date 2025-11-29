Con giáp tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp nổi bật với tính cách mạnh mẽ, đầy tham vọng và có tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Họ rất nhiệt huyết, dũng cảm và luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách để đạt được mục tiêu lớn lao trong cuộc sống.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp tuổi Thìn có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Bước qua tháng 9 âm, tuổi Thìn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nếu để nói đến những may mắn trong cả việc làm ăn cũng như tình duyên, thì tháng 11 âm sắp tới mới là lúc con giáp này hưởng trọn tất cả.

Tử vi học có nói, chỉ 20 ngày nữa, khi tháng 11 âm gõ cửa, tuổi Thìn sẽ bước vào giai đoạn đáng mong chờ nhất trong năm Ất Tỵ. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là lúc thiên thời - địa lợi, con giáp này nên thực hiện các dự án đã đề ra để gặt hái kết quả tốt. Bên cạnh đó, vận đào hoa nở rộ, tuổi Thìn cũng có thể nắm bắt cơ hội gặp gỡ để tìm ý trung nhân, tính chuyện lâu dài.

Con giáp tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy. Không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, tuổi Thân còn luôn biết cách thay đổi và sáng tạo không ngừng trong công việc. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập, từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Là con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy, nếu biết nắm bắt, tuổi Thân có thể ghi được dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp thời gian tới. Tử vi học có nói, chỉ 20 ngày nữa, khi tháng 11 âm bắt đầu, con giáp này sẽ có nhiều tin vui, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc và công việc. Những cơ hội thăng tiến mới sẽ mở ra mà đến chính bản thân họ cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Những may mắn này sẽ đảm bảo cho tuổi Thân có những ngày cuối năm vô cùng sung túc, chốt hạ năm Ất Tỵ 2025 trong sự dư dả, viên mãn.

Con giáp tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp sở hữu trí thông minh đỉnh cao, lại có sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán. Với những ưu điểm ấy, con giáp tuổi Dậu chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực là sẽ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu còn là bậc thầy trong việc đầu tư và quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn sung túc, đủ đầy.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Mặc dù đã nói lời chia tay với khó khăn từ tháng 9 âm, nhưng phải đến tháng 11 âm sắp tới, tuổi Dậu mới bước vào thời kỳ bùng nổ cuối năm của họ. Tử vi học có nói, chỉ 20 ngày nữa, con giáp này sẽ đón chờ những may mắn bất tận trong cuộc sống, từ tài lộc đến tình cảm. Hãy chuẩn bị thật tốt những nguồn lực sẵn có để nắm bắt cơ hội này nhé, vì không như các con giáp khác, ngay sau đó, tuổi Dậu sẽ còn có cả tháng 12 âm cũng vô cùng thịnh vượng với nhiều cơ hội làm giàu.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.