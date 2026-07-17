2 lần mất con, 7 năm chờ đợi và cái kết khiến nhiều người tiếc nuối của mỹ nhân đình đám

Đằng sau nhan sắc được ca ngợi suốt nhiều năm là hành trình tình cảm nhiều biến cố của nữ diễn viên nổi tiếng.

Thông tin Lý Tiểu Nhiễm và doanh nhân Từ Giai Ninh được cho là đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ cuối năm 2025 sau thời gian dài ly thân đang thu hút sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc. Dù người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận, nhiều khán giả vẫn không khỏi tiếc nuối bởi sau bao biến cố, ai cũng từng tin nữ diễn viên cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Thế nhưng, nhìn lại chặng đường tình cảm của Lý Tiểu Nhiễm mới thấy, hạnh phúc dường như luôn đến với cô theo cách đầy trắc trở.

Trái ngược với sự thuận lợi trong sự nghiệp, chuyện tình cảm của Lý Tiểu Nhiễm lại khiến công chúng tiếc nuối

Mối tình đầu gây nhiều ám ảnh nhất của Lý Tiểu Nhiễm là với doanh nhân Tôn Đông Hải. Theo trang Baijiahao thì thời điểm mới theo đuổi, vị doanh nhân này dành cho mỹ nhân Khánh Dư Niên sự quan tâm và chiều chuộng khiến cô nhanh chóng rung động. Nhưng sau khi chính thức yêu nhau, mọi thứ dần thay đổi.

Tôn Đông Hải được cho là có tính cách kiểm soát cực đoan, Lý Tiểu Nhiễm gần như bị cắt đứt các mối quan hệ xã hội, điện thoại bị quản lý, cuộc sống riêng cũng không còn nhiều tự do. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin ông còn nhiều lần đe dọa người yêu mỗi khi cô muốn chấm dứt mối quan hệ. Và phải mất rất nhiều thời gian, Lý Tiểu Nhiễm mới có thể bước ra khỏi cuộc tình đầy tổn thương ấy.

Lý Tiểu Nhiễm từng có mối tình đầy ám ảnh với Tôn Đông Hải.

Năm 2008, trong quá trình hợp tác phim Âm Đan Sĩ Lâm, Lý Tiểu Nhiễm quen đạo diễn Yên Pha. Sau những tháng ngày chịu nhiều áp lực trong tình cảm, sự điềm đạm của vị đạo diễn khiến cô dần mở lòng. 2 người âm thầm hẹn hò một thời gian dài trước khi chuyện tình được công khai.

Biến cố xảy ra vào năm 2010 khi Yên Pha bị chém nhiều nhát dao tại bãi đỗ xe, vụ việc đã gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Trong quãng thời gian người yêu điều trị, Lý Tiểu Nhiễm gần như luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc. Cũng từ đó, mối quan hệ của cả 2 mới chính thức được công chúng biết đến.

Nhiều người từng cho rằng sau khi cùng nhau vượt qua ranh giới sinh tử, cặp đôi sẽ sớm đi đến hôn nhân. Nhưng điều Lý Tiểu Nhiễm chờ đợi suốt nhiều năm lại không xảy ra.

Trong gần 7 năm gắn bó, người đẹp sinh năm 1976 đã 2 lần mang thai nhưng đều không may sảy thai. Những biến cố liên tiếp khiến cả thể chất lẫn tinh thần của cô chịu tổn thương nặng nề. Dẫu vậy, điều cô mong chờ nhất là một đám cưới vẫn liên tục bị trì hoãn.

Không ít lần dư luận đặt câu hỏi vì sao Yên Pha vẫn không kết hôn sau ngần ấy năm gắn bó. Theo nhiều thông tin được chia sẻ thời điểm đó, vị đạo diễn nhiều lần lấy lý do còn ám ảnh sau vụ bị tấn công hoặc chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Suốt nhiều năm, Lý Tiểu Nhiễm vẫn lựa chọn ở lại, đồng hành cùng người yêu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đánh đổi cả tuổi trẻ và 2 lần mất con, nhưng cuối cùng vẫn không thể chờ được một danh phận.

Từng tưởng có được hạnh phúc bên Yên Pha nhưng Lý Tiểu Nhiễm vẫn phải thất vọng.

Đến năm 2014, chuyện tình kéo dài gần 7 năm lặng lẽ khép lại. Điều khiến nhiều người tiếc nuối hơn cả là không lâu sau đó, Yên Pha lại kết hôn với người khác. Bởi vậy, không ít khán giả cho rằng điều đau lòng nhất với Lý Tiểu Nhiễm không phải quãng thời gian chờ đợi, mà là việc người đàn ông từng nhiều lần trì hoãn hôn nhân cuối cùng vẫn lựa chọn bước vào lễ đường, chỉ là cô dâu không phải cô.

Sau những tổn thương ấy, Lý Tiểu Nhiễm bất ngờ kết hôn với nhà sản xuất Từ Giai Ninh vào năm 2015. Khác với 2 mối tình trước, chuyện tình của họ bắt đầu từ tình bạn nhiều năm. Từ Giai Ninh luôn xuất hiện bên cạnh Lý Tiểu Nhiễm trong giai đoạn khó khăn nhưng chưa từng tạo áp lực hay vội vàng bày tỏ tình cảm.

Khi Lý Tiểu Nhiễm sẵn sàng mở lòng lần nữa, ông nhanh chóng cầu hôn và trao cho cô một cuộc hôn nhân mà cô từng chờ đợi suốt nhiều năm trước đó. Chính vì vậy, đám cưới của cả 2 từng được xem là cái kết viên mãn dành cho người phụ nữ đã trải qua quá nhiều sóng gió.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh.

Cách đây không lâu, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin cả 2 đã ly hôn từ tháng 11/2025 sau 2 năm sống ly thân. Theo một số nguồn tin, nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng trong cuộc sống, cùng việc Từ Giai Ninh gặp khó khăn trong kinh doanh và gánh khoản nợ lớn. Hiện phía Lý Tiểu Nhiễm vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Nếu những thông tin trên là sự thật, hành trình đi tìm hạnh phúc của Lý Tiểu Nhiễm sẽ lại thêm 1 lần dang dở. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi khi nhắc đến Lý Tiểu Nhiễm, công chúng không chỉ nhớ đến mỹ nhân tài sắc của màn ảnh mà còn là người phụ nữ đã nhiều lần đi qua những cuộc tình đầy đau thương.