2 ngày trước - 27/9, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay lạ hạ cánh

Chiếc máy bay này có gì mà được nhận xét khác lạ hơn so với những máy bay thông thường khác?

Giữa những chiếc máy bay mang màu sơn quen thuộc tại sân bay Tân Sơn Nhất, trưa 27/9, một chiếc Airbus thân rộng với ngoại hình đặc biệt đã xuất hiện. Hình ảnh dễ nhận biết nhất là chú gấu trúc lớn ở phần đầu thân, phía sau là những mảng màu rực rỡ kéo dài gần tới đuôi máy bay.

Chiếc máy bay này không phải một mẫu tàu bay mới hay một hãng hàng không lần đầu tới Việt Nam. Điểm khiến nó trở nên khác biệt nằm ở chính "bộ áo" đang khoác bên ngoài.

Theo dữ liệu của Flightradar24, đây là chiếc Airbus A330-323 mang số đăng ký B-5940, thuộc China Southern Airlines. Hệ thống theo dõi chuyến bay quốc tế này cũng ghi nhận riêng B-5940 với mô tả "China Southern Airlines (CIIE Livery)", tức máy bay mang màu sơn đặc biệt của Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc – CIIE.

Máy bay được ghi nhận hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 27/9 (Ảnh Flightradar24)

Đến Tân Sơn Nhất từ Thâm Quyến, rời Việt Nam sau chưa đầy 2 giờ

Ngày 27/9, B-5940 được bố trí khai thác chuyến bay CZ8465 từ Thâm Quyến (Trung Quốc) tới TP.HCM. Thông tin từ Flightradar24 cho thấy chuyến bay cất cánh thực tế lúc 03h40 UTC và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 05h57 UTC. Quy đổi theo giờ Việt Nam, chiếc Airbus A330 này chạm đường băng tại TP.HCM vào khoảng 12h57 ngày 27/9, sau hành trình kéo dài 2 giờ 17 phút.

Máy bay không lưu lại Tân Sơn Nhất lâu. Đến khoảng 14h47 cùng ngày, B-5940 tiếp tục cất cánh trên chuyến CZ8466 từ TP.HCM trở lại Thâm Quyến, hạ cánh tại điểm đến sau khoảng 2 giờ 26 phút.

Ngoại hình nổi bật khiến chiếc A330 dễ dàng được nhận ra ngay cả từ khoảng cách xa. Thay cho phần thân trắng tương đối đơn giản thường thấy, B-5940 có hình một chú gấu trúc lớn, đi kèm cỏ bốn lá và các dải màu xanh lá, xanh dương, vàng, cam trải dọc thân.

Ít ai biết rằng từng chi tiết trên chiếc máy bay này đều liên quan tới một sự kiện được tổ chức tại Thượng Hải - China International Import Expo.

Ảnh China Southern Airlines

Chú gấu trúc trên thân máy bay có ý nghĩa gì?

Nhân vật nổi bật nhất trên B-5940 là Jinbao, linh vật chính thức của CIIE. Theo trang thông tin chính thức của CIIE, Jinbao được xây dựng dưới hình tượng một chú gấu trúc đeo khăn vàng - xanh. Tên gọi "Jinbao" có cách phát âm gần với "Jinbo", tên viết tắt của hội chợ trong tiếng Trung, đồng thời mang hàm ý về "báu vật" và sự may mắn. Gấu trúc được lựa chọn bởi đây là một trong những hình ảnh nhận diện nổi tiếng của Trung Quốc và thường gắn với thông điệp hữu nghị.

Trong tay Jinbao là một chiếc cỏ bốn lá. Đây không chỉ là biểu tượng thường gắn với may mắn. CIIE cho biết hình ảnh này còn đại diện cho Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia Thượng Hải, nơi tổ chức hội chợ, bởi nhìn từ trên cao công trình có hình dáng giống một chiếc cỏ bốn lá.

Ngay cả chiếc khăn của chú gấu trúc cũng được đưa vào thiết kế có chủ ý. Theo đơn vị tổ chức CIIE, màu vàng tượng trưng cho Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa, trong khi màu xanh đại diện cho Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ XXI. Trên B-5940, các yếu tố này được mở rộng thành những dải màu chạy dọc thân, giúp chiếc máy bay tạo hiệu ứng thị giác nổi bật khi lăn bánh hay cất, hạ cánh.

Cận ảnh chú gấu trúc trên máy bay của China Southern Airlines (Ảnh News China)

Bên trong chiếc máy bay cũng được đồng bộ các chi tiết liên quan đến gấu trúc hay cỏ bốn lá (Ảnh China Southern Airlines)

Có thể hình dung B-5940 như một "tấm áp-phích biết bay": thay vì chỉ đặt biểu tượng CIIE ở một vị trí nhỏ, gần như toàn bộ thân chiếc A330 được tận dụng để kể câu chuyện về sự kiện.

Đây không phải lần đầu B-5940 tới Tân Sơn Nhất

Dù lần xuất hiện ngày 27/9 gây chú ý, chiếc máy bay này thực tế đã có lịch sử khá lâu với sân bay Tân Sơn Nhất.

Dữ liệu ảnh của JetPhotos ghi nhận chính B-5940 tại TP.HCM ngày 18/5/2014. Khi đó, chiếc A330 mới được China Southern Airlines tiếp nhận không lâu và chưa mang bộ sơn CIIE hiện nay. Hồ sơ tàu bay của JetPhotos cho biết B-5940 được bàn giao cho hãng vào ngày 17/4/2014. Đáng chú ý hơn, Planespotters còn lưu hình ảnh B-5940 tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 22/2/2021. Thời điểm này, máy bay đã được sơn diện mạo CIIE từ năm 2020.