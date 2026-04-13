2 nữ thần Songkran đang gây sốt đất Thái: Xinh đẹp như xé truyện tranh bước ra, soi giá loạt trang sức mà hoảng hốt!

Lễ hội Songkran 2026 tại Thái Lan đã chính thức khai màn với những hoạt động văn hóa rực rỡ, nhưng tâm điểm khiến cộng đồng mạng toàn châu Á phải "nín thở" theo dõi chính là sự xuất hiện của 2 mỹ nhân Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.

Tại sự kiện Songkran Thaiconic diễn ra vào ngày 12/4 tại trung tâm thương mại IconSiam Bangkok, cặp đôi bách hợp đình đám nhất hiện nay đã có màn hóa thân thành những nữ thần Songkran diễm lệ như bước ra từ tranh vẽ. Không chỉ gây bão bởi nhan sắc và những cử chỉ ngọt ngào, giá trị bộ phục sức cổ truyền mà cả hai khoác lên người mới thực sự khiến công chúng phải "ngả mũ" vì độ xa xỉ.

LingOrm là tâm điểm của lễ hội Songkran năm nay.

Nhan sắc cực phẩm và "phản ứng hóa học" gây bão

Sức nóng của lễ hội té nước dường như bị lấn át bởi sự xuất hiện của LingOrm. Ngay từ khoảnh khắc cả hai bước ra, toàn bộ không gian của IconSiam như bùng nổ trong tiếng reo hò. 2 mỹ nhân khoác lên mình những bộ Thái phục cổ truyền được may đo tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của phụ nữ Thái Lan.

Bộ đôi diễn viên diện trang phục truyền thống tinh xảo, đúng chuẩn nữ thần.

Lingling Kwong xuất hiện với phong thái của một nữ thần trưởng thành, quyền quý. Gương mặt thanh tú với sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm của cô càng trở nên sắc sảo hơn dưới lớp trang điểm tông đất sang trọng.

Trong khi đó, Orm Kornnaphat lại mang đến vẻ đẹp rạng rỡ, ngọt ngào như nắng mai. Nụ cười tỏa nắng cùng thần thái năng động của cô nàng khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ.

Điều khiến người hâm mộ "quắn quéo" nhất chính là sự tương tác tự nhiên giữa hai người. Suốt buổi lễ, LingOrm luôn dành cho nhau những ánh mắt trìu mến, thỉnh thoảng lại khéo léo chỉnh lại tà áo hay phụ kiện cho bạn diễn. Những cái chạm tay vô tình hay những lời thì thầm to nhỏ giữa đám đông của cặp đôi vàng này đã tạo nên một "phản ứng hóa học" ngọt ngào đến mức người xem cảm tưởng như họ đang lạc vào một phân cảnh lãng mạn trong phim.

Choáng ngợp bộ phục sức di sản: Tinh hoa kim hoàn hoàng gia

Bên cạnh nhan sắc, giá trị của bộ trang sức mà LingOrm đeo trên người mới là chủ đề khiến truyền thông dậy sóng. Đây không chỉ là trang sức thông thường mà là những kiệt tác di sản, được chế tác tỉ mỉ bởi các nghệ nhân kim hoàn hoàng gia với kỹ thuật cổ xưa.

Lingling đeo dây chuyền vàng cổ hơn 100 năm, dây chuyền 15 baht vàng, được chế tác tinh xảo bởi thợ kim hoàn hoàng gia. Cô còn phối thắt lưng 30 baht vàng cùng vòng tay nạm kim cương và đá quý lấp lánh. Tổng giá trị trang sức của Ling ước tính khoảng 9 triệu baht (7,3 tỷ đồng).

Orm cũng không kém cạnh với dây chuyền vàng cổ 100 năm, thắt lưng 32 baht vàng kèm khóa thắt lưng bằng vàng nguyên khối. Nổi bật là vòng tay kết hợp vàng trắng, nạm kim cương, ngọc lục bảo và nhiều loại đá quý cao cấp, cùng vòng đeo bắp tay sang trọng. Tổng giá trị trang sức của Orm lên đến khoảng 11 triệu baht (9 tỷ đồng). Toàn bộ trang sức hai người diện có giá trị vượt quá 20 triệu baht (16,4 tỷ đồng), khiến ai cũng phải trầm trồ về độ xa xỉ và gu thẩm mỹ thượng thừa.

