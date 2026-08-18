2 mẫu xe của cùng một hãng ưu đãi hàng trăm triệu: Có mẫu ngang cỡ Xpander, bảo hành gần một thập kỷ

Bên cạnh ưu đãi tài chính, mẫu xe này còn được gia hạn bảo hành tới 8 năm hoặc 120.000 km tùy điều kiện tới trước.

Theo thông tin mới nhất từ Hyundai Thành Công (đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam), hàng loạt mẫu xe chủ lực của hãng đang nhận ưu đãi lớn với giá trị ưu đãi mỗi xe có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, Hyundai Thành Công đang áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 8 dành cho Grand i10, Accent, Stargazer, Creta, Tucson và Santa Fe. Trong các mẫu xe này, Stargazer và Santa Fe đang được áp dụng mức ưu đãi có giá trị cao nhất, lần lượt là 117 triệu đồng và 220 triệu đồng.

STT Mẫu xe Giá trị khuyến mại tối đa (VND) Chi tiết ưu đãi 1 Hyundai Grand i10 50.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước). 2 Hyundai Accent 89.000.000 3 Hyundai Stargazer 117.000.000 4 Hyundai Santa Fe 220.000.000 5 Hyundai Creta 79.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim. 6 Hyundai Tucson 85.000.000

Thông báo của Hyundai Thành Công cho biết giá trị ưu đãi này là mức tối đa, bao gồm ưu đãi tiền mặt trực tiếp, ưu đãi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim, và giá trị của gói gia hạn bảo hành xe lên tới 8 năm hoặc 120.000 km tùy điều kiện đến trước. Đáng chú ý, ngoài Stargazer và Santa Fe, Hyundai cũng áp dụng ưu đãi gia hạn bảo hành với hai mẫu xe khác là Grand i10 và Accent.

Tại Việt Nam, thời hạn bảo hành được xem như bảo chứng về độ bền bỉ và mức độ tin cậy. Không chỉ Hyundai, một số hãng xe khác trên thị trường cũng đưa ra mốc bảo hành dài. Song, Hyundai vẫn đang được ghi nhận là một trong những thương hiệu tiên phong gia hạn bảo hành ô tô tại Việt Nam. Năm 2021, khi toàn thị trường xe áp dụng bảo hành 3 năm và được xem là chính sách tiêu chuẩn, Hyundai đã bất ngờ nâng thời hạn lên 5 năm.

Hyundai Stargazer đời 2026 mang những thay đổi đáng kể ở cả nội, ngoại thất.

Bên cạnh mức ưu đãi mạnh tay, mẫu Hyundai Stargaze cũng là một trong những mẫu xe nổi bật trên thị trường. Đây là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, tương đương về mặt kích thước với các xe như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, hay Suzuki XL7. So với các đối thủ, Hyundai Stargazer có trục cơ sở lớn hàng đầu, là tiền đề tạo ra không gian nội thất rộng rãi, thoải mái. Trải nghiệm thực tế, hành khách cao 1m85 vẫn có thể ngồi tương đối thoải mái ở hàng ghế thứ 3.

Ngoài ra, mẫu xe này cũng còn một số điểm nổi bật khác trong phân khúc, tiêu biểu như động cơ 115 mã lực / 144 Nm mạnh hàng đầu phân khúc, hàng loạt tính năng an toàn chủ động ADAS, hay trang bị bàn gấp cho hàng ghế sau.

Hyundai Santa Fe là mẫu xe được ưu đãi mạnh nhất, lên tới 220 triệu đồng.

Cùng với chương trình ưu đãi, Hyundai đang có một tháng rất bận rộn với hàng loạt chương trình khác, trong đó bao gồm việc là nhà tài trợ chính thức cho giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026, cũng như chuẩn bị bàn giao hai mẫu xe hybrid mới là Tucson Hybrid và Palisade Hybrid.

Hyundai cũng đã tổ chức chương trình lái thử Tucson Hybrid và Palisade Hybrid dành cho khách hàng và truyền thông. Trong khi Tucson thể hiện rõ khả năng vận hành khỏe khoắn, năng động, Palisade Hybrid lại mang đến trải nghiệm thư thả, êm ái hơn.

Theo thông tin mới nhất, Hyundai sẽ bàn giao Tucson Hybrid từ tháng 9 với giá bán cam kết dưới 999 triệu đồng; Palisade Hybrid dự kiến bàn giao trong tháng 10 với giá cam kết trong khoảng 1,5 tỷ đến 1,7 tỷ đồng.