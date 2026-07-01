2 mỹ nhân vấp ngã cũng viral: Bản sao Lưu Diệc Phi được khen hết lời, người còn lại mất điểm

Tưởng chừng là sự cố nhưng khoảnh khắc vấp ngã của 2 mỹ nhân này lại đẹp như tranh.

Không phải mọi cú vấp ngã đều trở thành khoảnh khắc muốn lãng quên của các ngôi sao. Với nhiều mỹ nhân Cbiz, chỉ một giây mất thăng bằng cũng có thể vô tình tạo nên những hình ảnh đẹp như thước phim điện ảnh, khiến dân mạng xem đi xem lại.

Mới đây, Vương Sở Nhiên và Mạnh Tử Nghĩa đồng loạt gây sốt trên mạng xã hội với những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bất ngờ vấp ngã khi tham dự sự kiện. Thay vì hoảng hốt hay mất kiểm soát, cả hai vẫn giữ được thần thái bình tĩnh, mái tóc và tà váy chuyển động đầy tự nhiên, tạo nên khung hình vừa mềm mại vừa cuốn hút. Gương mặt thanh tú, biểu cảm rạng rỡ cùng khí chất nhẹ nhàng khiến nhiều người nhận xét đây giống như một cảnh quay nữ chính ngôn tình trong truyền thuyết, biến sự cố thành khoảnh khắc bùng nổ visual.

Vương Sở Nhiên vấp té khi tham dự sự kiện Dior. (Nguồn: Weibo)

Khi đang di chuyển Vương Sở Nhiên bất ngờ mất thăng bằng khi bước qua hàng rào. Thay vì lộ vẻ hoảng hốt, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại thăng bằng bằng cách dang nhẹ hai tay đầt duyên dáng. Chính biểu cảm tự nhiên ấy lại vô tình tạo nên một khoảnh khắc sống động và cuốn hút như bước ra từ một cảnh phim tình cảm. Dưới ánh nắng, mái tóc đen dài suôn mượt của cô bay nhẹ theo chuyển động, càng tôn lên làn da trắng sáng và những đường nét thanh tú vốn đã nổi tiếng của mỹ nhân sinh năm 1999.

Khoảnh khắc vấp đẹp như phim của Vương Sở Nhiên.

Vương Sở Nhiên khiến cộng đồng mạng khó rời mắt khi diện một chiếc váy voan trắng dáng midi in họa tiết hoa pastel nhẹ nhàng, phần tay phồng và chiết eo giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo thon gọn. Chất liệu mềm mại khiến tà váy tung bay theo từng bước chân, tạo hiệu ứng bồng bềnh đầy nữ tính khi cô loạng choạng. Kết hợp cùng mái tóc buông thẳng tự nhiên, layout makeup trong trẻo với đôi môi đỏ hồng và đôi sandal cao gót tối giản, Vương Sở Nhiên mang đến cảm giác mong manh, thanh thoát chuẩn quý cô Dior. Chiều cao nổi bật cùng vóc dáng cân đối giúp diện mạo mỹ nhân sinh năm 1999 thêm phần năng lượng, thướt tha.

Vương Sở Nhiên hoá quý cô thanh lịch, trang nhã.

Khác với vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống của Vương Sở Nhiên, khoảnh khắc loạng choạng của Mạnh Tử Nghĩa lại mang đến cảm giác mong manh và có phần điện ảnh hơn. Nữ diễn viên diện chiếc váy trắng ôm sát với phần cổ chữ V sâu, kết hợp tay áo buông rủ mềm mại, tôn lên làn da trắng sứ và khí chất thanh lãnh. Mái tóc đen dài xõa tự nhiên bay theo từng chuyển động, gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao, đôi môi hồng nhạt cùng lớp makeup trong veo càng khiến cô thêm phần thần thái, cuốn hút.

Mạnh Tử Nghĩa loạng choạng nhưng vẫn đẹp hút hồn.

Tuy nhiên, cũng chính thiết kế ôm dáng và phần cổ khoét sâu lại khiến vóc dáng mảnh mai của Mạnh Tử Nghĩa lộ rõ hơn bao giờ hết. Phần xương quai xanh và xương ức hiện lên khá rõ, bờ vai gầy cùng cánh tay mảnh khiến tổng thể thiếu đi cảm giác khỏe khoắn. Khi cúi người để giữ thăng bằng sau cú ngã, visual của cô vẫn rất đẹp, mái tóc tung nhẹ và tà váy tạo nên khung hình đầy chất thơ. Song so với Vương Sở Nhiên, Mạnh Tử Nghĩa mang đến cảm giác gầy gò và thiếu sức sống hơn đôi chút. Nhiều khán giả cũng nhận xét nếu tăng cân nhẹ và có thêm độ đầy đặn ở phần vai, cổ và cánh tay, nhan sắc cùng khí chất của nữ diễn viên sẽ càng thăng hạng, đồng thời giúp tổng thể trông tràn đầy năng lượng hơn.

Mẫu váy quá dài khiến Mạnh Tử Nghĩa vô tình vấp ngã.

Netizen dành nhiều lời khen cho sắc vóc Vương Sở Nhiên, với Mạnh Tử Nghĩa, nhiều người cho rằng nữ diễn viên nên tăng cân thêm chút để vẻ ngoài rạng rỡ hơn.

Ảnh: Weibo.