2 ngày trước khi tái xuất, sân bay tại tỉnh lớn nhất Việt Nam huy động 60 người làm nhiệm vụ đặc biệt

Sân bay này đang tiến rất gần đến khoảnh khắc quan trọng.

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm hoạt động trở lại, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Lâm Đồng bước vào những khâu kiểm tra cuối cùng. Sáng 17/8, hơn 60 cán bộ, nhân viên cùng nhiều đơn vị liên quan đã tham gia một cuộc tổng diễn tập, mô phỏng gần như đầy đủ quy trình phục vụ hành khách của những chuyến bay thương mại.

Hơn 60 người tham gia cuộc "chạy thử" trước giờ mở cửa

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sáng 17/8, Cảng HKQT Liên Khương tổ chức tổng diễn tập toàn bộ dây chuyền khai thác tại nhà ga hành khách quốc nội. Hơn 60 cán bộ, nhân viên cùng các đơn vị liên quan được huy động để kiểm tra khả năng vận hành trước ngày sân bay chính thức đón khách trở lại.

Không đơn thuần là chạy thử một vài thiết bị, cuộc diễn tập mô phỏng hoạt động của 3 chuyến bay gần như cùng thời điểm. Theo Tạp chí Hàng không, hai chuyến bay giả định của Vietnam Airlines và Vietjet Air có giờ khởi hành lúc 11h, trong khi chuyến còn lại của Bamboo Airways khởi hành lúc 11h10.

Một vài hình ảnh trong buổi tổng diễn tập sáng 17/8 tại sân bay Liên Khương (Ảnh Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP)

Các lực lượng tham gia gồm nhân viên phục vụ mặt đất, kỹ thuật, điều hành sân bay, an ninh hàng không, lực lượng chức năng địa phương và đại diện các hãng bay.

Những "hành khách" trong buổi diễn tập phải trải qua gần như đầy đủ các bước giống một chuyến bay thật: vào nhà ga, làm thủ tục check-in, sử dụng kiosk tự phục vụ, gửi hành lý ký gửi, soi chiếu an ninh, chờ tại cửa khởi hành rồi di chuyển bằng xe buýt ra khu vực sân đỗ.

Thông qua quá trình này, sân bay có thể kiểm tra đồng thời thiết bị, con người và sự phối hợp giữa các đơn vị trong toàn bộ dây chuyền phục vụ. Những tình huống phát sinh được ghi nhận để các bên họp rút kinh nghiệm và xử lý trước khi hành khách thật quay lại nhà ga.

Đây cũng được xem là một trong những bước "chạy thử" quan trọng cuối cùng sau hơn 5 tháng Liên Khương tạm dừng khai thác để sửa chữa.

Ảnh Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP

Sân bay gần hoàn thiện 100%, nhà ga được chỉnh trang trước ngày đón khách

Trước buổi tổng diễn tập, công trường Liên Khương đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Theo TTXVN, đến ngày 15/8, khối lượng thi công tại sân bay đạt khoảng 99%, trong đó các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành. Phần việc còn lại tập trung vào hoàn thiện một số chi tiết và tổng vệ sinh trước ngày đưa công trình trở lại hoạt động.

Cảng HKQT Liên Khương đã tạm đóng cửa từ 0h ngày 4/3/2026 để sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn cùng những hạng mục liên quan. Cục Hàng không Việt Nam cho biết tiến độ thi công thực tế vượt kế hoạch khoảng 12 ngày.

Ảnh Báo điện tử Chính phủ

Đường cất hạ cánh dài hơn 3 km đã được hoàn thiện, cùng với khu vực sân đỗ tàu bay và hệ thống đèn tín hiệu hàng không. Trước đó, từ cuối tháng 7, sân bay đã tiến hành bay kiểm tra, hiệu chuẩn các hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu, một trong những công đoạn quan trọng trước khi đưa khu bay trở lại khai thác.

Không chỉ đường băng, diện mạo khu vực hành khách cũng được làm mới. Theo ghi nhận của TTXVN, các khu vực phía trước và sau nhà ga được chỉnh trang, cây xanh được chăm sóc, bên trong nhà ga tiến hành tổng vệ sinh và bố trí thêm tiểu cảnh. Tuyến đường từ Quốc lộ 20 dẫn vào sân bay cũng được chỉnh trang cảnh quan.

Nhà ga Liên Khương vốn nổi bật với kiến trúc lấy cảm hứng từ hoa dã quỳ, loài hoa gắn liền với Đà Lạt và cao nguyên Lâm Đồng. Sau nhiều tháng sân bay đóng cửa, việc chỉnh trang lần này cũng giúp không gian nhà ga có diện mạo mới trước thời điểm hành khách trở lại.

Một ngày trước cuộc tổng diễn tập, 16/8, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị. Báo Lâm Đồng cho biết các nội dung được rà soát gồm quầy thủ tục, khu vực chờ, hệ thống bảng thông tin, vệ sinh, phân luồng hành khách, giao thông, an ninh trật tự và phương án đón những chuyến bay đầu tiên. Lãnh đạo tỉnh cũng trải nghiệm hệ thống check-in sử dụng nhận diện khuôn mặt tại nhà ga.

Ảnh Tạp chí Hàng

Theo kế hoạch, Cảng HKQT Liên Khương sẽ khai thác trở lại từ 0h ngày 19/8. Báo Lâm Đồng cho biết trong sáng 19/8 dự kiến có 5 chuyến bay đầu tiên được đón tại sân bay. Cục Hàng không Việt Nam trước đó thông tin ngày đầu hoạt động trở lại dự kiến có khoảng 28 lượt chuyến đi và đến; khi khai thác ổn định, tần suất có thể đạt khoảng 36-40 lượt chuyến/ngày.

Bay Đà Lạt những ngày đầu mở lại sân bay, du khách cần lưu ý gì?

Việc Liên Khương mở cửa trở lại giúp hành trình tới Đà Lạt thuận tiện hơn đáng kể sau hơn 5 tháng gián đoạn. Tuy nhiên, những hành khách có kế hoạch bay trong những ngày đầu nên chủ động kiểm tra kỹ lịch trình.

Trước khi tới sân bay, du khách nên xem lại giờ cất cánh, số hiệu chuyến bay và trạng thái chuyến trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức của hãng hàng không. Lịch khai thác của từng hãng có thể được khôi phục với tần suất khác nhau, do đó không nên mặc định sử dụng lịch bay trước thời điểm sân bay đóng cửa.

Với các chuyến nội địa, hành khách nên chủ động có mặt tại sân bay khoảng 2 giờ trước giờ khởi hành, đặc biệt trong những ngày đầu hoạt động trở lại khi lượng khách có thể tăng và một số quy trình vận hành vừa được tái khởi động.

Ảnh Báo Lâm Đồng

Người đã làm thủ tục trực tuyến nhưng có hành lý ký gửi vẫn cần dành thời gian tới khu vực tiếp nhận hành lý của hãng. Giấy tờ tùy thân hoặc phương thức định danh hợp lệ cũng nên được chuẩn bị sẵn để tránh mất thời gian tại các điểm kiểm tra.

Cảng HKQT Liên Khương nằm tại khu vực Đức Trọng, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 30 km. Du khách cũng nên dự trù thời gian di chuyển giữa sân bay và thành phố, nhất là trong những khung giờ có nhiều chuyến cùng hạ cánh.