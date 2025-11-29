2 mãnh tướng khiến Lưu Bị khốn đốn gồm những ai?

Năm 214, Trương Nhiệm phục kích tại Lạc Phượng Pha khiến Bàng Thống trúng tên tử trận – tổn thất chiến lược lớn nhất của Lưu Bị khi đánh Ích Châu. Ông còn truy kích khiến Lưu Bị suýt chết, đấu ngang Trương Phi hơn 10 hiệp và giả bại dẫn dụ vào mai phục. Cái chết của Bàng Thống đã thay đổi toàn bộ cục diện Thục Hán sau này.

Hỏi 1: Mãnh tướng nào dưới trướng Lưu Chương đã bắn chết Phượng Sồ Bàng Thống tại Lạc Phượng Pha, đồng thời suýt lấy mạng cả Lưu Bị lẫn Trương Phi?

Lý Nghiêm từng giao chiến hơn chục hiệp ngang ngửa Hoàng Trung khi còn dưới trướng Lưu Chương. Sau khi quy hàng Lưu Bị, ông giữ nhiệm vụ vận lương Bắc phạt nhưng liên tục chống đối, ngụy tạo thư báo thiếu lương nhằm làm khó Gia Cát Lượng. Nếu không có bằng chứng thư từ mà Gia Cát Lượng giữ lại để vạch trần, Lý Nghiêm đã có thể gây nội loạn nghiêm trọng.

Hỏi 2: Mãnh tướng nào từng đấu bất phân thắng bại với Hoàng Trung, sau khi quy hàng lại nhiều lần cố ý phá hoại việc vận lương của Gia Cát Lượng trong các cuộc Bắc phạt?

Hỏi 3: Nếu Bàng Thống không chết sớm tại Lạc Phượng Pha năm 214, điều gì nhiều khả năng đã không xảy ra với Thục Hán sau này?

A Mất Kinh Châu và Quan Vũ tử trận B Thất bại trong trận Hán Trung trước Tào Tháo C Mã Siêu không quy hàng Lưu Bị D Gia Cát Lượng không thực hiện Bắc phạt