2 NTK xinh đẹp “đối đầu” cải tạo nhà cho Osad: Cực cá tính và quyết đoán

Tập 2 chương trình thực tế Là Nhà đã chính thức lên sóng với nhân vật chính là Osad - nam rapper sinh năm 1997 được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chuyển từ Hà Nội và TP.HCM để sinh sống, Osad quyết định mua nhà bởi sự tác động từ mẹ. Trong chương trình, Osad chia sẻ: "Khoảng thời gian đó, mình có 1 công việc kiếm ra thu nhập, cố gắng mua nhà, vay ngân hàng trả góp. Sau khi mua nhà, mẹ có vào chơi 2 lần. Chung cư đã 10 năm, nội thất mình nghĩ cũng đã có từ lâu rồi. Bây giờ nhìn nội thất hơi già so với bản thân".



Bên cạnh câu chuyện của Osad cùng màn "biến hình" cho căn nhà trở nên mới lạ, độc đáo hơn, sự chú ý của người xem đổ dồn vào 2 nhà thiết kế (NTK) nội thất là Jess Thái và Khánh Ni. Cả 2 NTK đều sở hữu ngoại hình cá tính, xinh đẹp cùng câu chuyện theo đuổi nghề nghiệp, niềm đam mê đáng ngưỡng mộ.

NTK nội thất Jess Thái

Jess Thái cũng là NTK được Osad tin tưởng lựa chọn để cải tạo lại ngôi nhà của mình. Được biết, Jess Thái (tên thật Thái Phương Thanh) sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Swinburne, chuyên ngành thiết kế nội thất. Trước đó, Jess Thái từng học quản trị kinh doanh tại trường Đại học Ngoại thương nhưng bỏ dở để quyết tâm theo đuổi niềm đam mê kiến trúc, nội thất.

Nhà thiết kế nội thất Jess Thái

Dẫu vậy khi trở về Việt Nam, Jess Thái lại bén duyên với một hướng mới. Theo đó, nhờ đạt giải nhất trong một cuộc thi về stylist, Jess Thái thử sức với công việc này, làm một stylist tự do. Cũng yêu thích với thời trang, cô còn mở một thương hiệu riêng và duy trì trong 3 năm. Cho đến năm 2017, khi nhận ra bản thân không thể làm tốt một lúc 2 công việc, Jess Thái quyết lựa chọn tập trung chuyên môn làm nội thất.

Nói về lý do tham gia Là Nhà, Jess Thái cho biết do format chương trình vô cùng thú vị, ngoài ra cô cũng muốn mọi người hiểu hơn về những gì diễn ra đằng sau một dự án nhà ở. Đến với Là Nhà, Jess Thái đặt ra mục tiêu tạo nên một căn nhà được "may đo" vừa vặn nhất với gia chủ, cả về mặt thẩm mỹ lẫn công năng. Đó cũng chính là lý do khiến cô đặt nhiều tâm huyết trong dự án cải tạo nhà cho Osad, mang đến một không gian mới đúng chất Osad hơn, ấn tượng và vẫn có sự ấm áp, thư giãn mỗi khi trở về.

Phương án cải tạo của bên Jess Thái được Osad lựa chọn cho căn nhà của mình

Ngoài thiết kế nội thất, Jess Thái còn là một người rất yêu thích nghệ thuật, vẽ tranh và đi du lịch. Cô cho biết, mỗi chuyến đi là để tìm hiểu văn hoá và cách làm nhà ở nhiều nơi với nhiều phong cách khác nhau để có thể học hỏi, áp dụng được vào những dự án của mình.

