2 thanh niên đuối nước khi đánh cá trên sông Kôn

Chiều 28-6, ông Giả Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận, địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước trên sông Kôn khiến 2 thanh niên 18 tuổi tử vong.

Theo đó, một nhóm gồm 8 thanh niên, khoảng 17 đến 18 tuổi ở nhiều xã trên địa bàn thị xã An Nhơn rủ nhau đến sông Kôn đánh bắt cá.



Đến 11 giờ cùng ngày, khi nhóm thanh niên đến khu vực sông Kôn đoạn chảy qua thôn Thạnh Danh (xã Nhơn Hậu) để đánh cá thì 1 thanh niên bị sụp vào vùng nước sâu, do không biết bơi nên đuối nước.

Lúc này, thanh niên khác nhảy xuống để cứu bạn nhưng không được và cũng bị xoáy vào vùng nước…

Trên bờ nhóm bạn truy hô để kêu người đến cứu giúp, nhưng khi dân làng thôn Thanh Danh đến thì cả 2 em đã đuối nước thương tâm.

Theo ông Thọ, 2 nạn nhân đuối nước đều sinh năm 2002, một em ở khu dân cư Phò An, phường Nhơn Hưng, em còn lại thì ở xã Nhơn An (đều ở thị xã An Nhơn).