2 nàng hậu hot nhất Vbiz 5 lần 7 lượt vướng tin hẹn hò để lộ tín vật định tình?

Cuối tháng 1/2025, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng lên tiếng làm rõ về mối quan hệ với Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1996 khẳng định cả hai chỉ là mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên trong suốt thời gian qua, netizen không ít lần tóm hint đáng ngờ liên quan tới cặp đôi.

Mới đây, thám tử mạng lại soi ra điểm trùng hợp giữa Hoa hậu Thiên Ân và Kỳ Duyên. Cặp đôi bị phát hiện đều đeo chiếc nhẫn có thiết kế giống nhau đến từ một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ở ngón áp út.

Gần 1 năm trước, Thiên Ân và Kỳ Duyên cũng từng bị soi dùng ốp, túi xách, dây chuyền... giống nhau. Liên tục bị tóm hint đáng ngờ trong thời gian qua, mối quan hệ giữa hai nàng hậu đang trở thành tâm điểm chú ý của netizen.

Hoa hậu Thiên Ân và Kỳ Duyên bị soi đeo chiếc nhẫn có thiết kế giống nhau ở ngón áp út

Trên Instagram cá nhân, Kỳ Duyên mới đây còn nhắn nhủ tới 1 người đặc biệt đã gửi tặng cho cô món quà

Trước đó, 2 nàng hậu cũng từng bị khui dùng những món đồ y hệt nhau

Vài ngày trước, Kỳ Duyên và Thiên Ân đã được réo gọi rầm rộ trên mạng xã hội. Nguyên do vì có một tài khoản đăng tải hình ảnh được cho là cặp đôi cùng nhau đi du lịch ở Đà Lạt. Trong bức hình được netizen chia sẻ chóng mặt, cả hai đều đội mũ che chắn gương mặt. Cư dân mạng sau đó còn phát hiện người đẹp sinh năm 1996 cũng đăng tải hình ảnh với chiếc mũ này trên mạng xã hội.

Kỳ Duyên và Thiên Ân được cho là cùng nhau đi du lịch ở Đà Lạt

Cặp đôi này còn công khai sánh đôi, có hành động thân thiết khi tham gia tiệc mừng sinh nhật của Diệp Lâm Anh

Từ giữa năm 2024, mối quan hệ giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tháng 1/2025, Kỳ Duyên từng lên tiếng khi liên tục được đẩy thuyền với Hoa hậu Thiên Ân. Cô cho hay: ""Xin chào mọi người, thời gian vừa qua có những tin đồn không đúng giữa mình và em Thiên Ân. Việc này làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống & công việc riêng của cả 2 người!.

Nên Duyên cũng muốn lên tiếng 1 lần để mọi người không hiểu lầm về mối quan hệ của Duyên và Ân. Chúng mình có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, chị cũng chúc Ân sẽ thành công với những dự định sắp tới em nhé. Mong là mọi người tiếp tục ủng hộ cho sự nghiệp riêng của cả hai chị em mình nhé".

Trong một chương trình, Thiên Ân từng cho hay: "Thật ra chị em vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau mặc kệ lời đồn ngoài kia. Tôi quan trọng mối quan hệ cá nhân giữa người với người, giữa bản thân tôi với chị Duyên như thế nào. Đó mới là giá trị mà chúng tôi có được, còn những yếu tố xung quanh khác thì thật sự chúng tôi không quan tâm lắm".