Jess Thái có niềm đam mê đi du lịch để tìm hiểu văn hoá và cách làm nhà ở nhiều nơi

NTK nội thất Khánh Ni

Không phải là bên được chọn, song phương án thiết kế của Khánh Ni vẫn để lại rất nhiều ấn tượng. Nhiều người cho rằng, cô có khả năng kết hợp những mảng màu đối lập khá tốt trong các chi tiết nội thất. Chưa kể, phương án thiết kế của Khánh Ni còn được nhận xét an toàn, phù hợp nhưng vẫn có sự táo bạo cho căn nhà. Anh Lê Anh Tuấn (Chuyên gia đến từ Văn Phú - Invest) - một thành viên trong Ban bình luận của Là Nhà còn đặc biệt đánh giá cao cách cô sử dụng màu sắc cho thiết kế của mình. Xanh nước biển và cam là hai màu sắc rất khó dùng chung, nhưng Ni đã phối một cách rất tinh tế và tìm ra điểm dung hòa khi lợi dụng độ cảm vật liệu và chơi ánh sáng trên độ cảm vật liệu.

Khánh Ni cho biết, cô quyết định tham gia Là Nhà bởi bản thân còn trẻ, IIN Studio do cô thành lập vẫn còn khá mới mẻ nên có thể đây là cơ hội tốt để tìm kiếm những "đồng gu". Ngoài ra, sự ý nghĩa mà chương trình mang lại cho các nhân vật chính cũng là điều khiến Khánh Ni hứng thú và muốn góp phần tạo nên điều đặc biệt.

Nhà thiết kế nội thất Khánh Ni

Cách phối màu tinh tế, hài hoà là điểm nhấn trong phương án thiết kế của bên Khánh Ni

Được biết, Khánh Ni sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất trường HUTECH. Sau khi tốt nghiệp, Khánh Ni chia sẻ bản thân đi làm nhân viên văn phòng giống như mọi người. Tuy nhiên đi làm một thời gian, cô nhận ra bản thân cảm thấy khá bí bách khi không thể hoàn toàn làm chủ được mọi việc hay toàn bộ quá trình để tạo nên một không gian đúng ý mình. Do đó cô quyết định lập kế hoạch kinh doanh đồ nội thất để nghỉ việc văn phòng.

Trải qua một thời gian làm song song cả kinh doanh và thiết kế với nhiều khó khăn, lúc thăng lúc trầm, Khánh Ni vẫn cảm thấy "thèm" được thiết kế sáng tạo. Đến một khoảng thời gian Khánh Ni cảm thấy bản thân đã có thể thiết kế một cách không áp lực, không làm vì tiền hay chạy theo doanh thu, cô quyết định mở IIN Studio để thỏa niềm đam mê.

Đến với Là Nhà, Khánh Ni chia sẻ phong cách thiết kế của mình: "Tên chương trình là Là Nhà. Cho dù mình có muốn bay bổng, cái tôi thiết kế cao như thế nào thì vẫn phải Là Nhà. Nó phải đầy đủ, chứ không phải bay đi quá xa và quên đi những công năng thực tại". Dẫu vậy, cô cũng khá tiếc khi không thể biến bản vẽ trên giấy thành phiên bản đời thực để mọi người có thể tận mắt cảm nhận được nhiều hơn.

Đối với Khánh Ni, tham gia Là Nhà là cơ hội tốt để tìm kiếm những "đồng gu"

Trong chương trình, dù chỉ được chọn một phương án nhưng Osad vẫn đặc biệt gửi lời cảm ơn tới cả hai nhà thiết kế. Căn nhà đầu tiên của anh chàng đã có sự đổi khác, không còn đơn thuần là nơi để ở mà trở thành tổ ấm, là sự khẳng định cho quyết định liều lĩnh của bản thân, là tình yêu và sự tin tưởng để bố mẹ có thể yên tâm về người con trai vào Nam lập nghiệp. Đây cũng chính là thông điệp nhân văn mà Văn Phú - Invest mong muốn truyền tải tới cộng đồng qua Là Nhà, cũng giống như cách mỗi "căn nhà" được cải tạo chứa đựng cả cái tâm của người làm nghề.

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát sóng vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

