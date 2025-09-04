20 năm lái xe cho ông chủ giàu có, lương 33 triệu đồng/tháng, khi xin nghỉ tôi được tặng 1 chiếc hộp thiếc han gỉ: Mở ra, thứ bên trong khiến tôi cả đời khó quên

Hai mươi năm cầm lái cho một gia đình giàu có ở Thượng Hải, Trung Quốc, ông Trương Quốc Lương, 58 tuổi, quê An Huy, chưa từng nghĩ đến ngày phải rời xa công việc quen thuộc. Tuy nhiên, tuổi tác và sức khỏe ngày một suy giảm khiến ông quyết định xin nghỉ việc để trở về quê an dưỡng. Ông không ngờ rằng món quà chia tay – một chiếc hộp thiếc cũ kỹ, han gỉ do ông chủ gửi tặng lại trở thành kỷ niệm sâu sắc nhất đời mình.

Hai thập kỷ gắn bó trong âm thầm

Ông Trương bắt đầu làm tài xế cho gia đình ông Phùng, một doanh nhân trong lĩnh vực thương mại ở Thượng Hải từ những năm 2000. Khi ấy, mức lương khởi điểm của ông chỉ khoảng 2.000 NDT/tháng (hơn 7 triệu đồng). Sau hai thập kỷ gắn bó, thu nhập đã tăng lên hơn 9.000 NDT (hơn 33 triệu đồng), nhưng điều quý giá hơn cả với ông không phải con số ấy, mà là tình cảm và sự tin tưởng mà gia đình chủ dành cho mình.

"Qua thời gian, ông Trương không chỉ là cánh tay phải đắc lực của ông chủ, mà còn trở thành một phần gắn bó như thành viên trong gia đình giàu có này Theo đó, ông Trương từng nhiều lần chở bà chủ đi cấp cứu giữa đêm; có hôm mới 3 giờ sáng đã có mặt sẵn sàng đưa ông chủ ra sân bay kịp chuyến công tác. Những dịp lễ, Tết hay kỳ nghỉ dài ngày, ông Trương hầu như không được nghỉ trọn vẹn, vì lịch trình của ông Phùng và các con luôn cần sự hỗ trợ.

“Dù bất cứ khi nào, chỉ cần họ cần, tôi đều sẵn sàng,” ông Trương kể lại.

20 năm trôi qua, ông Trương chứng kiến từng bước chuyển mình của gia đình ông chủ: Từ những ngày ông Phùng còn chật vật gây dựng công ty nhỏ, đến khi trở thành một doanh nhân thành đạt, sở hữu hàng loạt bất động sản và chi nhánh kinh doanh. Suốt chặng đường dài ấy, người tài xế này vẫn bền bỉ ngồi sau tay lái, âm thầm cống hiến. Và tất cả những cột mốc trong gia đình ông Phùng đều in đậm trong ký ức của ông.

Sự gắn bó ấy khiến ranh giới chủ – tớ dần nhạt đi. Với ông Trương, gia đình Phùng không còn đơn thuần là “chủ”, mà là một phần quan trọng trong cuộc đời, nơi ông dành trọn tuổi thanh xuân và sức lực.

Ảnh: Internet

Món quà chia tay bất ngờ của ông chủ

Đầu năm 2022, ông Trương chính thức xin nghỉ việc. Trong buổi chia tay, ông Phùng trao cho người tài xế thân cận một chiếc hộp thiếc đã hoen gỉ.

“Lúc cầm chiếc hộp trên tay, tôi nghĩ bên trong chỉ có chút tiền hay vật kỷ niệm gì đó,” ông Trương nhớ lại.

Thế nhưng khi mở ra, ông lặng người. Ngoài cuốn sổ tay cũ kỹ và bức ảnh tập thể chụp từ những ngày đầu thành lập công ty, dưới lớp giấy lót còn có một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên ông, kèm mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: “Dành cho 20 năm đồng hành của chúng ta”. Đó là khoản tiền đủ để ông an tâm trang trải tuổi già.

‘Tôi run tay, không nói nên lời”, ông Trương xúc động chia sẻ.

Món quà bất ngờ trong chiếc hộp thiếc không chỉ là phần thưởng vật chất, mà còn là minh chứng cho sự trân trọng đối với lòng trung thành và tận tụy của ông Trương. Với ông chủ Phùng, sau hai thập kỷ gắn bó, mối quan hệ giữa ông và ông Trương đã vượt lên trên khuôn khổ chủ - tớ, trở thành tình cảm tri kỷ. Còn với ông Trương, sau hai mươi năm gắn bó và tận tụy, điều quý giá nhất ông nhận ra không nằm ở tiền bạc, mà ở sự trân trọng và nghĩa tình – những giá trị sẽ theo ông suốt cả cuộc đời.

(Theo Sohu)






