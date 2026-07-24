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2 thành viên hội bạn Trấn Thành bị "tóm" ôm sát rạt giữa trung tâm thương mại, vội có phản ứng khi bị phát hiện

Hạ Anh
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Cặp đôi này gây chú ý khi xuất hiện nơi công cộng, hành động vô cùng tình tứ.

Sau khi chính thức về chung nhà, Anh Đức và bà xã Anh Phạm là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Không còn kín tiếng như trước, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cho thấy cuộc sống hôn nhân ngọt ngào và viên mãn.

Mới đây, Anh Đức và Anh Phạm gây chú ý khi cùng xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Cả hai lựa chọn trang phục trắng ton-sur-ton với phong cách đơn giản nhưng trẻ trung. Trong lúc di chuyển bằng thang cuốn, Anh Đức liên tục vòng tay ôm sát eo bà xã. Cặp đôi trò chuyện thoải mái, không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật.

Anh Đức và Anh Phạm tình tứ giữa trung tâm thương mại (Nguồn: @idyll.25_)

2 thành viên hội bạn Trấn Thành bị "tóm" ôm sát rạt giữa trung tâm thương mại, vội có phản ứng khi bị phát hiện - Ảnh 1.

Anh Đức ôm bà xã ngọt ngào, cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm

Đáng chú ý, Anh Phạm gây thiện cảm với nhan sắc rạng rỡ qua camera thường. Không cần trang điểm quá cầu kỳ hay diện trang phục nổi bật, bà xã Anh Đức vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài tươi tắn, làn da sáng và thần thái tự nhiên. Nhiều khán giả nhận xét cô giữ được vẻ ngoài xinh xắn, camera thường cũng không dìm nổi.

Một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý là phản ứng của Anh Đức và Anh Phạm khi phát hiện có người nhận ra mình. Có thể thấy thái độ của cả hai đều rất thoải mái. Anh Đức và bà xã mỉm cười, vui vẻ gật đầu chào người xung quanh rồi tiếp tục dạo trung tâm thương mại như bình thường. Sự thân thiện của cặp đôi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

2 thành viên hội bạn Trấn Thành bị "tóm" ôm sát rạt giữa trung tâm thương mại, vội có phản ứng khi bị phát hiện - Ảnh 2.

Cả hai vui vẻ, thân thiện khi có người đi đường nhận ra mình

Nhìn qua clip bị tóm dính cũng thấy được năng lượng hạnh phúc của cặp đôi này

2 thành viên hội bạn Trấn Thành bị "tóm" ôm sát rạt giữa trung tâm thương mại, vội có phản ứng khi bị phát hiện - Ảnh 3.

Anh Đức liên tục cười nói vui vẻ, hào hứng bên cạnh bà xã

2 thành viên hội bạn Trấn Thành bị "tóm" ôm sát rạt giữa trung tâm thương mại, vội có phản ứng khi bị phát hiện - Ảnh 4.

Nhan sắc của Anh Phạm thách thức camera thường

Hôn nhân của Anh Đức và Anh Phạm

Anh Phạm từng theo học ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM sau đó tham gia một số dự án như: phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, phim truyền hình Đường về có nhau và đóng MV Thích thì đến. Gần đây nhất, Phạm Quỳnh Anh vào vai cô gái làm nghề mát xa cùng với Khả Như trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành. Anh Phạm từng chia sẻ cô không buồn khi bị gắn với danh xưng "bạn gái Anh Đức" hay "vợ diễn viên Anh Đức" vì đó là sự thật. "Thay vì buồn, tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn để chinh phục khán giả qua những vai diễn, dự án của bản thân", Anh Phạm nói.

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Ít ai biết, Anh Đức và Anh Phạm đều là thành viên hội bạn Trấn Thành. Cả hai được Hari Won - Trấn Thành giúp đỡ tạo kế hoạch bất ngờ trong ngày cầu hôn. Trong đám cưới Anh Đức, Trấn Thành tiết lộ chính anh là người đặt nghệ danh cho vợ của bạn thân. "Tôi may mắn được làm việc chung với Quỳnh Anh trong một bộ phim. Tôi đặt nghệ danh cho Quỳnh Anh là Anh Phạm. Tôi hy vọng mọi người ủng hộ để sau này Anh Phạm nổi tiếng bù cho chồng, đi trên thảm đỏ. Tôi chúc Anh Đức mãi thương yêu vợ và sau này trở thành cặp đôi quốc dân", Trấn Thành nhắc nhủ.

2 thành viên hội bạn Trấn Thành bị "tóm" ôm sát rạt giữa trung tâm thương mại, vội có phản ứng khi bị phát hiện - Ảnh 5.

Vợ chồng Anh Đức và Anh Phạm đều là thành viên hội bạn thân Trấn Thành - Hari Won

Nhận xét về Anh Phạm, Trấn Thành nói cô là người nhân hậu. "Anh Đức may mắn khi lấy được vợ hơn mình mọi mặt. Tính tôi thẳng thắn và rất thân với Anh Đức nên nói vậy. Tôi thấy Quỳnh Anh là người sống có lòng nhân hậu. Cô dâu phải từ bi lắm mới chấp nhận cuộc hôn nhân này với Anh Đức. Nhưng nói trắng ra là cô dâu hơi khờ. Thôi thì tương lai còn dài, thời gian còn dài, chúc cô dâu may mắn", Trấn Thành nói thêm.

2 thành viên hội bạn Trấn Thành bị "tóm" ôm sát rạt giữa trung tâm thương mại, vội có phản ứng khi bị phát hiện - Ảnh 6.

Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm tận hưởng hôn nhân viên mãn sau khi về chung nhà

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Tags

sao Việt

Trấn Thành

Anh Đức

anh phạm

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