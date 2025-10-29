2 NSND mang tên Xuân Bắc và sự đối lập đầy thú vị

Chuyện trùng tên không hiếm, nhưng việc có tới 2 NSND cùng tên Nguyễn Xuân Bắc, độ tuổi suýt soát nhau, cùng nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật thì quả là một sự trùng hợp đáng chú ý. Càng thú vị hơn khi cả hai đều đang đảm nhận những vị trí quan trọng trong công việc, người là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, người là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội.

Nhưng nếu sự thành công trong công việc của họ tương đối giống nhau thì cuộc sống đời tư lại rẽ sang 2 hướng hoàn toàn khác nhau: một người vui tính, cởi mở, thường xuyên chia sẻ chuyện gia đình và con cái với công chúng; người kia lại chọn sự trầm lặng, kín đáo và chỉ chia sẻ về công việc. Hai “Xuân Bắc” - hai phong cách sống - hai cách giữ mình giữa ánh sáng nghệ thuật, cùng tạo nên một sự đối lập thú vị

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn NSND Xuân Bắc

Nhắc đến Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 1976), khán giả thường nghĩ ngay đến hình ảnh một người nghệ sĩ thân thiện, dí dỏm và luôn mang năng lượng tích cực. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, dẫn chương trình và quản lý nghệ thuật, anh còn được yêu mến bởi cách thể hiện tình cảm với gia đình một cách tự nhiên, gần gũi.

Cục trưởng Xuân Bắc (Ảnh: FBNV)

Sau khi kết hôn với vợ - chị Hồng Nhung, cuộc sống của Xuân Bắc còn gắn với hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực. Anh thường xuyên chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười về 3 người con trai trên mạng xã hội là Khánh Minh, Võ Nguyên (Bi Béo) và Bão. Những đoạn hội thoại giữa bố con thường viral trên MXH bởi vừa hài hước vừa ấm áp, thể hiện cách dạy con nghiêm khắc nhưng vẫn tràn đầy yêu thương của Xuân Bắc.

Với Xuân Bắc, gia đình không chỉ là điểm tựa mà còn là nguồn cảm hứng. Anh từng chia sẻ: “Yêu con bằng cảm xúc, dạy con bằng lý trí” - một cách nói giản dị nhưng cho thấy việc cân bằng của nam nghệ sĩ giữa công việc - gia đình, giữa cảm xúc - lý trí khi nuôi dạy các con.

NSND Xuân Bắc và 2 con trai lớn (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, khi đảm nhận vai trò lãnh đạo, NSND Xuân Bắc gần như không còn lên sóng diễn xuất song vẫn nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Với khán giả Xuân Bắc luôn được xem là mẫu nghệ sĩ thành đạt nhưng vẫn giữ được sự chân chất, gần gũi.

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Đại tá - Tiến sĩ - NSND Xuân Bắc

Trái ngược với người đồng nghiệp cùng tên, Đại tá - Tiến sĩ - NSND Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 1975) lại rất kín tiếng. Anh hiện đang là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, một nhạc sĩ và nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc uy tín, nhưng hiếm khi xuất hiện trong các bài phỏng vấn hay chương trình truyền hình.

Đại tá - Tiến sĩ - NSND Nguyễn Xuân Bắc (Ảnh: FBNV)

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh gắn bó cả đời với âm nhạc dân tộc - từ việc chơi đàn nguyệt, nghiên cứu các nhạc cụ cổ truyền đến việc giảng dạy, dàn dựng chương trình biểu diễn. Trong môi trường quân đội kỷ luật, NSND chọn cho mình phong cách sống chuẩn mực, giản dị và trầm lặng. Ông ít chia sẻ về đời tư, chỉ sử dụng mạng xã hội để chia sẻ về công việc, học trò và các dự án nghệ thuật.

Nếu NSND Xuân Bắc của sân khấu và truyền hình khiến khán giả nhớ vì những nụ cười, thì NSND Xuân Bắc của âm nhạc lại gây ấn tượng bởi sự điềm đạm và bền bỉ. Ông là kiểu người “ẩn danh giữa thành tựu” - lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật mà không cần đến ánh hào quang sân khấu.

NSND Xuân Bắc đang chỉ huy dàn nhạc (Ảnh: Nhà hát Hồ Gươm)

Có thể thấy 2 NSND Nguyễn Xuân Bắc cùng tên, cùng tài giỏi, nhưng cả hai lại cho thấy hai thái cực rất khác của người nghệ sĩ - một hướng về công chúng, một hướng về chiều sâu. Có lẽ, chính sự đối lập ấy lại làm nên sức hấp dẫn đặc biệt về hai con người, hai cuộc đời, cùng góp phần làm giàu thêm bức tranh đa sắc của nghệ thuật Việt Nam.

(Tổng hợp)