HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

2 ứng dụng người dùng nên xóa ngay để không bị theo dõi

Huỳnh Duy
|

Ứng dụng này có thể âm thầm thu thập dữ liệu trên thiết bị như danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, thông tin vị trí và thậm chí truy cập micro, camera để ghi âm, ghi hình trái phép.

Thời gian gần đây, nhiều dịch vụ cài đặt phần mềm nghe lén, định vị điện thoại được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Đằng sau những lời mời chào "giám sát người thân", "theo dõi con cái" là nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, thậm chí mất quyền kiểm soát thiết bị.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, các phần mềm được quảng cáo với chức năng nghe lén, định vị điện thoại thường không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ chứa mã độc. Sau khi được cài đặt, những ứng dụng này có thể âm thầm thu thập dữ liệu trên thiết bị như danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, thông tin vị trí và thậm chí truy cập micro, camera để ghi âm, ghi hình trái phép.

- Ảnh 1.

Ứng dụng "giám sát người thân", "theo dõi con cái" có thể âm thầm theo dõi và đánh cắp dữ liệu điện thoại người dùng. (Ảnh: Cục An ninh mạng)

Đáng lo ngại, người dùng có thể không nhận ra thiết bị đang bị theo dõi do các ứng dụng hoạt động âm thầm trong nền. Những dữ liệu thu thập được có nguy cơ bị kẻ xấu khai thác để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, mạng xã hội, thực hiện hành vi lừa đảo, tống tiền hoặc mạo danh nạn nhân.

Không chỉ người bị cài phần mềm theo dõi đối mặt với nguy cơ mất an toàn thông tin, ngay cả người bỏ tiền mua và sử dụng dịch vụ cũng có thể trở thành nạn nhân. Việc cài đặt, sử dụng phần mềm nghe lén, theo dõi trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Để bảo vệ thông tin cá nhân, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, không sử dụng dịch vụ quảng cáo nghe lén, định vị điện thoại trái phép. Người dùng cần ưu tiên tải ứng dụng từ các kho chính thức, thường xuyên kiểm tra quyền truy cập micro, camera, vị trí và danh bạ; đồng thời thiết lập mật khẩu đủ mạnh để bảo vệ thiết bị.

Trường hợp phát hiện điện thoại có dấu hiệu bị theo dõi hoặc cài đặt phần mềm đáng ngờ, người dân cần nhanh chóng kiểm tra, xử lý và trình báo cơ quan Công an gần nhất. Tại Tây Ninh, người dân có thể liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 02723.989.848 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Tags

phần mềm nghe lén

theo doi

mã độc

Công an tỉnh Tây Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại