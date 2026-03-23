2 người bạn thân U60 rủ nhau xây nhà dưỡng già, ở 1 năm phải thốt lên: "Tuyệt vời hơn cả hồi có chồng"

Bà Ju Ma, 59 tuổi, hiện sống cùng người bạn thân Yan, 51 tuổi, tại Quảng Tây, Trung Quốc. Cả hai đồng thời là đối tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Họ cùng góp tiền mua nhà, thường xuyên đi du lịch và duy trì sự minh bạch về tài chính, từ thu nhập đến khoản tiết kiệm.

Quyết định sống chung được đưa ra sau khi Ju Ma ly hôn năm 2012, kết thúc quãng thời gian dài chịu đựng bạo lực từ chồng. Trước đó, khi con gái đỗ đại học, bà đã dứt khoát rời đi.

Về phía Yan, bà kết hôn năm 26 tuổi với một người đàn ông quen biết chưa lâu theo lời khuyên của người xung quanh, nhưng chỉ sau hai ngày đăng ký kết hôn đã bị đuổi khỏi nhà. Sau này, bà mới biết cuộc hôn nhân đó chỉ nhằm giúp chồng cũ đủ điều kiện được cấp nhà từ đơn vị công tác, và bản thân bà cũng từng là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Từ năm 2005, không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống hôn nhân đầy tổn thương, Ju Ma rời quê ở Hồ Bắc, đến Quảng Đông làm việc tại một nhà máy. Chính tại đây, bà gặp Yan và nhanh chóng trở nên thân thiết. Trong thời gian đó, Yan còn đến nhà Ju Ma để giúp chăm sóc người em gái của bà bị chấn thương nặng sau tai nạn, từ đó thắt chặt thêm tình bạn giữa hai người.

Cả hai người phụ nữ đều từng trải qua những tổn thương sâu sắc từ cuộc hôn nhân cũ. Khi tích lũy được một khoản tiền, việc đầu tiên họ làm là mua một căn hộ đứng tên chung.

Bà Ju Ma cho biết họ chọn căn hộ ba phòng ngủ để cả ba người – bao gồm con gái của bà – đều có không gian riêng. Với Yan, dù từng được gia đình khuyên nên tái hôn để có chỗ dựa, bà thẳng thắn từ chối và khẳng định mình có thể dựa vào chính người bạn đồng hành. Con gái của Ju Ma cũng coi bà Yan như mẹ nuôi, đồng thời cho biết mẹ mình hiện sống tích cực và vui vẻ hơn nhiều so với thời còn ở với cha.

Theo SCMP, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ Trung Quốc lựa chọn hình thức sống chung với bạn bè như một dạng “liên minh” hỗ trợ lẫn nhau. Ju Ma và Yan là ví dụ điển hình cho hình thức này.

Trong cuộc sống thường ngày, cả hai duy trì sự thẳng thắn, minh bạch và cùng chia sẻ việc nhà. Họ cho rằng cuộc sống hiện tại dễ chịu hơn nhiều so với thời hôn nhân, khi những người chồng cũ mang tư tưởng gia trưởng, ít chia sẻ trách nhiệm và không trân trọng công sức của vợ con.

Dữ liệu cho thấy xu hướng hôn nhân tại Trung Quốc đang thay đổi rõ rệt, khi chỉ có 6,1 triệu cặp đăng ký kết hôn trong năm 2024, giảm 20,5% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 1986, chưa bằng một nửa so với đỉnh điểm năm 2013.

Câu chuyện của hai người phụ nữ này đã nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng một tình bạn bền chặt như vậy thậm chí còn đáng giá hơn mô hình hôn nhân truyền thống, bởi nó mang lại sự đồng hành, thấu hiểu và cảm giác không cô đơn khi về già.

"Một tình bạn tuyệt vời như vậy còn tốt hơn nhiều so với mối quan hệ vợ chồng truyền thống," một người dùng mạng bình luận.

“Mối quan hệ của họ vượt xa tình cảm yêu đương hay quan hệ huyết thống,” một người khác nói.

“Câu chuyện của họ cho chúng ta thấy khả năng không cảm thấy cô đơn khi về già dù không có chồng con”, một cư dân mạng nữ bình luận.

(Nguồn: SCMP)