2 mẫu xe Toyota gầm cao đang ưu đãi mạnh: Giá chưa đến 700 triệu, trên hạng nhưng ăn ít xăng hơn Morning

Xe gầm cao tiếp tục là xu hướng được nhiều người Việt lựa chọn, khi top 10 xe bán chạy nhất năm ngoái có đến 7 mẫu thuộc phân khúc này. Trong 7 tháng đầu năm 2024, phân khúc xe gầm cao cũng chiếm khoảng 53,2% doanh số xe được bán ra thị trường, trong khi các dòng xe gầm thấp như sedan, hatchback chỉ chiếm chưa tới 30%.

Toyota là một trong những thương hiệu nhanh chóng nắm bắt xu hướng trên, gia tăng lợi thế cho các mẫu gầm cao của hãng.

Đầu tháng 9/2024, Toyota Việt Nam đã công bố chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua mẫu xe Veloz Cross và Yaris Cross.

Yaris Cross

Yaris Cross

Mẫu B-SUV Yaris Cross ra mắt hồi tháng 9/2023, nhanh chóng trở thành điểm sáng doanh số cho hãng xe Nhật Bản. Trong 8 tháng đầu năm 2024, mẫu xe này đã bán ra 5.919 xe và có 5 tháng liên tiếp lọt Top 10 xe gầm cao hạng B bán chạy nhất và Top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường.

Một trong những ưu điểm lớn của Toyota Yaris Cross 2024 chính là kích thước nhỏ gọn, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.

Bên cạnh đó, Yaris Cross có nhiều trang bị trẻ trung hiện đại, có thể kể đến như kính trần xe toàn cảnh, mở cốp rảnh tay, màn hình giải trí 10,1 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, đèn trang trí nội thất, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động...

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross tại Việt Nam có 2 lựa chọn động cơ. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn trang bị máy xăng 1.5 lít có công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Hệ dẫn động cầu trước, hộp số vô cấp kép D-CVT.

Phiên bản cao cấp hơn trang bị động cơ hybrid 2NR-VEX 1.5 lít có công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm kết hợp với mô tơ điện cho công suất tối đa 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm.

Gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) tiếp tục là điểm mạnh được Toyota trang bị trên Yaris Cross như: Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành...

Thêm vào đó, Yaris Cross còn thuyết phục khách Việt bằng khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc.

Theo công bố của Toyota, mức tiêu hao nhiên liệu của Yaris Cross bản hybrid chỉ 3,8 lít/100km đường hỗn hợp. Với đường đô thị và đường trường, mức tiêu thụ của xe lần lượt 3,56 lít/100 km và 3,93 lít/100 km. Những con số tiêu thụ nhiên liệu này thậm chí còn thấp hơn xe cỡ A như Kia Morning. Theo công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, KIA Morning có mức tiêu thụ là 5,8 lít xăng/100km đường hỗn hợp; 7,9 lít/100km với đường đô thị và ở đường trường chỉ tiêu thụ 4,7 lít/100km.

So với thời điểm mới ra mắt, hiện nay, người dùng có thể tiết kiệm từ 73-80 triệu đồng khi mua dòng xe này. Yaris Cross phiên bản máy xăng có giá 650 triệu đồng, bản hybrid 765 triệu đồng, đã bao gồm VAT.



Bên cạnh đó, trong tháng 9 này, khi mua Yaris Cross, khách hàng sẽ được nhận đồng thời hai gói khuyến mại gồm 50% lệ phí trước bạ và lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,99%/ năm. Mức giảm tương ứng với Toyota Yaris Cross bản tiêu chuẩn là 33 triệu và Yaris Cross Hybrid là 38 triệu đồng.

Veloz Cross

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross 2022 được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản. Mẫu xe được coi là phiên bản nhiều trang bị và dáng vẻ khoẻ khoắn hơn Avanza, hướng tới cạnh tranh Xpander AT và Xpander Cross.

Về trang bị động cơ, Veloz Cross được trang bị máy 1.5, công suất 105 mã lực, sức kéo 138 Nm, hộp số vô cấp D-CVT (Dual-CVT)... phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Veloz Cross có mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp (đô thị và đường trường) là 6,3 lít/ 100 km.

Veloz Cross

Thêm vào đó, xe có các tính năng an toàn hàng đầu phân khúc, gồm trang bị an toàn hiện đại thuộc gói Toyota Safety Sense. Những trang bị an toàn có thể kể đến như: Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Hỗ trợ khởi hàng ngang dốc…

Veloz Cross là một trong các mẫu xe trụ cột doanh số đóng góp trong thành tích đứng đầu thị trường xe du lịch của Toyota trong nhiều tháng đầu năm 2024.

Trong tháng 8/2024, Veloz Cross bán ra 538 xe, luỹ kế 8 tháng đầu năm 2024 đạt 4.071 xe, đứng thứ 3 trong số các mẫu xe có doanh số bán hàng cao nhất của Toyota.

Cú hích doanh số của Veloz Cross một phần đến từ việc Toyota Việt Nam điều chỉnh giá bán, tăng sức cạnh tranh trong phân khúc vốn sôi động này. Đầu tháng 3, hãng Nhật thông báo giá bán lẻ mới cho Veloz Cross bản CVT và CVT Top giảm lần lượt 20 và 38 triệu đồng, tương ứng giá bán mới là 638 triệu và 660 triệu đồng.

Với giá bán này, khách hàng sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận hơn. Đồng thời, để hỗ trợ tối đa cho khách mua xe, Toyota Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại cho mẫu xe này.

Cụ thể, từ 1/9 đến hết ngày 30/9, khi mua khách hàng sẽ được nhận hai gói khuyến mại gồm 50% lệ phí trước bạ và lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,99%/ năm. Mức giảm của mẫu xe này theo chính sách của Toyota là 33 triệu đồng.

Kết hợp với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, khách hàng mua mẫu xe Veloz Cross sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9 này.