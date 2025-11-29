HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
2 mãnh tướng khiến Lưu Bị khốn đốn gồm những ai?

Nguyệt Phạm |

2 mãnh tướng nào đã khiến Lưu Bị gặp khó khăn khi một vị suýt lấy mạng Trương Phi, người còn lại thì đánh ngang Hoàng Trung?

Quizz 2 mãnh tướng khiến Lưu Bị khốn đốn gồm những ai? – 3 câu hỏi
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Mãnh tướng nào dưới trướng Lưu Chương đã bắn chết Phượng Sồ Bàng Thống tại Lạc Phượng Pha, đồng thời suýt lấy mạng cả Lưu Bị lẫn Trương Phi?

Đáp án đúng là: A. Trương Nhiệm

Năm 214, Trương Nhiệm phục kích tại Lạc Phượng Pha khiến Bàng Thống trúng tên tử trận – tổn thất chiến lược lớn nhất của Lưu Bị khi đánh Ích Châu. Ông còn truy kích khiến Lưu Bị suýt chết, đấu ngang Trương Phi hơn 10 hiệp và giả bại dẫn dụ vào mai phục. Cái chết của Bàng Thống đã thay đổi toàn bộ cục diện Thục Hán sau này.

2 mãnh tướng khiến Lưu Bị khốn đốn gồm những ai? - Ảnh 1.

Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Mãnh tướng nào từng đấu bất phân thắng bại với Hoàng Trung, sau khi quy hàng lại nhiều lần cố ý phá hoại việc vận lương của Gia Cát Lượng trong các cuộc Bắc phạt?

Đáp án đúng là: B. Lý Nghiêm

Lý Nghiêm từng giao chiến hơn chục hiệp ngang ngửa Hoàng Trung khi còn dưới trướng Lưu Chương. Sau khi quy hàng Lưu Bị, ông giữ nhiệm vụ vận lương Bắc phạt nhưng liên tục chống đối, ngụy tạo thư báo thiếu lương nhằm làm khó Gia Cát Lượng. Nếu không có bằng chứng thư từ mà Gia Cát Lượng giữ lại để vạch trần, Lý Nghiêm đã có thể gây nội loạn nghiêm trọng.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Nếu Bàng Thống không chết sớm tại Lạc Phượng Pha năm 214, điều gì nhiều khả năng đã không xảy ra với Thục Hán sau này?

Đáp án đúng là: A. Mất Kinh Châu và Quan Vũ tử trận

Cái chết bất ngờ của Bàng Thống buộc Gia Cát Lượng phải rời Ích Châu để trực tiếp chỉ huy chiến dịch, khiến Kinh Châu chỉ còn Quan Vũ trấn thủ đơn độc. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nếu Bàng Thống còn sống, hai quân sư có thể phân công một người trấn Kinh Châu, một người ở Ích Châu, giúp Quan Vũ tránh bị cô lập và ngăn chặn thảm họa Tĩnh Châu 219 – bước ngoặt dẫn đến suy vong của Thục Hán.

