HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

2 thực tập sinh người Việt tại Nhật tử vong do bị xi măng vùi lấp trong đường ống sâu 12m

Chi Chi
|

Cảnh sát cho biết, hai nạn nhân tử vong là anh Luu Thanh Vang (27 tuổi) và anh Nguyen The Phong (25 tuổi).

Theo thông tin từ Mainichi Broadcasting, vào ngày 26 tháng 5, tại công trường xây dựng công cộng ở thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga, Nhật Bản, hai công nhân đã tử vong sau khi bị xi măng đổ xuống vùi lấp. Cả hai nạn nhân đều là nam giới mang quốc tịch Việt Nam và được cho là thực tập sinh kỹ năng.

Cảnh sát cho biết, hai nạn nhân tử vong là anh Luu Thanh Vang (27 tuổi) và anh Nguyen The Phong (25 tuổi), cả hai hiện đang sinh sống tại quận Taisho, thành phố Osaka.

Công trường nơi xảy ra vụ việc

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 5 tại công trường thi công đường ống dẫn nước nông nghiệp của tỉnh. Trong quá trình bơm xi măng để lấp kín đường ống cũ, hai nam công nhân đã bị xi măng đổ ập lên người.

Vào thời điểm đó, anh Luu và anh Nguyen đang làm việc bên trong đường ống có đường kính 1,5m ở độ sâu 12m dưới lòng đất. Những công nhân khác đã phát hiện và giải cứu hai người khỏi đống xi măng, nhưng khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim phổi, cả hai đều được xác nhận là đã tử vong.

Cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi từ ngày 27 tháng 5 để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời mở rộng điều tra theo hướng nghi ngờ vi phạm quy định về trách nhiệm công việc dẫn đến chết người.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại