2 viên ngọc du lịch Việt lọt top "Tốt nhất thế giới": Đều là thuộc miền Bắc, nơi cực hút khách vào mùa hè

Những điểm đến du lịch Việt ngày càng khẳng định được vị thế của bản thân trên bản đồ du lịch thế giới bằng việc thu hút đông đảo du khách nước ngoài ghé thăm. Bên cạnh đó, việc nhiều lần được nhắc tới, được lọt vào danh sách hay được chiến thắng những hạng mục quan trọng tại các giải thưởng du lịch cũng là những dấu mốc quan trọng và đáng nhớ.



Mới đây nhất là tại giải thưởng Traveler's Choice Awards Best of the Best của Tripadvios, hạng mục điểm đến có sự xuất hiện của 2 cái tên Việt Nam, trong 7 cái tên được vinh danh. Hai điểm đến này vốn dĩ là 2 điểm đến đã rất nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách cả trong và ngoài nước không chỉ vào những kỳ nghỉ đặc biệt mà hầu hết mọi thời điểm trong năm.

Một điểm chung nữa của 2 điểm đến là đều thuộc khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, một nơi là "trên núi", còn một nơi là "dưới biển". 2 cái tên ấy chính là vịnh Hạ Long, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh; và thị trấn Sa Pa, thuộc địa phận Lào Cai.

Vịnh Hạ Long và thị trấn Sa Pa, Việt Nam lọt top 7 Điểm đến tốt nhất thế giới tại giải thưởng Traveler's Choice Awards Best of the Best của Tripadvios (Ảnh Traveloka, Báo Thanh Tra)

Xếp thứ 3 trong danh sách 7 cái tên được vinh danh, kỳ quan thiên nhiên thế giới của Việt Nam được miêu tả nổi bật với những hòn đảo đá vôi, các khối đá và hang động tuyệt đẹp. "Trải qua nhiều thế kỷ bào mòn với mưa gió, những kỳ quan thiên nhiên này trở nên thật ngoạn mục", chuyên trang TripAdvisor viết.



Từ lâu, vịnh Hạ Long đã trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của khu vực miền Bắc nước ta nói riêng hay trên cả nước nói chung. Điều này được thể hiện rõ rệt qua con số về lượng du khách cả trong và ngoài nước đến đây. Tính từ năm 2022, sau giai đoạn Covid-19, mỗi năm, lượng du khách đến Vịnh đều tăng. Theo thông tin từ Ban Quản lý Vịnh, năm 2023 vừa qua, Vịnh Hạ Long đón gần 2,7 triệu lượt du khách, tăng 35% so với năm 2022.

Vịnh Hạ Long là điểm đến yêu thích của cả du khách trong và ngoài nước (Ảnh

Một số trải nghiệm được TripAdvisor gợi ý cho du khách khi đến Vịnh Hạ Long có thể kể tới như lướt ván, chèo thuyền kayak, tắm biển hay ngồi du thuyền, dạo quanh các hang động hay hòn đảo đẹp nằm trong Vịnh. Hiện nay, có rất nhiều công ty du lịch khai thác các tour kết hợp nhiều trải nghiệm này trong một chuyến đi, đảm bảo du khách có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị, đậm bản sắc của kỳ quan thiên nhiên thế giới của Việt Nam.



Bên cạnh đó, hoạt động thăm những ngôi làng chài bản địa cũng là hoạt động mới lạ, bắt được quan tâm trong khoảng 1-2 năm trở lại đây trong các tour du lịch Vịnh Hạ Long. Có thể kể tới những cái tên ngôi làng nổi tiếng như làng chài cổ Cửa Vạn, làng chài Ba Hang, làng chài Cống Đầm hay làng chài Ba Hang. Tới đây, du khách không chỉ được tận mắt chứng kiến cuộc sống, quy trình lao động của người dân mà còn có thể thưởng thức thủy hải sản thơm ngon, tươi sống với mức giá rất hợp lý.

Những làng chài ở Hạ Long hiện nay nổi lên và dần thu hút nhiều du khách (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Cách thủ đô Hà Nội chỉ hơn 2 giờ di chuyển, vịnh Hạ Long trở thành điểm đến lý tưởng vào mọi thời điểm. Từ những chuyến đi ngắn ngày cuối tuần, chuyến đi vào kỳ nghỉ lễ hay chuyến du lịch cho mùa hè sắp tới.



"Nằm ở vùng núi phía Tây Bắc Việt Nam, thị trấn Sa Pa rực rỡ sắc màu và rất duyên dáng, mang đến cho du khách chuyến du lịch hoàn hảo với hành trình đi bộ, vùng núi hay những thửa ruộng bậc thang", TripAdvisor miêu tả về đại diện Sa Pa.



Quay về thời điểm hơn 10 năm trước, giai đoạn trước năm 2012, theo thông tin từ Báo Xây Dựng, lượng du khách đến Sa Pa đạt chưa tới 500.000 lượt/năm, thời gian lưu trú của du khách không qua 2 ngày. Thì đến nay, sau hơn 1 thập kỷ, mảnh đất Tây Bắc đã có những thay đổi ngoạn mục về các sản phẩm du lịch, từ đó tạo nên ấn tượng tốt, thu hút được đông đảo du khách cả trong và ngoài nước.

Những sản phẩm du lịch đa dạng khiến Sa Pa trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực vùng núi phía Bắc (Ảnh Du lịch Pro)

Bên cạnh những địa danh đã quen thuộc, lâu đời ở khu vực thị trấn như Nhà thờ đá Sa Pa, thác Tình Yêu, núi Hàm Rồng, những trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên hay để du khách tìm hiểu, khám phá về văn hóa bản địa cũng được ưa chuộng và yêu thích hơn cả. Du khách có thể đi sâu vào những bản làng của người dân tộc Mông, cùng họ sinh hoạt hàng ngày dưới mái nhà sàn truyền thống, cùng nấu những món ăn đặc sản và cùng khoác lên mình những trang phục rực rỡ sắc màu. Đây cũng là yếu tố khiến các du khách nước ngoài đặc biệt thích thú khi đến với Sa Pa.

Ngoài ra, không thể không kể tới sức hút của hành trình chinh phục "Nóc nhà Đông Dương" bằng cáp treo. Trước kia, để chinh phục Nóc nhà Đông Dương là đỉnh Fansipan, du khách sẽ phải leo bộ. Hành trình khó khăn và chỉ dành cho những ai thật sự có đủ sức khỏe và lòng gan dạ, đam mê mạo hiểm, thử thách. Tuy nhiên giờ đây, với sự đầu tư tuyến cáp treo riêng, việc lên đỉnh Fansipan đã trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Cáp treo còn đi qua thung lũng mường Hoa, giúp du khách có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng như chốn thần tiên, đặc biệt là vào mùa xuân.

Đỉnh Fansipan hay những trải nghiệm đậm nét văn hóa bản địa là những yếu tố thu hút du khách đến với Sa Pa (Ảnh SinhTour)

Du khách đến Sa Pa vào thời điểm nào trong năm cũng có những điều thú vị riêng. Ví dụ như vào mùa xuân, sẽ được hòa mình vào không khí của các lễ hội văn hóa truyền thống; vào mùa hè được hít thở không khí trong lành, mát mẻ; vào mùa thu được ngắm những thửa ruộng bậc thang chín vàng trải dài đến tận đường chân trời, còn vào mùa đông, sẽ được trải nghiệm cái rét đặc trưng, thậm chí "săn" được băng tuyết, băng giá.