House n Home
2 tháng sau vụ cháy chung cư lịch sử tại Hong Kong (Trung Quốc): Vẫn còn nạn nhân đang nằm viện điều trị

Đoàn Thu Hoa |

Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu Tai Po (Hồng Kông, Trung Quốc), tình hình sức khỏe của các nạn nhân đang dần ổn định. Giới chức cho biết phần lớn người bị ảnh hưởng đã được xuất viện, một số trường hợp vẫn phải tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc), tính đến thời điểm cuối tháng 1/2026, 75 người đã được xuất viện, trong khi 4 nạn nhân vẫn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện sau vụ cháy lớn xảy ra tại khu Tai Po ngày 26/11/2025.

Tính đến ngày 15/1 vừa qua, số người thiệt mạng vì thảm kịch này được xác định là 168. Sẽ có những người vĩnh viễn được ghi nhận là mất tích vì không thể tìm được thi thể. Các nạn nhân tử vong gồm 58 nam và 110 nữ, độ tuổi từ 6 tháng đến 98 tuổi.

Bên cạnh số người thiệt mạng, hỏa hoạn cũng đã khiến hàng chục người phải nhập viện, chủ yếu do hít phải khói độc và khí nóng.

Người phát ngôn của cơ quan chức năng cho biết: "Tất cả những người bị thương trong vụ hoả hoạn sẽ được đưa vào các bệnh viện công thuộc Cơ quan Quản lý Bệnh viện sẽ được miễn toàn bộ phí điều trị cần thiết, bao gồm thuốc men và thiết bị y tế, trong suốt quá trình hồi phục”.

Hồng Kông: Vụ cháy chung cư và tình hình nạn nhân năm 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh đám cháy được dập tắt

Giới chức y tế Hồng Kông cho biết, những bệnh nhân còn nằm viện hiện trong tình trạng ổn định, song vẫn cần theo dõi thêm để phòng ngừa các biến chứng về đường hô hấp. Phần lớn những người được xuất viện chỉ bị ảnh hưởng nhẹ và đã hồi phục sau khi được chăm sóc y tế.

Trong khi đó, công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiến hành. Nhà chức trách chưa công bố kết luận chính thức, nhưng cho biết sẽ rà soát toàn bộ hệ thống an toàn phòng cháy tại khu vực nhằm tránh những sự cố tương tự trong tương lai.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hỏa hoạn tại các khu dân cư đông đúc ở Hồng Kông, đặc biệt là trong các công trình cũ.

Nguồn: SCMP

