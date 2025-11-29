2 mãnh tướng khiến Lưu Bị khốn đốn gồm những ai?

Đáp án đúng là: A. Trương Nhiệm
Năm 214, Trương Nhiệm phục kích tại Lạc Phượng Pha khiến Bàng Thống trúng tên tử trận – tổn thất chiến lược lớn nhất của Lưu Bị khi đánh Ích Châu. Ông còn truy kích khiến Lưu Bị suýt chết, đấu ngang Trương Phi hơn 10 hiệp và giả bại dẫn dụ vào mai phục. Cái chết của Bàng Thống đã thay đổi toàn bộ cục diện Thục Hán sau này.
Đáp án đúng là: B. Lý Nghiêm
Lý Nghiêm từng giao chiến hơn chục hiệp ngang ngửa Hoàng Trung khi còn dưới trướng Lưu Chương. Sau khi quy hàng Lưu Bị, ông giữ nhiệm vụ vận lương Bắc phạt nhưng liên tục chống đối, ngụy tạo thư báo thiếu lương nhằm làm khó Gia Cát Lượng. Nếu không có bằng chứng thư từ mà Gia Cát Lượng giữ lại để vạch trần, Lý Nghiêm đã có thể gây nội loạn nghiêm trọng.
Đáp án đúng là: A. Mất Kinh Châu và Quan Vũ tử trận
Cái chết bất ngờ của Bàng Thống buộc Gia Cát Lượng phải rời Ích Châu để trực tiếp chỉ huy chiến dịch, khiến Kinh Châu chỉ còn Quan Vũ trấn thủ đơn độc. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nếu Bàng Thống còn sống, hai quân sư có thể phân công một người trấn Kinh Châu, một người ở Ích Châu, giúp Quan Vũ tránh bị cô lập và ngăn chặn thảm họa Tĩnh Châu 219 – bước ngoặt dẫn đến suy vong của Thục Hán.