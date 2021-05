2 tính cách này khiến con người càng sống càng vô phúc, nhiều người đang phạm phải mà không hay

1. Kiêu căng – Con đường đi đến thất bại



Một khi con người trở nên kiêu ngạo, chắc chắn sẽ bớt cảnh giác trên mọi phương diện, từ đó tai họa và thất bại sẽ cứ thế nối tiếp nhau mà đến.

Kiêu căng luôn là con đường tự hủy hoại bản thân, vậy nên người xưa thường nói "Kiêu binh tất bại" (đội quân kiêu ngạo, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại).

Một người tự cao tự đại, tự nhiên sẽ không thể xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân, cũng bởi vì anh ta không thể khoan nhượng người khác.

Một người kiêu căng và ngạo mạn cũng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào. Không những vậy, họ thậm chí họ còn không biết cách xử lý các mối quan hệ cơ bản như với bố mẹ, vợ chồng, anh em...

Những yếu tố chẳng tốt đẹp gì cứ lần lượt xuất hiện trong cuộc sống, thử hỏi cuộc sống của người đó liệu có được dễ dàng? Càng kiêu ngạo, con người càng làm tổn hại đến phúc khí của bản thân, và như thế sẽ càng không tìm thấy sự thuận lợi suôn sẻ trong cuộc đời.

2. Nói nhiều – Tai họa khôn lường

Nếu việc gì bạn cũng muốn trấn áp người khác bằng lời nói, cho dù bạn có thắng đi chăng nữa thì người ta cũng cảm thấy không phục. Trong cách đối nhân xử thế, tốt hơn hết vẫn là nên biết khiêm tốn. Những cuộc cãi vã thường không có đúng sai, mà chỉ có thế dẫn đến hành động theo cảm tính.

Một người than thở quá nhiều, kết cục chắc chắn sẽ chỉ là phiền muộn. Vô cớ trách trời, ắt sẽ bị trời trừng phạt; vô cớ oán người, người ắt không phục.

Tính khí hay phiền muộn bất ổn sẽ chỉ mang đến tổn thương cho mình mà thôi.

Bản chất của việc "tu cái miệng" chính là kiểm soát bản thân khi đối mặt với người và sự việc, tránh những tai họa, xui xẻo từ miệng mà ra. Đây thực chất là một cách khôn khoan trong cuộc sống khi gặp khó khăn mà không phải vướng bận hay tranh cãi gì nhiều.

Những đặc điểm của người có tu dưỡng, có thể tích lũy phúc khí cho bản thân

1. Đúng giờ

Trong bất kỳ cuộc họp hay cuộc hẹn nào, một người có tu dưỡng sẽ không bao giờ đi muộn. Trong thâm tâm họ luôn hiểu rõ rằng, cho dù không cố ý, nhưng việc đi muộn chính là thể hiện sự không tôn trọng đối với những người đúng giờ khác.

2. Nói năng lễ độ

Hãy chú ý đến phép xã giao, đừng tùy tiện ngắt lời người khác, mà hãy lắng nghe người đối diện trước, sau đó mới phản bác hay bổ sung quan điểm và ý kiến cho đối phương.

3. Thái độ hài hòa

Khi nói chuyện với người khác, hãy nhìn vào mắt đối phương và giữ tập trung, thay vì lật giở đồ đạc, xem điện thoại, hay lơ đễnh, tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm.

4. Ngữ điệu phù hợp

Đừng cao giọng ồn ào, cần bình tĩnh khi xử sự, thuyết phục người khác bằng lý lẽ, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả. Lớn tiếng không những không đạt được hiệu quả như mong đợi, mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, thậm chí còn khiến người khác ghét bỏ.

5. Chú ý đến những kỹ năng nói chuyện

Hãy tôn trọng quan điểm và ý kiến của người khác, ngay cả khi bạn không thể chấp nhận hay đồng ý, cũng đừng chỉ trích là "nói mò", "vô nghĩa" "nói vớ nói vẩn" trước mặt họ. Cần nêu ra ý kiến của mình, phân tích sự việc, nói rõ ràng đúng đạo lý.

6. Không kiêu căng

Khi giao tiếp với người khác, không nên nhấn mạnh ưu điểm cá nhân, cũng không nên hết sức thể hiện ưu thế của mình.

7. Giữ lời hứa

Cho dù gặp khó khăn cũng đừng bao giờ nuốt lời. Một khi đã nói ra thì phải cố gắng hết sức để hoàn thành, tự mình thực hiện mới chính là lời hứa tốt nhất.

8. Quan tâm đến người khác

Bất kể khi nào và ở đâu đi nữa, phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đều cần được dành sự quan tâm và ưu tiên nhiều nhất.

9. Rộng lượng

Khi tiếp xúc với người khác, cần phải cởi mở rộng lượng, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây xích mích với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cắt đứt liên lạc với họ.

10. Giàu tình thương

Khi người khác gặp phải chuyện bất hạnh nào đó, hãy thông cảm và ủng hộ họ, đừng lạnh nhạt hay chế nhạo họ.

Chỉ cần làm tốt những việc trên đây, cuộc sống của chúng ta tự nhiên sẽ trở nên đẹp đẽ biết nhường nào. Vận may thực ra đều là do chính chúng ta tạo ra, phúc khí cũng vậy, và những việc trên chính là cách để chúng ta mang nhiều may mắn và cơ hội tốt đến với chính mình.