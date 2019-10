2 nữ sinh mâu thuẫn trên trường, ở nhà bố kéo người đến nổ súng giải quyết giúp con

Ngày 21/10, Công an TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà anh Lê Bá Huy (SN 1984, ở xóm 3, xã Quảng hùng, TP. Sầm Sơn) vào ngày 18/10 vừa qua.

Danh tính 7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Đức Tùng (SN 1992); Nguyễn Quang Nhất (SN 1998); Lê Đình Đạt (SN 1999); Lê Văn Mạnh (SN 1998); Lê Đình Lực (SN 1998); Nguyễn Quang Hùng (SN 1991) đều ở phường Quảng Minh, TP. Sầm Sơn và Cù Huy Hoàng (SN 1998 ở phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn).

Công an thông tin, trước đó cháu L.H.A. (học sinh lớp 7 trường THCS Quảng Hùng) bị bạn học đánh. Khoảng 11h30' ngày 18/10, biết sự việc nên bố của H.A. đến nhà anh Huy để giải quyết mâu thuẫn cho con gái. Tại đây, giữa anh Huy và bố của H.A. xảy ra cãi cự, xô xát nhau.

7 đối tượng bị công an tạm giữ hình sự để điều tra và hung khí mà các đối tượng dùng để gây án.

Đang ngồi uống bia với bạn, nghe tin vụ việc từ bố nên Lê Đức Tùng (SN 1992; anh trai của H.A.) rủ theo nhóm bạn cùng đến nhà anh Huy.

Khi đến nhà anh Huy, Tùng mở cốp xe lấy hung khí gồm 1 gậy bóng chày, 1 súng tự chế bắn cồn, 1 dao lê. Một số thanh niên còn lại nhặt gạch, đá, mảnh kính lao vào nhà anh Huy để tấn công. Bị tấn công, người trong nhà anh Huy cũng dùng gạch đá ném lại.

Sau vụ hỗn chiến, có 7 người bị thương. Trong đó phía bên Lê Đức Tùng có 4 người bị thương gồm: ông Lê Đức Toàn (bố đẻ Lê Đức Tùng), Nguyễn Quang Nhất, Lê Đức Tùng và Lê Đình Lực.

Phía bên gia đình anh Huy có 3 người bị thương gồm: ông Lê Bá Thân (bố đẻ anh Huy), anh Lê Bá Huy và cháu Như Quỳnh (con gái anh Huy).

Vụ việc khiến anh Huy, ông Thân và con gái lớp 7 bị thương với nhiều vết đạn trên cơ thể.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên đồng thời thu giữ 2 khẩu súng bắn cồn và bắn đạn diêm, 1 dao lê.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an xã Quảng Hùng cho biết, đến sáng 21/10, những người trong gia đình anh Huy vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Anh Huy bị đạn bắn trúng đùi.

"Gia đình anh Huy mở nhà hàng, bán bia. Ở địa phương, những công dân này cũng là người bình thường. Nguyên nhân ban đầu công an xã tiếp nhận là do mâu thuẫn giữa 2 nữ học sinh lớp 7 nên mới xảy ra sự việc trên.

Hiện Công an xã đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an TP. Sầm Sơn để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền", lãnh đạo Công an xã Quảng Hùng nói.

Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.