2 nhóm hỗn chiến trong quán nước ở TP.HCM: Chủ quán nghe được thông tin bất ngờ

Hương Trà (T/H) |

Camera an ninh tại khu vực đã ghi lại một phần diễn biến trong quán nước thuộc phường Thuận Giao (TP. Hồ Chí Minh).

Hôm nay (22/12), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh nhóm thanh niên chạy xe máy tới một quán nước bên đường. Sau đó, nhóm này lao vào hỗn chiến với một nhóm khác đang ngồi tại đây. Hai bên dùng bàn, ghế, hung khí, ná tự chế lao vào đánh nhau gây náo loạn. Sự việc có sự tham gia của hơn 20 thanh niên.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h40' ngày 13/12 tại điểm giao giữa đường 22 tháng 12 và đường Thuận Giao 19, khu phố Hòa Lân 2 (phường Thuận Giao).

Thông tin trên Dân Trí, chủ quán nước cho biết, vụ việc làm một người phụ nữ ngồi uống nước trong quán bị trúng đạn bi của ná tự chế, một số người khác bị thương nhẹ. Theo chủ quán, nhóm thanh niên kéo đến quán chị đánh người, đạp phá đồ đặc, làm khách của chị bị thương nhưng sau đó thì báo đánh nhầm, nhóm thanh niên trong quán không phải nhóm họ cần tìm.

Nắm bắt được thông tin, công an phường Thuận Giao (TP.HCM) đang xác minh, điều tra vụ việc.

Nhóm thanh niên hỗn chiến

Danh tính nhóm nam sinh hành hạ người vô gia cư: 2 đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ
