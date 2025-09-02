2 số điện thoại nghe máy, xem tin nhắn cũng có thể khiến mất quyền kiểm soát thiết bị

Giữa lúc các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, nhiều người dùng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ những số hiển thị tên lạ. Chỉ cần nghe máy hay đọc tin nhắn, người dùng đã có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân và mất quyền kiểm soát thiết bị.

Cụ thể, hai số điện thoại 0765011538 hiển thị tên EHUYENTRANG và 0782359439 hiển thị tên CT LUATQTVN đang bị nhiều người báo cáo có dấu hiệu lừa đảo. Các đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hàng loạt cuộc gọi giả mạo, nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, thông tin tài chính và tài sản của người dân.

Theo Công an TP.HCM, thủ đoạn của kẻ gian được triển khai theo hai kịch bản phổ biến.

Việc bấm vào những đường link lạ, tải ứng dụng lạ được các đối tượng lừa đảo gửi qua tin nhắn có thể khiến điện thoại bị chiếm quyền. (Ảnh minh hoạ)

Trường hợp đầu tiên, số điện thoại hiển thị tên EHUYENTRANG thường được dùng để giả danh nhân viên của các tổ chức tài chính. Người nghe sẽ nhận được lời mời vay vốn với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Điều đáng nói là kẻ gọi thường tỏ ra am hiểu rõ ràng về thông tin cá nhân của nạn nhân, từ đó tạo dựng lòng tin. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng sẽ yêu cầu cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thậm chí chuyển trước một khoản tiền để “xử lý hồ sơ”.

Trong kịch bản thứ hai, số điện thoại hiển thị tên CT LUATQTVN lại được dùng để giả danh cơ quan thuế. Bằng giọng điệu nghiêm túc, chúng thông báo về những khoản nợ thuế giả, vi phạm hành chính hoặc các yêu cầu cập nhật dữ liệu. Dù không trực tiếp đòi cung cấp thông tin ngay, nhưng việc sử dụng tên gọi gắn với pháp luật khiến nhiều người mất cảnh giác, dễ tin theo và rơi vào vòng kiểm soát của kẻ lừa đảo ở bước tiếp theo.

Để không trở thành nạn nhân của những cuộc gọi ma mị, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC - Công an TP.HCM, khuyến cáo người dân ghi nhớ nguyên tắc “6 KHÔNG”:

- KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết, thận trọng rà soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền;

- KHÔNG kết bạn và nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những tài khoản có hình ảnh ngoại hình đẹp và bắt mắt. Tuyệt đối không nhận lời mời tham gia các hội nhóm mà không rõ mục đích đối tượng;

- KHÔNG truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hoặc mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc;

- KHÔNG cán bộ cơ quan Nhà nước, Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án hay đơn vị tài chính... nào gọi điện để điều tra qua điện thoại, yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhần hay đóng tiền;

- KHÔNG thực hiện chuyển khoản trước, tuyệt đối không đặt cọc, chuyển khoản tiền cho các đối tượng lạ trong bất cứ trường hợp nào;

- KHÔNG tham lam những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận "phi thực tế" mà không tốn sức lao động, những lời mời chào dụ dỗ "việc nhẹ lương cao".