Với vẻ đẹp ngút trời và sức ảnh hưởng ngày càng lớn, LingOrm không chỉ là cặp bách hợp hot nhất showbiz mà còn là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Lễ hội Songkran 2026 tại ICONSIAM nhờ họ mà càng thêm rực rỡ và đáng nhớ!

LingOrm: Tượng đài mới của dòng phim bách hợp (girl love)

Lingling Kwong sinh năm 1995, mang dòng máu lai Thái Lan - Hong Kong (Trung Quốc). Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, chiều cao ấn tượng và khả năng diễn xuất có chiều sâu. Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu, Lingling đã là một diễn viên thực lực dưới trướng CH3. Trong khi đó, Orm Kornnaphat sinh năm 2002, là con gái của diễn viên gạo cội Koy Naruemon. Orm sở hữu vẻ đẹp kẹo ngọt, tràn đầy năng lượng và khả năng biến hóa đa dạng trong mọi vai diễn.

Cả hai đã cùng nhau tạo nên kỳ tích với bộ phim bách hợp The Secret of Us (Bí mật của chúng ta) . "Phản ứng hóa học" bùng nổ giữa 2 mỹ nhân đã giúp phim thống trị rating Thái Lan, liên tục lọt top trending toàn thế giới trên nền tảng X. Sau đó, họ tiếp tục thành công với Only You (2025) và đang chuẩn bị cho dự án thứ 3 In Love Forever.

Chemistry “thật như hơi thở” của họ không chỉ chinh phục khán giả mà còn đưa LingOrm trở thành cặp đôi có tầm ảnh hưởng khổng lồ: từ đại sứ thương hiệu cao cấp như Dior, đến các chiến dịch marketing lớn trong nước. Họ thường xuyên xuất hiện tại tuần lễ thời trang Paris, tạo sức hút truyền thông mạnh mẽ và góp phần nâng tầm soft power của điện ảnh Thái Lan trên bản đồ quốc tế. Các buổi fan meeting của cả hai luôn trong tình trạng "cháy vé" chỉ sau vài giây.

LingOrm là hiện tượng bách hợp Thái Lan.

Sự bùng nổ của LingOrm không phải là yếu tố may mắn nhất thời, mà đến từ sự kết hợp hiếm có giữa nhiều yếu tố “đúng thời điểm - đúng con người”. Trước hết, cả hai sở hữu ngoại hình mang tính bổ trợ hoàn hảo: Orm dịu dàng, trong trẻo với nét đẹp thanh thuần dễ tạo thiện cảm, trong khi Long lại sắc sảo, cuốn hút và có chiều sâu. Sự đối lập này không tạo cảm giác lệch tông mà ngược lại, giúp họ trở thành một cặp đôi có “điện ảnh tính” rất cao, chỉ cần đứng cạnh nhau cũng đủ tạo nên sức hút. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất tự nhiên chính là điểm cộng lớn giúp LingOrm ghi dấu ấn. Trong các dự án chung, họ không chỉ thể hiện cảm xúc một cách chân thật mà còn biết cách tiết chế, tạo nên những khoảnh khắc tinh tế khiến khán giả dễ dàng đồng cảm và tin vào câu chuyện tình cảm của nhân vật.

Không dừng lại trên màn ảnh, sức hút của LingOrm còn được củng cố mạnh mẽ nhờ tương tác ngoài đời thực. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, buổi chụp hình hay livestream, với những cử chỉ thân thiết, ánh mắt và cách quan tâm tự nhiên khiến người hâm mộ cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt. Chính sự “nửa thực nửa hư” này đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khiến khán giả không chỉ yêu thích nhân vật mà còn bị cuốn vào chính mối quan hệ ngoài đời của họ. Trong bối cảnh dòng phim bách hợp đang ngày càng được quan tâm tại châu Á, LingOrm xuất hiện như một làn gió mới: trẻ trung, hiện đại, dễ tiếp cận và đặc biệt là có khả năng kết nối mạnh với khán giả quốc tế. Tất cả những yếu tố đó đã hội tụ, biến họ trở thành một “hiện tượng” đúng nghĩa của showbiz hiện tại.

Nguồn: X, Instagram