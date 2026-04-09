2 tàu chở hơn 100.000 tấn hàng đầu tiên được đi qua eo biển Hormuz ngay sau lệnh ngừng bắn, báo tin cực vui cho cả thế giới

Vu Lam |

Sau nhiều tuần gần như tê liệt vì xung đột, eo biển Hormuz đã ghi nhận những chuyến tàu đầu tiên đi qua kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng hải MarineTraffic, 2 tàu đã trở thành những phương tiện đầu tiên vượt eo biển kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tàu hàng rời NJ Earth thuộc sở hữu Hy Lạp đi qua Hormuz vào khoảng 15 giờ (giờ Hà Nội), trong khi tàu Daytona Beach treo cờ Liberia đã vượt eo biển sớm hơn, vào khoảng 14 giờ, sau khi rời cảng Bandar Abbas của Iran chỉ hơn một giờ trước đó. Ước tính, 2 tàu này chở khoảng 90.000 đến 130.000 tấn hàng hoá nhiều loại.

Những chuyến đi này được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy các điều khoản mới của thỏa thuận đình chiến đang bắt đầu được triển khai trên thực tế. Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, các tàu sẽ được phép đi qua Hormuz trong thời gian 2 tuần, nhưng phải có sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và tuân thủ các “giới hạn kỹ thuật”.

Thỏa thuận này được đạt được chỉ vài giờ trước thời hạn do Tổng thống Donald Trump đưa ra, sau khi ông cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Iran không mở lại eo biển. Đổi lại, Mỹ tuyên bố tạm dừng các cuộc không kích, mở đường cho một lệnh ngừng bắn mong manh.

Tuy nhiên, thực tế trên biển cho thấy phía trước vẫn còn nhiều bất định. Theo ước tính của tạp chí vận tải Lloyd’s List, hiện có hơn 800 tàu đang bị mắc kẹt trong khu vực Vịnh Ba Tư. Nhiều chủ tàu đang chuẩn bị khởi hành trở lại, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào đánh giá rủi ro của từng thuyền trưởng và công ty vận tải.

Giới bảo hiểm hàng hải cũng tỏ ra thận trọng. Neil Roberts, chuyên gia tại Lloyd’s Market Association, cho biết dù lệnh ngừng bắn là tín hiệu tích cực, nhưng các công ty vẫn sẽ tiếp tục chịu tổn thất và khó có thể quay lại hoạt động bình thường ngay lập tức. Khu vực này vẫn được xem là vùng có rủi ro cao, kéo theo chi phí bảo hiểm tăng mạnh.

Một điểm gây chú ý khác là khả năng Iran áp dụng phí quá cảnh đối với các tàu đi qua Hormuz, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của tuyến đường này. Theo một số nguồn tin, mức phí có thể lên tới khoảng 2 triệu USD mỗi tàu và Tehran dự kiến sử dụng nguồn thu này để phục vụ công tác tái thiết sau chiến sự. Quốc hội Iran hiện cũng đang xem xét luật hóa cơ chế thu phí này.

Trong khi đó, các chi tiết cụ thể của thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Iran nhấn mạnh việc mở lại eo biển chỉ mang tính “có điều kiện”, trong khi phía Mỹ lại tuyên bố Hormuz đã được “mở hoàn toàn và an toàn”. Sự khác biệt này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hiểu lầm hoặc căng thẳng tái bùng phát.

Eo biển Hormuz giữ vai trò sống còn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Mỗi ngày, khoảng 20 triệu thùng dầu, tương đương 20% nhu cầu toàn cầu, cùng với khoảng 20% thương mại LNG thế giới đi qua tuyến đường này. Bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể gây ra biến động lớn về giá cả và nguồn cung.

Theo Euronews﻿

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
