Tập đoàn tiêu dùng Ấn Độ Marico Limited, đơn vị đứng sau thương hiệu X-Men, vừa công bố thỏa thuận mua lại 75% cổ phần của Công ty Cổ phần Skinetiq, một doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam.

Skinetiq là công ty mỹ phẩm được thành lập vào năm 2020 tại TP.HCM bởi hai nhà sáng lập là ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyễn, người được biết đến rộng rãi hơn với tên Hannah Olala, một trong những beauty blogger nổi tiếng tại Việt Nam.

Bà Hannah Nguyễn sinh năm 1984 tại Buôn Ma Thuột và định cư Mỹ từ nhỏ. Bà tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học City University of New York.

Bà Hannah Nguyễn (hay còn được biết với tên gọi Hannah Olala), một trong những beauty blogger nổi tiếng tại Việt Nam

Năm 2011, Hannah về nước, theo đuổi lĩnh vực làm đẹp, trở thành một trong những chuyên gia có sức ảnh hưởng trong ngành. Bà tiên phong tạo ra các chương trình tiếp thị liên kết (affiliate), kêu gọi nhãn hàng triển khai loạt deals hời cho khách hàng trên trang Fanpage Hannaholala. Sau này, chuỗi affiliate dần phổ biến trên đa nền tảng, sàn thương mại điện tử.

Không đơn thuần là nhà sáng tạo nội dung, Hannah Olala còn là CEO hệ sinh thái MCN Olala. Người đẹp thường chia sẻ nội dung chuyên sâu, dựa trên kiến thức chuyên môn ngành làm đẹp và kinh nghiệm cá nhân, tạo dựng uy tín vững chắc với đối tác lẫn cộng đồng.

Với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên TikTok và Facebook, Hannah còn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân, bài học cuộc sống, kinh nghiệm tình cảm, cách đối nhân xử thế, cách dạy con... Những câu chuyện nhỏ của nữ doanh nhân nhận được sự quan tâm đông đảo từ cư dân mạng.

Vừa qua, trên trang cá nhân Facebook, nữ CEO đã đăng tải video chia sẻ về những phương pháp nuôi dạy con mà 2 vợ chồng cô áp dụng, thu hút tới 2 triệu lượt xem cùng hơn 300.000 lượt share.

Đầu tiên, Hannah Olala chú trọng dạy con về tư duy kiên trì, cố gắng khi làm mọi chuyện. Bởi nếu đứa trẻ có thông minh đến mấy mà thiếu sự kiên trì sẽ không thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào. Trong tình cảm hay công việc, muốn viên mãn đều cần đến kiên trì.

Nữ CEO nhớ lại: "Năm Đại học, mình học chung với một người bạn rất thông minh. Bạn tiếp thu bài nhanh, có ngoại hình nổi bật nên mình nghĩ bạn sẽ tiến rất xa trong sự nghiệp. Vậy mà khi mình ra trường rồi đi làm qua nhiều vị trí khác nhau, bạn ấy vẫn chưa tốt nghiệp. Lý do là vì bạn học một ngành được vài năm rồi chán, rồi đổi, rồi lại chán, cứ như vậy mãi đến hết 8 - 9 năm đại học.

Gia đình Hannah Olala trong chuyến thăm và làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 11/7/2024

Đến giờ sau khi ra trường, bạn tiếp tục đổi nhiều công việc khác nhau nên không thể tiến xa hơn ở một lĩnh vực nào. Mình cũng gặp nhiều những người thông minh như vậy nhưng không thành công".

Điều thứ hai, Hannah Olala dạy con sự tự tin để con tin bản thân mình luôn làm được mọi việc. Nhiều người giỏi có thể đảm nhận những vai trò to lớn hơn nhưng vì họ thiếu niềm tin nên không dám thử.

"Tuy nhiên, tự tin quá lại thành tự cao, nghĩ mình điều gì cũng giỏi rồi sẽ thất bại. Vì thế, mình sẽ hướng dẫn con cách cân bằng, bản thân mình cũng luôn cố gắng phải cân bằng", cô cho biết.

Điều thứ ba, nữ CEO thường xuyên hướng dẫn con về sự khéo léo trong giao tiếp. Cô tự nhận đây là điểm yếu của bản thân nên cô cố gắng cải thiện. Cô muốn con trai có kỹ năng bắt chuyện, trò chuyện với mọi người xung quanh, từ đó giúp mở rộng mối quan hệ.

Cô còn cho biết thêm, khi con lớn hơn, 2 vợ chồng cô sẽ đầu tư cho con đi học tại ngôi trường tốt nhất có thể, không phải vì trường tốt sẽ dạy giỏi hơn mà vì trường tốt thường quy tụ những người giỏi, những người thú vị mà con sẽ học được nhiều điều từ họ.

Điều thứ tư, Hannah Olala dạy con luôn phải cố gắng bước ra vùng an toàn. Cô chia sẻ, con trai của cô khá kén ăn và sợ ăn những món mới. Hai vợ chồng cô thường xuyên động viên con giúp con can đảm thử đồ mới.

Cô bày tỏ: "Không chỉ đồ ăn, đó là cách mình dạy con có tư duy cởi mở, dám thử những điều con chưa biết.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có tính cách, khả năng khác nhau. Nhờ sự động viên của bố mẹ, bé nhà mình đã đỡ hơn rất nhiều".