2 người lạ mặt lấy chìa khóa ở đâu để mở cửa, đột nhập vào Bưu điện Cầu Voi?

Ngày 24/7, báo Thanh niên ghi nhận nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, lãnh đạo công an tỉnh này đã chỉ đạo Công an huyện Thủ Thừa báo cáo nhanh vụ việc liên quan đến 2 người lạ mặt đột nhập Bưu điện Cầu Voi vào chiều 21/7; trên cơ sở đó tiến hành xác minh làm rõ để có hướng xử lý.

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ công an xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, Long An) chỉ ghi nhận 2 người lạ mặt đột nhập Bưu cục Cầu Voi để... quay clip đưa lên Youtube, nhưng "bỏ quên" chi tiết những người này đã mở khóa bưu cục bằng cách nào?



Hai thanh niên sau khi đột nhập Bưu điện Cầu Voi ra ngồi uống nước trước cửa Bưu điện. Ảnh do người dân cung cấp trên báo Giao thông.





Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Viễn thông Long An (đơn vị quản lý tầng 1 của Bưu điện Cầu Voi) cho biết, đã chỉ đạo trạm viễn thông nâng cao tinh thần cảnh giác. Hiện, Viễn thông Long An đang phối hợp Công an xác minh 2 thanh niên lạ mặt đột nhập Bưu điện Cầu Voi với mục đích gì.



"Qua xác minh bước đầu cho thấy, không phát hiện mất trộm tại Bưu điện Cầu Voi. Viễn thông đã có quy chế quản lý nhà trạm tại Bưu điện Cầu Voi, trong đó quy định rõ về giờ giấc làm việc và trách nhiệm của những người sử dụng chìa khóa tại đây", ông Hưng cho biết.

Kể lại sự việc với PV báo trên, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1975, bán hủ tiếu trước cửa Bưu điện Cầu Voi) nói, khoảng 16h ngày 21/7, đã nhìn thấy 2 thanh niên đi vào khu vực quầy phục vụ (nơi 2 nhân viên bị sát hại).

Tiếp đó, 2 người này cầm máy ảnh, máy quay phim quay, chụp những cảnh vật ở đây và hơn nửa giờ sau đi xuống nhà vệ sinh nơi hiện trường vụ 2 nhân viên Bưu điện bị giết hại.

Ngoài ra, 2 thanh niên này còn đi vòng sang chân cầu thang lên tầng 1, nơi có máy phát điện cùng nhiều tài sản khác đang sử dụng.

Ông Phạm Văn Khéo, Trưởng ấp 5, xã Nhị Thành, cung cấp thêm rằng khi ông có mặt làm việc với 2 người lạ" tự ý mở cửa" đi vào bên trong Bưu điện cầu Voi thì một thanh niên nói là "nhìn thấy chìa khóa cửa gắn sẵn trên cánh cửa nên mới đẩy vào, chúng tôi không có chìa khóa nào hết".

Tuy nhiên, ông Khéo cho biết Bưu điện Cầu Voi luôn khóa cửa, chứ hoàn toàn không có chuyện "chìa khóa gắn sẵn".

Khi lực lượng Công an xã Nhị Thành đến nơi tiếp nhận vụ việc, ông Khéo bàn giao lại. Một phó công an xã đã yêu cầu 2 người lạ mặt nói trên rời đi, chứ không mời về trụ sở làm việc, nên rất khó xác định "chìa khóa có sẵn trên cửa" hay 2 người này "có sẵn chìa khóa", thông tin trên báo Thanh niên.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Long An đã yêu cầu làm rõ vụ đột nhập bất thường này.



Theo bản án đã có hiệu lực, tối 13/1/2008, hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, Long An bị sát hại. Hồ Duy Hải bị cáo buộc là hung thủ. Qua hai cấp xét xử tại TAND tỉnh Long An và Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM, Hồ Duy Hải bị tuyên phạt mức án tử hình.

Tổng hợp